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Ignatius: "Si a Díaz Ayuso le pareció bien la gestión que hizo de la crisis sanitaria, cómo le va a parecer mal la matanza de Hernán Cortés"

Ignatius: "Si a Díaz Ayuso le pareció bien la gestión que hizo de la crisis sanitaria, cómo le va a parecer mal la matanza de Hernán Cortés"  

"En México no saben quién es Ayuso y para ellos, es una señora diciendo que México se tiene que escribir con J. Esa es la sensación que ya da en México". "Si a Díaz Ayuso le pareció bien la gestión que hizo de la crisis sanitaria durante el coronavirus en Madrid, ¿cómo le va a parecer mal la matanza de Hernán Cortés en México?" xcancel.com/i/status/2053154277657608611

| etiquetas: ignatius , ayuso , hernán , cortes , mejico
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 marcotolo
esto es lo que pasa cuando a este tipo de gente los sacan de su burbuja, urbanizacion o similar
5 K 80
#3 soberao *
#1 Y que en pocos sitios hay "presidentes autonómicos". Hay presidentes de la nación o primeros ministros y luego ya te bajas a diputados y alcaldes y cargos con otros nombres, pero lo de "presidente autonómico" sería como lo de gobernador en USA y son cargos de esa zona, no se van a hacer giras por el mundo, porque eso es del presidente del gobierno o su primer ministro en monarquías y del ministro de asuntos exteriores.
Pero aquí se hizo lo de las autonomías para apagar el…   » ver todo el comentario
3 K 56
Arkhan #11 Arkhan
#3 Y por el puto madridcentrismo que se vive en este país en el que parece que solamente importa lo que pasa ahí: Madrid capital > Madrid tiene que ser importante > Madrid tiene que ser visible > Políticos de Madrid = políticos nacionales.
2 K 35
#14 Drazul
#3 Solo por dar un ejemplo donde funciona igual (de mal) que en España: Alemania.

El reparto de competencias es diferente, pero muchas de las leyes que aprueba el parlamento alemán no se aplican hasta que el parlamento de cada Bundesland hace su versión (en ese aspecto es como las normas de la UE, que luego cada estado miembro tiene que hacer su versión)

Y los presidentes de cada Bundesland hacen giras por el mundo buscando oportunidades, y algunos tienen el mismo problema que Ayuso: que van…   » ver todo el comentario
1 K 28
Marco_Pagot #15 Marco_Pagot *
#4 Recordemos que no fue hasta los 22 años cuando esta tipa descubrió que en Latinoamérica se habla... español.

www.elindependientedegranada.es/politica/descubrimiento-ayuso

www.youtube.com/watch?v=3BB64MLxBuA
3 K 43
makinavaja #5 makinavaja
#1 ..Hay un cierto tipo de gente que mejor no dejarles salir de su pueblo... ni los conoce nadie... ni saben desenvolverse en el mundo exterior... :troll: :troll:
1 K 31
#7 soberao *
#5 Como los niños ricos de los pueblos, que se acostumbran a que todo el mundo los adule y los trate como el mejor por ser de la familia del que tiene dinero y luego no pueden salir del pueblo porque fuera no son más que otro desconocido y se "estresan".
1 K 21
#6 Yolco
Aquí ya ha meado fuera del tiesto y demuestra que sólo busca publicidad.
Hernán Cortés no tiene nada que ver con la política actual, ni es la figura que los yankis quieren instaurar.
Muy penoso por parte de un cómico que parecía tener cierto gusto en su crítica social
9 K 35
avalancha971 #8 avalancha971
#6 Ayuso desgraciadamente no es un cómico.
6 K 39
#9 C.Nutrio *
#6 Y a mí que lo que me resulta penoso es ver a una aquejada de idiocia ir demostrándolo ya no en nuestro país, sino allende nuestras fronteras...
Es como si antaño se le hubiese dado un bonobús al tonto del pueblo para que pudiesen "disfrutar" de él también en los pueblos vecinos, sólo que ésta se va a ultramar.
1 K 17
#12 lasombra
#6 que dices, es un paralelismo buenisimo. No me gustaba el humor de este tio al principio, pero lleva tiempo demostando una agudeza propia de grandes mentes de tiempos pretéritos.
2 K 35
#18 soberao
#12 Y lleva tiempo, solo hay que ver los programas de La Vida Moderna: m.youtube.com/c/lavidamoderna
0 K 18
pepel #2 pepel *
Ostia, que golpe. No se me había ocurrido. 7291.
1 K 22
MrAmeba #17 MrAmeba
Veo que poca gente en los comentarios sabe que hizo Hernan Cortes.
Deben de pensar que llego allí con tanques e hizo una blitzkrieg con los mexicas o algo así.
No aguanto a Ayuso pero Ignatius ha dicho una tontería enorme
2 K 22
calamarbravo #10 calamarbravo
España cada vez más polarizada por unos políticos incompetentes. Tanto los de un lado como el otro, dan pena y lo único que les importa es salvar su culo y llenarse los bolsillos.
1 K 15
Ehorus #19 Ehorus
Me encanta, la libertad de opinión de cada uno... Otra cosa es mezclar las churras con las meninas... Ignatius
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Imag0 #20 Imag0
Ignatius eterno jajajajaja
0 K 11
#13 slender_1
Por eso ahora está calladita. Seguro que está enfadada con MAR por el embolao en el que la metió.

Pero pronto se le va a pasar y volverá a hacer ruido por todo.
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Wir0s #21 Wir0s
Ayuso puede ser todo lo gilipollas que quieras, pero seguir alimentando la leyenda negra solo pq "ayuso kk" es igual de idiota
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jmfernandezalba #16 jmfernandezalba
¿Hernán Cortés en México?
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menéame