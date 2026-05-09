Ignatius: "Si a Díaz Ayuso le pareció bien la gestión que hizo de la crisis sanitaria, cómo le va a parecer mal la matanza de Hernán Cortés"  

"En México no saben quién es Ayuso y para ellos, es una señora diciendo que México se tiene que escribir con J. Esa es la sensación que ya da en México". "Si a Díaz Ayuso le pareció bien la gestión que hizo de la crisis sanitaria durante el coronavirus en Madrid, ¿cómo le va a parecer mal la matanza de Hernán Cortés en México?" xcancel.com/i/status/2053154277657608611
Pero aquí se hizo lo de las autonomías para apagar el… » ver todo el comentario
El reparto de competencias es diferente, pero muchas de las leyes que aprueba el parlamento alemán no se aplican hasta que el parlamento de cada Bundesland hace su versión (en ese aspecto es como las normas de la UE, que luego cada estado miembro tiene que hacer su versión)
Y los presidentes de cada Bundesland hacen giras por el mundo buscando oportunidades, y algunos tienen el mismo problema que Ayuso: que van… » ver todo el comentario
www.elindependientedegranada.es/politica/descubrimiento-ayuso
www.youtube.com/watch?v=3BB64MLxBuA
Hernán Cortés no tiene nada que ver con la política actual, ni es la figura que los yankis quieren instaurar.
Muy penoso por parte de un cómico que parecía tener cierto gusto en su crítica social
Es como si antaño se le hubiese dado un bonobús al tonto del pueblo para que pudiesen "disfrutar" de él también en los pueblos vecinos, sólo que ésta se va a ultramar.
Deben de pensar que llego allí con tanques e hizo una blitzkrieg con los mexicas o algo así.
No aguanto a Ayuso pero Ignatius ha dicho una tontería enorme
Pero pronto se le va a pasar y volverá a hacer ruido por todo.