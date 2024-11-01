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Así fue como PP, Vox y Junts tumbaron la Agencia Estatal de Salud Pública que ahora reclaman por el hantavirus

Así fue como PP, Vox y Junts tumbaron la Agencia Estatal de Salud Pública que ahora reclaman por el hantavirus

Cuca Gamarra, una de las principales voces del PP, ha reprochado que con Feijóo en la Moncloa, "ya estaría en marcha" este organismo estatal

| etiquetas: pp , vox , junts , hantavirus , agencia estatal de salud publica
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6 comentarios
43 8 0 K 335 actualidad
#1 Mustela
aber hestudiao, derecha española. Siempre votando en contra del bienestar general de vuestros ciudadanos. Una vez más la habéis liado.

¿Recapacitar? Sí, según el "negoci".
2 K 42
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Con Feijóo en La Moncloa alguien habría decidido "mandar el barco al quinto pino" mientras que la parte del gobierno correspondiente a Vox exigiría que fuese la armada quien se encargase de impedir que el barco se acerque a un puerto español.
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Asimismov #4 Asimismov *
Calificar al Pepé, √O×, UPN y CC como oposición es un cumplido, son la más pura y dura obstrucción, no ya al Gobierno, sino al sentido común, la dignidad y coherencia.
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Supercinexin #5 Supercinexin
A los borregos de sus votantes todo esto les da igual.
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powernergia #6 powernergia
Que vergüenza de oposición miserable, venderian el país si con ello consiguen algún voto.
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Con Feijóo en la Moncloa, "ya estaría en marcha" este organismo estatal, y él no sería el presidente porque no quiere.
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menéame