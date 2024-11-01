edición general
22 meneos
222 clics
Noruega ha testado la autonomía real de 27 coches eléctricos distintos y su conclusión es bastante clara: gana China

Noruega ha testado la autonomía real de 27 coches eléctricos distintos y su conclusión es bastante clara: gana China

Un test que se ha convertido ya en un indispensable para la industria. El Club del Automóvil de Noruega lleva desde 2020 realizando una sencilla prueba: cogen los coches eléctricos más representativos del mercado, los recargan por completo y les ponen a hacer kilómetros. Todos al mismo tiempo y por el mismo recorrido.

| etiquetas: china , europa , coche eléctrico , uno a cero
18 4 0 K 248 actualidad
10 comentarios
18 4 0 K 248 actualidad
#7 Pitchford
Habría que hacer otra prueba similar en Córdoba, en Agosto, para comprobar que no se funden.
0 K 18
#2 poxemita *
Muy bien, pero mla comparativa estaría mejor en % recorrido sobre la autonomía prometida y no en diferencia absoluta.

No es lo mismo perder 200 sobre 400 que sobre 600.

Vale, ya he visto que también hay porcentajes, pero en la ficha de cada coche.
1 K 17
Priorat #5 Priorat *
#2 Los coches eléctricos recorren exactamente la distancia que prometen. Si tienes una autonomía WLTP de 484km y haces un recorrido como la norma WLTP recorrerás 485km.

Es exactamente lo mismo que el consumo de un coche de combustión. Si haces un recorrido como la norma WLTP tendrás el consumo y emisiones que indica el coche.

No digamos cosas que no son. Otra cosa distinta es que respecto a WLTP hay que derratear para la realidad en km. Igual que el consumo real de un combustión es…   » ver todo el comentario
3 K 36
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#2

Creo que deberias distinguir autonomía WLTP que autonomía en autopista.

Y ya de paso, eso mismo pasa con los coches de combustión, aunque el comportamiento se invierte. De hecho, de toda la vida los coches de combustión dan tres cifras de consumo distintas.
0 K 19
Priorat #3 Priorat
Gana China porque todos montan batería LFP. Y la LFP es superior en todo. En aguantar frío, en seguridad, en velocidad de carga, en degradación (dura x3 una NMC), no tiene cobalto, ni manganeso... Lo único que tenía era un poco menos de densidad que las NMC.

Y los chinos, con su tecnología, han hecho que la diferencia de densidad entre LFP y NMC sea prácticamente indistinguible.
1 K 15
asola33 #9 asola33
Dan mucha importancia al frio extremo. A mi me afecta más el calor y el aire acondicionado.
0 K 13
Pacman #10 Pacman
#9 las baterías no funcionan con frío.
Recuerdo en mis andanzas por el círculo polar que debías guardar las baterías de la cámara dentro de la ropa. Las sacabas, tirabas unas cuantas fotos o un poco de video y otra vez dentro de la ropa ya que a partir de 5 - 10 bajo cero duraban minutos, o no llegaban siquiera (baterías de alto rendimiento)

Con calor pasa también, pero no tanto. Aparte que con mucho frío un porcentaje de la carga de la propia batería del coche se va en calefacción para la propia batería
3 K 32
manzitor #1 manzitor
Pues si, gana China. El futuro de la automoción es eléctrico, yo eso ya lo tengo claro, con todas las cosas que la madurez tecnológica aún deba traer, y que el primer zarpazo lo ha dado China, pero creo que Europa tiene tablas para adaptarse, ya veremos.
0 K 11
Cantro #6 Cantro
Estaba visto. Anda que no te tenido yo discusiones sobre esto a cuenta de la agenda 2030

Pues ahí está la diferencia entre quien hace el trabajo y quien intenta escaquearse
0 K 10
#4 R2dC
Pudiendo hacer una tabla comparativa con código de colores, han optado por ponerlo en modo texto. Como si lo hubiese hecho una IA...
0 K 8

menéame