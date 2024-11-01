Noruega ha testado la autonomía real de 27 coches eléctricos distintos y su conclusión es bastante clara: gana China

Un test que se ha convertido ya en un indispensable para la industria. El Club del Automóvil de Noruega lleva desde 2020 realizando una sencilla prueba: cogen los coches eléctricos más representativos del mercado, los recargan por completo y les ponen a hacer kilómetros. Todos al mismo tiempo y por el mismo recorrido.
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No es lo mismo perder 200 sobre 400 que sobre 600.
Vale, ya he visto que también hay porcentajes, pero en la ficha de cada coche.
Es exactamente lo mismo que el consumo de un coche de combustión. Si haces un recorrido como la norma WLTP tendrás el consumo y emisiones que indica el coche.
No digamos cosas que no son. Otra cosa distinta es que respecto a WLTP hay que derratear para la realidad en km. Igual que el consumo real de un combustión es… » ver todo el comentario
Creo que deberias distinguir autonomía WLTP que autonomía en autopista.
Y ya de paso, eso mismo pasa con los coches de combustión, aunque el comportamiento se invierte. De hecho, de toda la vida los coches de combustión dan tres cifras de consumo distintas.
Y los chinos, con su tecnología, han hecho que la diferencia de densidad entre LFP y NMC sea prácticamente indistinguible.
Recuerdo en mis andanzas por el círculo polar que debías guardar las baterías de la cámara dentro de la ropa. Las sacabas, tirabas unas cuantas fotos o un poco de video y otra vez dentro de la ropa ya que a partir de 5 - 10 bajo cero duraban minutos, o no llegaban siquiera (baterías de alto rendimiento)
Con calor pasa también, pero no tanto. Aparte que con mucho frío un porcentaje de la carga de la propia batería del coche se va en calefacción para la propia batería
Pues ahí está la diferencia entre quien hace el trabajo y quien intenta escaquearse