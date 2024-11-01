Dar voz a los tontos

Cuánto aprendimos los españoles que tuvimos la suerte de crecer, madurar o envejecer al calor de programas como La clave; los Conciertos para jóvenes con Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York; El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente; A fondo, con Joaquín Soler Serrano; Cosmos, de Carl Sagan; o Jazz entre amigos, de Juan Claudio Cifuentes.