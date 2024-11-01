Dar voz a los tontos

Cuánto aprendimos los españoles que tuvimos la suerte de crecer, madurar o envejecer al calor de programas como La clave; los Conciertos para jóvenes con Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York; El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente; A fondo, con Joaquín Soler Serrano; Cosmos, de Carl Sagan; o Jazz entre amigos, de Juan Claudio Cifuentes.
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Todavia me acuerdo de un reportaje sobre la invasión de EEUU a Panama, daban imagenes de como los tanques americanos pasaban por encima de las personas que les enfrentaban y los aplastaban!!
La imagen de Tianamen la conocemos todos, lo que EEUU hizo en Panama borrado.
Haría falta mucho valor para realizar un documental con todas las atrocidades que EEUU ha cometido, seria terrible, sólo lo podría hacer alguien que tiene una enfermedad terminal y va a morir igualmente, y no tenga familia.