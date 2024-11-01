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Dar voz a los tontos

Dar voz a los tontos

Cuánto aprendimos los españoles que tuvimos la suerte de crecer, madurar o envejecer al calor de programas como La clave; los Conciertos para jóvenes con Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York; El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente; A fondo, con Joaquín Soler Serrano; Cosmos, de Carl Sagan; o Jazz entre amigos, de Juan Claudio Cifuentes.

| etiquetas: tontoalastres , terraplanista , caja tonta
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6 comentarios
20 3 0 K 356 actualidad
#2 tierramar
José Luis Balbín, y la clave lo mejor que he visto en toda mi vida, en todos los medios; los actuales programas comparadas no le llegan ni al talón.
Todavia me acuerdo de un reportaje sobre la invasión de EEUU a Panama, daban imagenes de como los tanques americanos pasaban por encima de las personas que les enfrentaban y los aplastaban!!
La imagen de Tianamen la conocemos todos, lo que EEUU hizo en Panama borrado.
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#4 tpm1
Pues esos afortunados son los padres de esos tontos, así que menos creerse superiores.
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#5 tierramar
La censura nos esta volviendo más tontos. Recuerden la persecución a la que fue sometido Assange por difundir las imagenes de un tiroteo a civiles por soldados yanquis. LAs imagenes de los tanques americanos aplastando a gente en Panama, ahora no creo que ninguna cadena se atrevería a trasmitir.
Haría falta mucho valor para realizar un documental con todas las atrocidades que EEUU ha cometido, seria terrible, sólo lo podría hacer alguien que tiene una enfermedad terminal y va a morir igualmente, y no tenga familia.
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Kantinero #1 Kantinero
Buenísimo
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Doctorow #6 Doctorow
O como el conciertazo que fue un programa de Televisión Española dirigido por Fernando Argenta, especializado en música clásica, se emitió los sábados por la mañana desde 2000 hasta 2009, primero en La Primera y después en La 2 y que tuvo sus orígenes en el espacio divulgativo Clásicos Populares de RNE.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues la verdad no se yo :popcorn: seria la generacion que hizo esos programas, luego la que la vio y en teoria aprendieron les toco seguir y viendo los resultados...como estamos viendo ahora, muy aventurado y bastante soberbia como titular :popcorn:
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menéame