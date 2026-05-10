Meta se muere. Ya era hora

Hay un momento en que las empresas de internet empiezan a apestar a muerte. Para AOL, eso ocurrió en 2003, cuando quedó claro que sus usuarios estaban abandonando su engorroso servicio de internet por marcación para optar por una banda ancha mucho más rápida. Para Yahoo, fue en 2015, cuando su última oleada de adquisiciones fracasó y se vendió a Verizon. Para Meta, ese momento es ahora.

Supercinexin #2 Supercinexin
Ojalá,.pero Meta es gigantesca y too big to fall. Tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, aparte de gigantescos datacenters por todo el mundo y servicios directos con las agencias de guerra de los Estados Unidos.

No, Meta no se muere. Lamentablemente.
#4 Eukherio
#2 Facebook ya pasó de moda, e Instagram va por el camino. O compran TikTok, o montan una que red social nueva que seduzca a los chavales, o irán cayendo lentamente conforme envejezca la gente . WhatsApp aguanta, pero si quieren monetizarlo tienen que ponerle anuncios, y entonces tendrían fuga de usuarios.
Eibi6 #7 Eibi6
#4 yo este año "he vuelto" a Facebook después de unos 10 años... La razón, es la plataforma más sencilla para compartir galerías de fotos de eventos públicos.

PD: volver fue hacer una cuenta fantasma y entrar exactamente dos veces desde enero para ver fotos en las que salía :-D
#9 Eukherio
#7 Yo nunca abandoné definitivamente, pero está muy muerto. Tiene más contactos activos mi madre que yo, y tampoco es que tenga muchos. Siempre se pensó para ponerse al día con amigos y conocidos, pero si ninguno publica nada solo tienes el algoritmo recomendándote lo mismo que el resto.
Eibi6 #6 Eibi6
#2 lo más probable es que acabe despiezada, creo que algo de presión del legislativo existe (y subirá más después de noviembre) por temas antimonopolio. Eso junto con que muchas de sus ultimas grandes decisiones han sido una chufla pues seguramente la unica manera de sobrevivir sea esa, despiezarse para volver a ser pequeña y competitiva
Ragle_Gumm #8 Ragle_Gumm
#2 El triunfo de meta es que gente que no queremos sus productos lo tenemos en el teléfono y lo usamos diariamente.
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#2 demasiado infiltrada por la NSA y demás agencias para dejarla cer
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
A Facebook poco le queda, Instagram el declive en el último año por meter la puta IA en todo es tremendo
magnifiqus #5 magnifiqus
Esto es todo lo que tengo que decir al respecto: youtu.be/vcnTinZ91ko?si=7QvHSmcaeOADYBEZ
