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La UCO sigue sin entregar el informe sobre el novio de Ayuso encargado hace 11 meses y el juez lleva medio año sin autorizar el acceso a sus cuentas

La UCO sigue sin entregar el informe sobre el novio de Ayuso encargado hace 11 meses y el juez lleva medio año sin autorizar el acceso a sus cuentas

El juez Antonio Viejo se incorporó en octubre de 2025 al juzgado que dejó vacante por jubilación la primera instructora de la causa contra Alberto González Amador. El 27 de junio se cumplirá un año del auto que ordenaba a la unidad de élite de la Guardia Civil investigar el patrimonio y las sociedades de la pareja de Ayuso.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , gonzález amador , justicia , uco
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Moderdonia #2 Moderdonia
Que Alberto en algún momento le ha dicho a la churri "La UCO me come el trabuco" es algo de lo que no tengo pruebas pero tampoco dudas.
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karakol #3 karakol
Dejad que tengan tiempo de esconder arreglarlo todo.

Sois unos correprisas. Y comunistas.
5 K 86
Thornton #1 Thornton
¡Vaya, tambien es mala suerte!
4 K 68
Laro__ #5 Laro__ *
Me da impresión de que le tiembla el pulso cuando le ponen los papeles a la firma. Tiene que coger aire y dejarlo para más adelante. Después de ver como son capaces de tratar a un Fiscal General, nadie se explica el porqué de los temblores...
1 K 36
Supercinexin #6 Supercinexin
La Justicia que cabe esperar en un Estado de Derechas.
1 K 32
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Ufff, como de compleja tiene que ser la trama corrupta de González Amador. La cantidad de mierda que va a salir de aquí ...

Recordemos que el caso Montoró tuvo una instrucción de 7 años.
1 K 24
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
¿Y que opina Anal Rosa de todo esto?
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Rogue #8 Rogue
El juez...  media
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XtrMnIO #13 XtrMnIO
A saber la montaña de mierda que hay ahí, para que el pseudojuez y la UCO estén tapándolo...
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UnMeroEspectador #9 UnMeroEspectador
Sería un buen momento para entrar en el ático a buscar papeles, el y su churri están en la Ribiera Maya.
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#10 Bravok1
Y los madrileños calladitos serviles y con la cabeza gacha... Puta vergüenza de comunidad.
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#12 fremen11
#10 No generalices por favor
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menéame