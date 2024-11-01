La UCO sigue sin entregar el informe sobre el novio de Ayuso encargado hace 11 meses y el juez lleva medio año sin autorizar el acceso a sus cuentas

El juez Antonio Viejo se incorporó en octubre de 2025 al juzgado que dejó vacante por jubilación la primera instructora de la causa contra Alberto González Amador. El 27 de junio se cumplirá un año del auto que ordenaba a la unidad de élite de la Guardia Civil investigar el patrimonio y las sociedades de la pareja de Ayuso.
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esconderarreglarlo todo.
Sois unos correprisas. Y comunistas.
Recordemos que el caso Montoró tuvo una instrucción de 7 años.