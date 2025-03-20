¿Qué sucedió con el rescate bancario español de 2012?

Hace ya más de 15 años que en España se ejecutó un rescate bancario que permitió evitar el colapso del sistema financiero, pero que tuvo un coste público elevado. Y ¿qué paso con todo aquel dinero público? Te lo contamos.
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Y como agradecimiento, ahora nos crujen a intereses usureros.
"Según el Banco de España, se ha perdido una parte muy importante de las ayudas públicas que se concedieron. De los más de 60.000 millones de euros de ayudas públicas totales (incluyendo otros mecanismos), solo se ha recuperado una fracción (alrededor de 10.000–20.000 millones)"
"Además, muchos de los activos inmobiliarios (pisos y suelos) que tenían los bancos se pasaron al Sareb (el famoso «banco malo»). El Sareb todavía tiene una deuda enorme que el Estado ha tenido que computar como deuda pública propia."
Y, encima, derrepente le sigue el resto del mundo; un puto LIDER. Hasta la Meloni, joder. De izquierda a ultraderecha: todos con el.
Ademas gasta dinero en q la industria deje de depender tanto de USA y trata de evitar la dependencia USA; por ejemplo se habla de cazas de 5 generación turcos q podrían tirarse aquí.
Y bueno: si las empresas de defensa europeas tienen accionistas yankis y por tanto son medio yankis YO tengo acciones del SP500 así q intuyo q segun tu el SP500 es medio europeo.
Eso tiene nombre, desfalco generalizado y no paso ni media.
Europa dijo que no podían existir y vaya que si dejaron de exitir, pero de aquella forma.
Los expertos en el trinque se pusieron las botas.
Lo q hubo fueron créditos a la compra de vivienda q no se cobraron pq los q los recibieron no podian pagar tanto y los pisos comprados con ese dinero se malvendieron.
Fue la resaca de la burbuja.
Eso si, el único que salio ganando, fue Montoro.
La humanidad está enferma.
Y el dinero es el virus.
Busca ayuda profesional. Ahora hay buenas drogas.
Ahora están regalando nuestro dinero a la industria armamentista americana , con engaños también.
PP Y PSOE votaron a favor del rearme y el aumento de gasto militar. www.ultimahora.es/noticias/nacional/2025/03/20/2349913/psoe-votan-junt
Y subir el gasto militar es compatible con estar en contra de la guerra.