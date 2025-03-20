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¿Qué sucedió con el rescate bancario español de 2012?

¿Qué sucedió con el rescate bancario español de 2012?

Hace ya más de 15 años que en España se ejecutó un rescate bancario que permitió evitar el colapso del sistema financiero, pero que tuvo un coste público elevado. Y ¿qué paso con todo aquel dinero público? Te lo contamos.

| etiquetas: rescate , bancario , españa , 2012
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30 comentarios
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Comentarios destacados:          
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Lo que "no iba a costar un euro a los españoles".

Y como agradecimiento, ahora nos crujen a intereses usureros.
30 K 302
Romfitay #8 Romfitay
#2 Y comisiones inventadas consentidas por el Banco de España
5 K 72
#17 Grahml
#2 Del artículo:

"Según el Banco de España, se ha perdido una parte muy importante de las ayudas públicas que se concedieron. De los más de 60.000 millones de euros de ayudas públicas totales (incluyendo otros mecanismos), solo se ha recuperado una fracción (alrededor de 10.000–20.000 millones)"

"Además, muchos de los activos inmobiliarios (pisos y suelos) que tenían los bancos se pasaron al Sareb (el famoso «banco malo»). El Sareb todavía tiene una deuda enorme que el Estado ha tenido que computar como deuda pública propia."
5 K 64
#1 HangTheRich
Pa ke kieres saber eso jaja saludos
19 K 160
ElPerroDeLosCinco #15 ElPerroDeLosCinco
Salimos a más de 1000 euros por cabeza. No se a vosotros, pero a mi nunca me han robado tanto dinero esos de los que me defiende la Policía y Securitas Direct.
7 K 81
pepel #11 pepel
Se lo quedaron, y no devolvieron ni 1 euro.
3 K 56
Un_señor_de_Cuenca #28 Un_señor_de_Cuenca
#11 Ni lo van a devolver, esa pasta se ha escurrido entre los dedos del "mercado".
2 K 45
ostiayajoder #22 ostiayajoder
#16 Enseña el dedo y le dice q no vas a su guerra. Q le follen. Te imaginas a Aznar diciendo eso?

Y, encima, derrepente le sigue el resto del mundo; un puto LIDER. Hasta la Meloni, joder. De izquierda a ultraderecha: todos con el.

Ademas gasta dinero en q la industria deje de depender tanto de USA y trata de evitar la dependencia USA; por ejemplo se habla de cazas de 5 generación turcos q podrían tirarse aquí.

Y bueno: si las empresas de defensa europeas tienen accionistas yankis y por tanto son medio yankis YO tengo acciones del SP500 así q intuyo q segun tu el SP500 es medio europeo.
3 K 45
#7 Emotivo *
¿Que hicieron con las Cajas de Ahorro?.
Eso tiene nombre, desfalco generalizado y no paso ni media.
Europa dijo que no podían existir y vaya que si dejaron de exitir, pero de aquella forma.
Los expertos en el trinque se pusieron las botas.
4 K 42
#12 pirat
#7 uropa nos tiene manía...
0 K 9
ostiayajoder #24 ostiayajoder *
#7 No hubo desfalco.

Lo q hubo fueron créditos a la compra de vivienda q no se cobraron pq los q los recibieron no podian pagar tanto y los pisos comprados con ese dinero se malvendieron.

Fue la resaca de la burbuja.
1 K 21
Cehona #5 Cehona *
Pusieron copago farmacéutico y costó más la carta que enviaron a los pensionistas, informando de la subida de un 0,25%
Eso si, el único que salio ganando, fue Montoro.
2 K 37
borre #20 borre
#5 ¿El único? Qué iluso...
0 K 10
Tribuno #19 Tribuno
Eso no fue un rescate a la banca española, fue un rescate al Bundesbank.
2 K 27
ronko #3 ronko
Hubo un error de Guindos. Y no era el 8 ni el 7 ...
1 K 24
javibaz #9 javibaz
#3 ¿El director de Lehman Brothers para la península cuando se fueron a la mierda?
4 K 56
manbobi #4 manbobi
SPAM de merca2. Un clásico que nunca muere.
1 K 20
#6 luckyy
#4 El empeño de la derecha de hacer desaparecer la ayuda a la banca
1 K 19
#18 Pepis
¿Donde está la bolita?
1 K 17
MisturaFina #21 MisturaFina
El dinero es un fraude.
La humanidad está enferma.
Y el dinero es el virus.
1 K 17
#29 Nebuchanezzar
Tengo una duda, ¿se pidieron ajustes de sueldos como nos piden constantemente a nosotros o siguieron cobrando una millonada esta vez a costa de las arcas públicas?
1 K 16
reithor #30 reithor
Y ninguno de los que perdieron este dinero ha ido, no ya a la cárcel, ni siquiera a juicio.
0 K 12
ostiayajoder #26 ostiayajoder *
No gobernaron ellos.....
0 K 10
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
Una pena que Pudrimos no llegase a gobernar.  media
0 K 8
Anfiarao #25 Anfiarao
#23 macnulti, veo que también bebes vinagre para desayunar. Lo mezclas con el café, o a palo seco?
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Macnulti_reencarnado #27 Macnulti_reencarnado
#25 galán, veo que te escuece bastante. Tendrás que joderte y bailar.
Busca ayuda profesional. Ahora hay buenas drogas.
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#10 tierramar
Como ahora nos están mintiendo con el "no a la guerra de Sanchez" mientras regala mil millones nuestros a Zelensky, dobla el gasto militar,...
Ahora están regalando nuestro dinero a la industria armamentista americana , con engaños también.
PP Y PSOE votaron a favor del rearme y el aumento de gasto militar. www.ultimahora.es/noticias/nacional/2025/03/20/2349913/psoe-votan-junt
10 K -27
#13 Onaj
#10 Que si quiere bolsa
5 K 57
ostiayajoder #14 ostiayajoder
#10 Lo q ha hecho el Sánchez no es decir 'no a la guerra' sino enseñarle el dedo a Trump. Con más huevos q toda la derecha junta.

Y subir el gasto militar es compatible con estar en contra de la guerra.
5 K 70
#16 j-light
#14 ¿Compatible?, ¿en qué forma? Enseñas el dedo pero gastas dinero en la industria armamentística, que, aunque se diga "europea", tiene accionariado americano. Así que ganan igualmente. Es decir, dices A y haces B, que es algo muy típico de PDR, y aún así hay gente contenta.
0 K 10

menéame