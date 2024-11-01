La sentencia del caso Dina certifica por primera vez una operación policial para el “desprestigio” de Podemos

El fallo de la Audiencia Nacional alude a la pata mediática de la guerra sucia del PP contra Podemos: dos digitales publicaron once informaciones perjudiciales para el partido a partir de una copia que les había entregado Villarejo del teléfono robado a una colaboradora de Iglesias

Thornton #3 Thornton
Nada nuevo bajo el sol. A los votantes del PP seguramente les parezca hasta bien el acoso y derribo de las formacioens de izquierdas, incluso de manera ilegal. Los valores de la "gente de bien" así lo justifican.
JackNorte #4 JackNorte
#3 Incluso a algunos les parecera poco y , preferirian a los de izquierdas muertos, les sobran 26 millones incluidos niños
Harkon #2 Harkon
Tienen que hacer autocrítica de esta operación, si no hubieran hecho algo no se habrían movido todos los mecanismos ilegales posibles para acabar con ellos.

Ya están tardando
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pero la culpa es de Podemos y de la autocrítica, no de que se hicieran movimientos desde el estado para desprestigiarlos, que me lo han dicho aquí.
cocolisto #5 cocolisto
Añadamos a ésta mafia policial los colaboradores necesarios de opinadores, tertulianos, pincha uvas y escarabajos peloteros que pululan por las redes que disfrutan con los excrementos de esas mafias.
Si han logrado acabar con Correa en Ecuador a través de toda una mafia político judicial mediática hasta convertir a ese país en un narco estado, ¿no lo van a intentar en España?
Kantinero #6 Kantinero
La opinión pública con poca inquietud política está manipulada desde aquel día en que empezó el descrédito a Podemos, esos se creen a pies juntillas todo lo que les contaron entonces y las sentencias de ahora no les van a hacer cambiar de opinión, sobre todo porque no lo van a publicar sus medios
