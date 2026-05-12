La Audiencia Nacional anula el procesamiento del jefe policial que tenía 20 millones emparedados

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha dictado una resolución que deja sin efecto el procesamiento de dos implicados en una gran trama de narcotráfico: Óscar Sánchez, exjefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid, e Ignacio Torán. El tribunal, según adelanta elDiario.es, ha estimado el recurso de la "Fiscalía Antidroga" contra el auto del juez Francisco de Jorge, al considerar que el magistrado "cerró la instrucción de forma prematura".
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* Todo nos lleva a sospechar que es intencionado al estar todo tan podrido.
- O se había instruido mal a propósito para sobreseer, como ocurre con tanta frecuencia...
- O al contrario y quedaba algún "fleco" que retocar para no incriminar a quien no se debe...
Si algo es indudable, como en el actual caso de aldama, es que los flagrantes culpables y quienes lo hayan propiciado no van a recibir el castigo que merecen, yéndose de rositas.
De la española no esperes justicia..
Vamos, que lo que ha hecho es ordenar que siga el proceso de instrucción para evitar que queden impunes, no está dejando libres y sin cargos a los imputados, que es lo que parece sugerir el titular.