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La Audiencia Nacional anula el procesamiento del jefe policial que tenía 20 millones emparedados

La Audiencia Nacional anula el procesamiento del jefe policial que tenía 20 millones emparedados

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha dictado una resolución que deja sin efecto el procesamiento de dos implicados en una gran trama de narcotráfico: Óscar Sánchez, exjefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid, e Ignacio Torán. El tribunal, según adelanta elDiario.es, ha estimado el recurso de la "Fiscalía Antidroga" contra el auto del juez Francisco de Jorge, al considerar que el magistrado "cerró la instrucción de forma prematura".

| etiquetas: audiencia nacional , proceso , sin efecto , jefe policia , fiscalia , udef
56 17 1 K 335 Tribunales
11 comentarios
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Comentarios destacados:      
hormiga_cartonera #2 hormiga_cartonera
La puta mafia que tenemos enquistada y con metástasis.
10 K 104
RamonMercader #9 RamonMercader
#2 hay que preguntarse porque en otros paises del entorno han proliferado mafias de todo tipo y en España, pese a haber sido la puerta de entrada de la coca y ser ahora la del hachis no la hay. Por que haberla tiene que haberla, quizá no son quienes pensamos. Es curioso que la policia apenas tenga medios para vigilar la entrada de hachis, que sea un coladero total, y que aparezcan policias con muros de billetes
0 K 6
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
¡¡¡Que soy compañero, coño!!!
1 K 32
Cehona #3 Cehona
¿Anulan el procesamiento para abrir uno nuevo más extenso o soy un iluso?
2 K 30
Gry #5 Gry
#3 Para evitar que se lo tiren abajo por defectos de forma.
6 K 74
#11 pirat *
A pesar de lo que comenta #5 *, está siendo un poco escandalosa... la parcialidad de policías y jueces apañoles en su activismo y protección de la mafia ultrarregre.

* Todo nos lleva a sospechar que es intencionado al estar todo tan podrido.
- O se había instruido mal a propósito para sobreseer, como ocurre con tanta frecuencia...
- O al contrario y quedaba algún "fleco" que retocar para no incriminar a quien no se debe...
Si algo es indudable, como en el actual caso de aldama, es que los flagrantes culpables y quienes lo hayan propiciado no van a recibir el castigo que merecen, yéndose de rositas.
De la española no esperes justicia..
0 K 9
El_empecinado #7 El_empecinado
"El tribunal advierte de que avanzar con una investigación inconclusa "podría llegar a propiciar una situación de impunidad" al no concretarse las conductas individuales imputadas a cada miembro de la organización criminal."

Vamos, que lo que ha hecho es ordenar que siga el proceso de instrucción para evitar que queden impunes, no está dejando libres y sin cargos a los imputados, que es lo que parece sugerir el titular.
2 K 22
pepel #1 pepel
Era dinero de las cloacas.
0 K 18
Kantinero #6 Kantinero
deberá ahora retomar la fase de instrucción para analizar toda la documentación y dispositivos incautados antes de poder formular una acusación en firme que evite la anulación del proceso por defectos de forma.
1 K 16
oceanon3d #10 oceanon3d
¿Han dicho 10 millones emparedados?
0 K 8
mikelx #8 mikelx
Proximamente, jueces con 20M€ emparedados.
0 K 7

menéame