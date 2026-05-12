La Audiencia Nacional anula el procesamiento del jefe policial que tenía 20 millones emparedados

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha dictado una resolución que deja sin efecto el procesamiento de dos implicados en una gran trama de narcotráfico: Óscar Sánchez, exjefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid, e Ignacio Torán. El tribunal, según adelanta elDiario.es, ha estimado el recurso de la "Fiscalía Antidroga" contra el auto del juez Francisco de Jorge, al considerar que el magistrado "cerró la instrucción de forma prematura".