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La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot, el GD01.
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robot
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unitree
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gd01
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#6
Onaj
Lo de fardar de cómo tira una pared de ladrillos apilados sin cemento es lo más divertido y a su vez ridículo que voy a ver hoy.
El director del anuncio pensó que era una buena idea.
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#7
skaworld
#6
No sabian como engorilar un poco la nota de prensa.... con lo facil que hubiese sido meter al tipo dentro del bicho y que disejse a camara alguna frase con gancho...
youtu.be/AAhWDG3J5sw?si=vieTSNVt5Y8ftvYn
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#10
jm22381
#0
Sería más explicativo si el título dijera: su primer prototipo de robot
Mecha
, el GD01
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#12
gelatti
#10
hecho gracias
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#2
Mltfrtk
Que le pongan recubrimiento de caucho a pies y manos, menudo escándalo mete eso.
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#11
UNX
Está claro que está pensado para el público chino, un americano medio no entra ahí.
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#3
manzitor
Pues igual le podrían haber puesto un poquillo de puerta o algo así, pero menudo Iron Man.
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#9
silvano.jorge
#3
es un prototipo
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9
#4
tpm1
Se sube el chino al bicho, cortan la secuencia y luego tenemos a, posiblemente un muñeco, con casco y todo un traje protector.
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#8
The_Ignorator
*
Una empresa que se supone que hace robots ¿es noticia por hacer su primer prototipo?
¿No es eso publicidad?
0
K
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#1
Don_Pixote
iba a decir meeh,,,
Luego a partir del 0:46..... hohoho
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#5
Benzo
#1
Yo lo veo para las cibercofradías.
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menéame
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El director del anuncio pensó que era una buena idea.
youtu.be/AAhWDG3J5sw?si=vieTSNVt5Y8ftvYn
¿No es eso publicidad?
Luego a partir del 0:46..... hohoho