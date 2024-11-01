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La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01  

La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot, el GD01.

| etiquetas: robot , unitree , gd01 , mecha
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12 comentarios
5 1 1 K 80 tecnología
#6 Onaj
Lo de fardar de cómo tira una pared de ladrillos apilados sin cemento es lo más divertido y a su vez ridículo que voy a ver hoy.

El director del anuncio pensó que era una buena idea.
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skaworld #7 skaworld
#6 No sabian como engorilar un poco la nota de prensa.... con lo facil que hubiese sido meter al tipo dentro del bicho y que disejse a camara alguna frase con gancho...

youtu.be/AAhWDG3J5sw?si=vieTSNVt5Y8ftvYn
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jm22381 #10 jm22381
#0 Sería más explicativo si el título dijera: su primer prototipo de robot Mecha, el GD01
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gelatti #12 gelatti
#10 hecho gracias
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Mltfrtk #2 Mltfrtk
Que le pongan recubrimiento de caucho a pies y manos, menudo escándalo mete eso.
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#11 UNX
Está claro que está pensado para el público chino, un americano medio no entra ahí.
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manzitor #3 manzitor
Pues igual le podrían haber puesto un poquillo de puerta o algo así, pero menudo Iron Man.
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silvano.jorge #9 silvano.jorge
#3 es un prototipo
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#4 tpm1
Se sube el chino al bicho, cortan la secuencia y luego tenemos a, posiblemente un muñeco, con casco y todo un traje protector.
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The_Ignorator #8 The_Ignorator *
Una empresa que se supone que hace robots ¿es noticia por hacer su primer prototipo?
¿No es eso publicidad?
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
iba a decir meeh,,,

Luego a partir del 0:46..... hohoho
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Benzo #5 Benzo
#1 Yo lo veo para las cibercofradías.
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menéame