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Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas

Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas  

La India acaba de celebrar su desfile militar anual… esto no es un desfile, esto es una experiencia. Tenemos de todo: coches haciendo la rotonda más grande del mundo, tanques con melena, dispensadores de McFlurry, y un camión que sirve para ver partidos piratas que han comprado por culpa de los bloqueos de LaLiga... El broche de oro lo ponen los motoristas: escuadrones full equip, motos con sponsors porque las balas están muy caras, los que detectan minas pero de chill, los que hacen de radar y simplemente gritan si ven...

| etiquetas: desfile , ejército , indica , humor , noticias ilustradas
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4 comentarios
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javierchiclana #1 javierchiclana
Si no tenéis 8 minutos para verlo completo idos a las motos a partir de min. 6:30 xD
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Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Puedes poner el vídeo a 2x y con subtítulos y se convierte en 4 minutos.

Me parto la polla xD India en estado puro.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Me he estado carcajeando de principio a fin. xD
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Moderdonia #4 Moderdonia
- Padre, ¿Es cierto que en algunos sitios de la India el hombre no conoce a su mujer hasta que se casa?
- Eso pasa en todas partes, hijo mío.
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