Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas  

La India acaba de celebrar su desfile militar anual… esto no es un desfile, esto es una experiencia. Tenemos de todo: coches haciendo la rotonda más grande del mundo, tanques con melena, dispensadores de McFlurry, y un camión que sirve para ver partidos piratas que han comprado por culpa de los bloqueos de LaLiga... El broche de oro lo ponen los motoristas: escuadrones full equip, motos con sponsors porque las balas están muy caras, los que detectan minas pero de chill, los que hacen de radar y simplemente gritan si ven...