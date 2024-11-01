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El embajador de EEUU en la ONU afea a España su entrega de la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese
Recupera las acusaciones de Rubio en 2025 contra la relatora sobre supuesto "antisemitismo"
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:
embajador
,
eeuu
,
onu
,
francesa albanese
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relacionadas
#1
javibaz
Esto confirma que está bien entregada.
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#22
bizcobollo
#1
Es como la medalla con distintivo rojo, un plus para el premio.
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#31
hokkien
#22
ahora usalandia va a invadir a españa por terrorismo, para democratizarnos.
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#2
powernergia
Por si dudabais de que apoyar a Albanese es lo correcto.
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#10
MiguelDeUnamano
#2
Otros son más partidarios de darle una medalla a EEUU por ser "el faro del mundo libre". Debe de ser eso de "las dos Españas".
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#5
Emotivo
Un fascista defendiendo el sionismo.
Los tiempos cambian que es una barbaridad.
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#13
Pablosky
#5
el sionismo siempre ha sido equivalente al fascismo.
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#18
Ramen
#5
no te creas, que los nazis y los sionistas estuvieron muy mano a mano antes de la segunda guerra mundial
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#35
silvano.jorge
#5
#18
es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Haavara
0
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9
#19
el_Tupac
*
#5
Qué va, no cambian en absoluto. Donde hay un fuerte machacando al débil, siempre hay un mierdas poniéndose del lado del fuerte.
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#29
Xan_Peleteiro
#19
Sí, Gila sin ir más lejos.
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#6
LázaroCodesal
Otra noticia mas que me hace sentir orgulloso de ser español.
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#3
Supercinexin
Ya es irrelevante lo que digan éstos. Sea bueno o sea malo, escucharles no tiene ningún sentido.
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#32
hokkien
#3
eso que asoma en la foto de la entradilla, es la bandera del atleti?
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#9
Bravok1
*
El gobernador de eeuu en la onu nos puede comer los huevos, que se vaya a lamerle el culo a su amo pedófilo asesino de niñas y cierre la puta boca apestosa.
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#20
themarquesito
Están los sionistas en Reddit echando espumarajos desde hace unos días por la condecoración a Albanese:
www.reddit.com/r/worldnews/s/3NDR0d39DP
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#26
TikisMikiss
#20
Mare nostrum. Toda la retórica sionazi, que si antisemitas, que si antijudíos, que si su abuela la que fuma. Pero me sorprenden superándose a sí mismos con un "si todos los judíos nos dicen que hacer eso es antisemita, deberíamos escucharles" comparándolo con las violaciones y casi abanderando una especie de nuevo "feminismo" pero centrado en los sionazis.
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#11
pasapues
Palestinos, libaneses y sirios son los semitas, los
antisemita son Rubio y el embajador de EEUU
.
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#34
silvano.jorge
#11
Mucho más que esos colonos judíos de sangre europea.
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#4
nemeame
La ceremonia del premio debería incluir una patada en los huevos a esta gentuza
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#8
txepel
*
¿Este no es el subnormal que Trump despidió por compartir info clasificada en un chat público?
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#12
themarquesito
*
#8
Es ese mismo Mike Waltz, sí, aunque el caso es algo más extraño.
Mike añadió por error a un chat privado ilegal en Signal sobre los ataques en Yemen al editor jefe de la revista The Atlantic
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#17
Olarcos
¿Y quién coño es el embajador de EEUU para decir nada a España?
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#30
Cehona
#17
Pues lo mismo que Ayuso de embajadora en México. Otro bocachancla.
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#7
vviccio
Solo le faltó hacer mal uso del calificativo de "antisemita".
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#14
mmlv
Esto es como el sello de calidad para el reconocimento
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26
#16
taranganas
*
En mi tierra se dice: tontolpijo!
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#21
TikisMikiss
El embajador nazi en la ONU nos puede comer los cojones a base de bien.
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#15
angar300
Espero que EEUU llegue algun día a ser un país "normal"... y que caiga el imperio, que ya les vale.
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21
#24
abogado_del_diablo
Otro minipunto para el perrosanxe. Realmente es una gozada ver que tu país no solo está del lado correcto sino que deja en evidencia a media Europa, muchos de ellos dándoselas siempre de ser la rehostia de civilizados y de referentes morales.
Lo que me jode es que el 90 % de lo que hace son medidas simbólicas. Aún esperando medidas que se derogue la ley mordaza, que la iglesia se autofinancie, que tome medidas contundentes contra la subida de alquileres y precios de viviendas...
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#27
omega7767
#24
y vienda
pero si, muchas cosas simbólicas y otras salen de los partidos de izquierda en la coalición, ya sea esta o la anterior legislatura
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#25
omega7767
ya me lio con EEUU, ¿estos no habian dejado la ONU?
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#33
kratos287
Pues sin quererlo ha aumentado la validez significativa de la misma.
Que esta gente sea el faro de occidente...
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#28
cvssvccvs
Todo el mundo sabe que Hamás es inocente que todo fue una operación del Mosad para provocar una reacción, y que la defensa de Albanese de los comandos de la libertad de Hamás es más que razonable.
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#23
neiviMuubs
Otra muestra más de que EEUU son lacayos de los intereses de Israel, impresionante lo bajo que han caído como potencia. Lo que ya decía netanyahu en los 80 que los tenía en su puño, pero ahora aún más notorio.
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menéame
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Los tiempos cambian que es una barbaridad.
www.reddit.com/r/worldnews/s/3NDR0d39DP
Mike añadió por error a un chat privado ilegal en Signal sobre los ataques en Yemen al editor jefe de la revista The Atlantic
Lo que me jode es que el 90 % de lo que hace son medidas simbólicas. Aún esperando medidas que se derogue la ley mordaza, que la iglesia se autofinancie, que tome medidas contundentes contra la subida de alquileres y precios de viviendas...
pero si, muchas cosas simbólicas y otras salen de los partidos de izquierda en la coalición, ya sea esta o la anterior legislatura
Que esta gente sea el faro de occidente...