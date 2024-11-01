edición general
29 meneos
231 clics
El cuento de que “tienes que gastar vacaciones” o “se consideran vacaciones”.

El cuento de que “tienes que gastar vacaciones” o “se consideran vacaciones”.

Trabajando en Españistán para una empresa españistana, es raro el trabajador que no pasa por la siguiente situación. Paco el del taller llama al despacho a Porfirio el mecánico y le dice que tiene que gastar días de vacaciones en unas fechas concretas. O bien, le dice que unas fechas en las que no fue o que no irá a trabajar se consideran o se considerarán vacaciones. Ambas cosas son mentira y son muy fáciles de demandar sin pagar abogados ni costas.

| etiquetas: vacaciones , trabajo
24 5 1 K 266 politica
7 comentarios
24 5 1 K 266 politica
#2 F.c.r
Qué bien está esta página, que de ejemplos para que la mayoría que somos "curritos" estemos un poco informados.. Buen aporte !!!
5 K 80
#6 tropezon
#2 Hay laboro, hay meneo!
0 K 19
ombresaco #7 ombresaco
#2 Para mi gusto estatía mejor sin el uso de ciertas nomenclaturas "sectarias" (pafedo, empresaurios...) no llega a tanto, porque creo que no mienten, pero los acerca en estilo a Losantos... una pena
0 K 11
Cehona #3 Cehona
Las vacaciones la mitad las puede imponer la empresa, por necesidades de gestión, con dos meses antelación y la otra mitad, la elige el trabajador.
Siempre se negocian.
1 K 26
chewy #4 chewy
aunque luego lo concreta, el comentario de la entradilla de "le dice que tiene que gastar días de vacaciones en unas fechas concretas." como si eso no fuera legal es falso, si esas fechas son a dos meses vista la empresa sí que puede imponer las vacaciones.
1 K 23
#1 Cuchifrito
Hombre pues entre que te impongan unas vacaciones o que te hagan un ERTE, mucha gente elegirá que se las impongan.
1 K 20
#5 JanSolo
A mí me las impusieron una vez al principio de mi vida laboral. Por supuesto en cuanto encontré otra cosa me largué. Todavía recuerdo al jefe diciendo que me subía el sueldo.
0 K 11

menéame