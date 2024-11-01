El cuento de que “tienes que gastar vacaciones” o “se consideran vacaciones”.

Trabajando en Españistán para una empresa españistana, es raro el trabajador que no pasa por la siguiente situación. Paco el del taller llama al despacho a Porfirio el mecánico y le dice que tiene que gastar días de vacaciones en unas fechas concretas. O bien, le dice que unas fechas en las que no fue o que no irá a trabajar se consideran o se considerarán vacaciones. Ambas cosas son mentira y son muy fáciles de demandar sin pagar abogados ni costas.