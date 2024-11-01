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Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça  

El jugador del Barcelona, Lamine Yamal, enarbola la bandera de Palestina durante la celebración por la consecución del título de liga del equipo de la ciudad condal.

| etiquetas: palestina , lamine yamal , barcelona
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 laruladelnorte
Bien por ti chaval,toda muestra de apoyo a Palestina se merece un ole. :-*
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freeclimb #1 freeclimb
Un gesto que le honra
21 K 203
karakol #7 karakol
Esto tiene mucha más repercusión internacional de lo que parece.
11 K 154
#11 candonga1
#7 Sí, creo que con este gesto se ha despedido para siempre de ser proclamado mejor jugador de Europa o del mundo por la UEFA o FIFA.
1 K 23
borteixo #13 borteixo
#11 entonces el premio fifa de la paz ya nada, supongo.
0 K 10
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Ahora lo mismo en el mundial, al levantar la copa frente al zanahorio.
10 K 94
SVSRTZ #9 SVSRTZ *
Buen gesto, porque después de lo de los enanos y las señoritas de imagen con pechos grandes se estaba luciendo, al menos no es un mierda en todo.
6 K 72
cax #8 cax
Grande Lamine
5 K 63
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Ufffffff esto va a subir la bilis a más de uno xD
4 K 56
#6 concentrado
Otro que no podrá jugar con la selección en EEUU :troll:
1 K 32
#10 Filoloca
Un aplauso
1 K 25
#4 Barriales
Bien!!!!!
1 K 18
#12 capitan.meneito
Respect :clap: :clap: :clap:
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volandero #15 volandero *
Cuidadito no le vayan a dar el toque desde arriba.  media
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CarlosSanchezDiaz #14 CarlosSanchezDiaz
cosas del fútbol ahora sí son portada
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menéame