edición general
62 meneos
98 clics
Javier Bardem estalla: "Llegaron a contratar páginas centrales del 'The New York Times' con mi cara y la de mi mujer, con el título 'antisemita"

Javier Bardem estalla: "Llegaron a contratar páginas centrales del 'The New York Times' con mi cara y la de mi mujer, con el título 'antisemita"

Se abrió como un libro en una charla que ha mantenido junto a sus hermanos Carlos y Mónica Bardem. "Llegaron a contratar páginas centrales del The New York Times con mi cara y la cara de mi mujer, con el título 'antisemita", ha llegado a explicar sobre un asunto que cogió un color feo según él por el hecho de defender una postura. "Yo recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en el televisor del gimnasio, la CNN abriendo una foto conmigo que ponía 'antisemita'. Y helarme la sangre y decir, 'que he hecho".

| etiquetas: javier bardem , penélope cruz , israel , palestina
40 22 0 K 453 actualidad
8 comentarios
40 22 0 K 453 actualidad
freeclimb #1 freeclimb *
Terrorismo sionista,

Mucho dinero y medios en contra de cualquier tipo de crítica o voz en contra del genocidio.
10 K 128
#2 mstk
Que poco le gusta a los judíos que les afeen su matanza sistemática de semitas.
3 K 40
makinavaja #5 makinavaja
#2 ... y posiblemente en Israel ahora los semitas ya sean una minoría.. la mayoria son de origen europeo o sudamericano...
0 K 13
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#2 Judios != Sionistas
Joder, que hay que explciarlo cada dia ?

(Es mas, hay muchos sionistas que no son ni judios)
0 K 11
Nube_Gris #3 Nube_Gris
El día que los buenos dejemos de ser además de buenos pacíficos en lugar de como ahora, que nos comportamos como corderos atemorizados y zánganos conformes con nuestro rol, ese día los malos no tendrán más remedio que salir corriendo.
2 K 30
azathothruna #4 azathothruna
Nadie se da cuenta de un detallito.
Hollywood es la vendehumos de la CIA
Hollywood es zionista.
Si muchos de ahi ahora dizque le dijeron al Zanahorio que no era buena idea atacar Iran, o es que mienten o directamente el mossad le mete la riata a la CIA.
1 K 20
pitercio #6 pitercio
Es una persecución sistemática y sistémica de antisistemitas. El sistema imperialista y genocida no admite libertad de expresión pero tampoco de pensamiento.
0 K 14
#8 konde1313
Los genocidas haciendo cosas nazis.
0 K 12

menéame