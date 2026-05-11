Javier Bardem estalla: "Llegaron a contratar páginas centrales del 'The New York Times' con mi cara y la de mi mujer, con el título 'antisemita"

Se abrió como un libro en una charla que ha mantenido junto a sus hermanos Carlos y Mónica Bardem. "Llegaron a contratar páginas centrales del The New York Times con mi cara y la cara de mi mujer, con el título 'antisemita", ha llegado a explicar sobre un asunto que cogió un color feo según él por el hecho de defender una postura. "Yo recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en el televisor del gimnasio, la CNN abriendo una foto conmigo que ponía 'antisemita'. Y helarme la sangre y decir, 'que he hecho".