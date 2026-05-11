Javier Bardem estalla: "Llegaron a contratar páginas centrales del 'The New York Times' con mi cara y la de mi mujer, con el título 'antisemita"

Se abrió como un libro en una charla que ha mantenido junto a sus hermanos Carlos y Mónica Bardem. "Llegaron a contratar páginas centrales del The New York Times con mi cara y la cara de mi mujer, con el título 'antisemita", ha llegado a explicar sobre un asunto que cogió un color feo según él por el hecho de defender una postura. "Yo recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en el televisor del gimnasio, la CNN abriendo una foto conmigo que ponía 'antisemita'. Y helarme la sangre y decir, 'que he hecho".
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Mucho dinero y medios en contra de cualquier tipo de crítica o voz en contra del genocidio.
Joder, que hay que explciarlo cada dia ?
(Es mas, hay muchos sionistas que no son ni judios)
Hollywood es la vendehumos de la CIA
Hollywood es zionista.
Si muchos de ahi ahora dizque le dijeron al Zanahorio que no era buena idea atacar Iran, o es que mienten o directamente el mossad le mete la riata a la CIA.