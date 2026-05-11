EEUU clasifica al antifascismo como “amenaza terrorista global”

La Casa Blanca equipara a los movimientos de izquierda con organizaciones armadas y carteles del narcotráfico en su documento de “estrategia antiterrorista”, anunciando que las perseguirá nacional e internacionalmente. El Gobierno de Estados Unidos ha publicado recientemente su Estrategia de Contraterrorismo 2026, un documento que sitúa a los movimientos anarquistas y antifascistas en la categoría de “extremistas violentos de izquierda”. El texto oficial identifica a estos grupos como uno de los tres tipos principales de “amenazas terroristas”