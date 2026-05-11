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EEUU clasifica al antifascismo como “amenaza terrorista global”

EEUU clasifica al antifascismo como “amenaza terrorista global”

La Casa Blanca equipara a los movimientos de izquierda con organizaciones armadas y carteles del narcotráfico en su documento de “estrategia antiterrorista”, anunciando que las perseguirá nacional e internacionalmente. El Gobierno de Estados Unidos ha publicado recientemente su Estrategia de Contraterrorismo 2026, un documento que sitúa a los movimientos anarquistas y antifascistas en la categoría de “extremistas violentos de izquierda”. El texto oficial identifica a estos grupos como uno de los tres tipos principales de “amenazas terroristas”

| etiquetas: eeuu , estrategia antiterrorista , izquierda , antifascistas , anarquistas
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Eso es declarar abiertamente EEUU como estado fascista.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 en su cabeza sonaba espectacular
3 K 61
#8 DenisseJoel
#1 Abiertamente, tú lo has dicho. Lo que molesta es la transparencia.
0 K 13
themarquesito #11 themarquesito
#1 No se puede definir de otra manera: si estás en contra del antifascismo, eres fascista. Así, sin paliativos.
1 K 30
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Digo que ahora los OTANazis no se van a poder ofender ya que su jefe los designa como tales ¿Verdad?
6 K 81
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Ya es oficial. Si no quieren oposición al fascismo, es porque no quieren oposición.
4 K 43
neiviMuubs #5 neiviMuubs
Menuda verguenza. A Trump lo que más le jode, es que los EEUU no sean un estado totalitario del todo y que no pueda encerrar a quien no le coma el culo como en los países de dictadores que le caen bien y que ha ocultado pobremente lo mucho que les envidia.

Bueno, él y el calvo sionista ese que se comporta como un Goebbels moderno junto a otros personajes turbios que le rodean.
2 K 28
#10 drstrangelove
Hosti tú, y nos reíamos de 1984 (la novela).

¿Qué será la siguiente? ¿Declarar los Derechos Humanos como apología del terrorismo?
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efectogamonal #9 efectogamonal
La está preparando como Amancio, veremos cómo salimos todos de ésta {0x1f525}
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#7 rogerillu
Por qué son fascistas. Ni más ni menos.
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mikhailkalinin #6 mikhailkalinin *
Ya está el Heilhynkel con su puto coñazo putinista de los OTANazis y sus delirios. Si resulta que ahora le demostramos que la OTAN está en vías de romper su subordinación con USA y a su presidente naranja que le lame el escroto a la polilla pálida, se la pela. En su cerebro cree que propagar la idea de NAFO NAFO CACA y demás técnicas infalibles va a funcionar y va a ganar la revolución de octubre.

Hay que sacar a esos lamentables frikis de la izquierda ya.
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menéame