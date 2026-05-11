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VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública
El presentador fuerza una entrevista bronca y acaba despidiendo al experto tras un choque por las imágenes del dispositivo de evacuación ...
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:
risto mejide
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todo es mentira
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#2
Grahml
Aquí al colgar se ve claramente que le quería meter una hostia al Mejide.
Como todo el mundo, la verdad
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#3
cfsr86
Siempre fue un payaso, pero le venía muy bien ser de izquierdas cuando le daba dinero... Ahora parece que se lo dan otros, de periodista una mierda, y un impresentable, un maldito mercenario, como ferreras
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#7
josde
#3
Como esta en la misma cadena que Iker Jiménez, se le ha pegado todo.
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#1
eltxoa
risto no sabe lo que es una opinión.
lo que risto hace es especular.
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#4
carakola
#1
¿Especular? Lo que hace es cagar delante de todos los españoles, enseñando bien el ojete.
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#6
josde
#1
Mentir y montar su historia eso es el Risto, pero no de ahora, lleva haciéndolo ya mucho.
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#5
groucha
¡¡¡Qué gilipollas!!!, se intuye va a decir el Gullón en el instante final del vídeo
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Como todo el mundo, la verdad
lo que risto hace es especular.