edición general
9 meneos
146 clics
VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública

VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública  

El presentador fuerza una entrevista bronca y acaba despidiendo al experto tras un choque por las imágenes del dispositivo de evacuación ...

| etiquetas: risto mejide , todo es mentira , hantavirus
7 2 0 K 110 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 110 actualidad
#2 Grahml
Aquí al colgar se ve claramente que le quería meter una hostia al Mejide.

Como todo el mundo, la verdad  media
6 K 95
cfsr86 #3 cfsr86
Siempre fue un payaso, pero le venía muy bien ser de izquierdas cuando le daba dinero... Ahora parece que se lo dan otros, de periodista una mierda, y un impresentable, un maldito mercenario, como ferreras
2 K 37
josde #7 josde
#3 Como esta en la misma cadena que Iker Jiménez, se le ha pegado todo.
0 K 20
eltxoa #1 eltxoa
risto no sabe lo que es una opinión.

lo que risto hace es especular.
1 K 31
carakola #4 carakola
#1 ¿Especular? Lo que hace es cagar delante de todos los españoles, enseñando bien el ojete.
1 K 36
josde #6 josde
#1 Mentir y montar su historia eso es el Risto, pero no de ahora, lleva haciéndolo ya mucho.
0 K 20
#5 groucha
¡¡¡Qué gilipollas!!!, se intuye va a decir el Gullón en el instante final del vídeo :roll: :-D
0 K 10

menéame