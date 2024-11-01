No estás loco: tu móvil funciona peor a estas horas de la tarde. Nos pasa a todos los españoles

Ni tu móvil está roto ni tú estás loco: si vives en España, hay ciertas horas críticas en las que todo va peor. Seguro que te ha pasado: por la mañana tu móvil va bien, todo carga con normalidad, puedes subir archivos grandes muy rápido y no tienes problema alguno. Ahora bien, por la tarde todo cambia. Por algún motivo, todo lo que antes era rápido se vuelve lento por la tarde; el Netflix no carga bien, las redes sociales fallan al mostrar vídeos y la experiencia es bastante mediocre. Pues bien, no estás loco.
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Próximamente ya preveo una subida en el precio de las comunicaciones auspiciada por el gobierno a fin de "mejorar la red" que deberemos pagar entre todos y que se traducirá en cambiar cuatro componentes en alguna torre sin arreglar nada, no fuese que todo funcionase y no pudiesen pedir otra "subvención" para volverlo a arreglar.
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