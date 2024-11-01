edición general
9 meneos
120 clics
No estás loco: tu móvil funciona peor a estas horas de la tarde. Nos pasa a todos los españoles

No estás loco: tu móvil funciona peor a estas horas de la tarde. Nos pasa a todos los españoles

Ni tu móvil está roto ni tú estás loco: si vives en España, hay ciertas horas críticas en las que todo va peor. Seguro que te ha pasado: por la mañana tu móvil va bien, todo carga con normalidad, puedes subir archivos grandes muy rápido y no tienes problema alguno. Ahora bien, por la tarde todo cambia. Por algún motivo, todo lo que antes era rápido se vuelve lento por la tarde; el Netflix no carga bien, las redes sociales fallan al mostrar vídeos y la experiencia es bastante mediocre. Pues bien, no estás loco.

| etiquetas: móvil , funciona peor , la tarde
9 0 0 K 126 tecnología
3 comentarios
9 0 0 K 126 tecnología
Gry #1 Gry
A mí me funciona perfectamente excepto cuando hay partido. :-P
6 K 71
Robus #2 Robus
En Francia, cuando más congestionada está la red, la puntuación es de 10,0, mientras que la nuestra de 62,1. Sin duda, un dato relevante que deja en evidencia la infraestructura de la red y su gestión.

Próximamente ya preveo una subida en el precio de las comunicaciones auspiciada por el gobierno a fin de "mejorar la red" que deberemos pagar entre todos y que se traducirá en cambiar cuatro componentes en alguna torre sin arreglar nada, no fuese que todo funcionase y no pudiesen pedir otra "subvención" para volverlo a arreglar.
3 K 51
karlos_ #3 karlos_
Solo dos palabras

Oversubscription = margins
0 K 8

menéame