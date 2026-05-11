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El silencio que acompaña a la violación de palestinas

«Las fuerzas israelíes emplean sistemáticamente la violación y la tortura sexual para humillar a las mujeres palestinas detenidas», señala el informe de Euro-Med. El informe cita el testimonio de una mujer de 42 años que afirmó haber sido esposada desnuda a una mesa de metal mientras soldados israelíes la violaban durante dos días, al tiempo que otros soldados filmaban los ataques. Posteriormente, según su relato, le mostraron fotografías de la violación y le advirtieron que se publicarían si no cooperaba con la inteligencia israelí.

| etiquetas: palestina , israel , genocidio , sionismo , crimenes , de , guerra , violacionÿ
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6 comentarios
17 4 1 K 201 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El ejército más moral del mundo
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anv #5 anv
#1 Por supuesto. Incluso la biblia dice que pueden "tomar" a las mujeres de los pueblos conquistados aunque da unas determinadas instrucciones que parece que no se están cumpliendo (hay que esperar unos días).
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
Todo bien: no hacen más que seguir las indicaciones de la Biblia, el libro que legitima su estado.
Como la religión es garante de la moral, sí, es el ejército más moral del mundo.
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anv #6 anv
#3 Como la religión es garante de la moral

Palabra de Dios.
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Kachemiro #2 Kachemiro *
Aqui el ministerio de asuntos exteriores de israel acusando al NYT y al autor de este artículo de usar uno de los "libelos de sangre mas atroces de la prensa moderna" para difundir propaganda antisemita. Ver para creer...  media
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zorreame #4 zorreame
Pobrecito Israel, se tendrá que defender...
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menéame