El silencio que acompaña a la violación de palestinas

«Las fuerzas israelíes emplean sistemáticamente la violación y la tortura sexual para humillar a las mujeres palestinas detenidas», señala el informe de Euro-Med. El informe cita el testimonio de una mujer de 42 años que afirmó haber sido esposada desnuda a una mesa de metal mientras soldados israelíes la violaban durante dos días, al tiempo que otros soldados filmaban los ataques. Posteriormente, según su relato, le mostraron fotografías de la violación y le advirtieron que se publicarían si no cooperaba con la inteligencia israelí.