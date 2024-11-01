Hasta las ratas son más dignas que la derecha española

El presidente canario Clavijo queda como un cuñado o indocumentado en materia sanitaria, cuando no como un gobernante populista y demagógico ávido por arañar votos en un escenario de tensión; Feijóo pasa a la historia como un supercontagiador de bulos del tamaño del crucero al que algunos pretendían condenar a la deriva y a vagar de océano en océano sin atender a los enfermos; y de Santiago Abascal qué podemos decir.
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Que nos lo digan a los que pusimos al mando a mazón...
Los muy gilipollas se creen que son distintos