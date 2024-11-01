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Hasta las ratas son más dignas que la derecha española

Hasta las ratas son más dignas que la derecha española

El presidente canario Clavijo queda como un cuñado o indocumentado en materia sanitaria, cuando no como un gobernante populista y demagógico ávido por arañar votos en un escenario de tensión; Feijóo pasa a la historia como un supercontagiador de bulos del tamaño del crucero al que algunos pretendían condenar a la deriva y a vagar de océano en océano sin atender a los enfermos; y de Santiago Abascal qué podemos decir.

| etiquetas: ratas , dignas , derecha , española , cuñados , bulos
33 10 1 K 352 opinion
8 comentarios
33 10 1 K 352 opinion
jdmf #1 jdmf
Llamar a la derecha española "ratas" es un grave insulto para esos animales
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cfsr86 #7 cfsr86
#1 yo meteria en mi casa antes una rata que un pepero
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#4 pirat
Espero que los canarios no tengan que sufrir ninguna crisis de verdad con este elemento al mando...
Que nos lo digan a los que pusimos al mando a mazón...
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FunFrock #2 FunFrock
Coalición Canarias votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez, se ve q en ese momento eran ratas acetables
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Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
#2 El famoso bloque progresista del Nº1 xD
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Raziel_2 #3 Raziel_2
Sobre lo de mandar barcos a vagar sin rumbo por el océano, en el PP tienen experiencia, se ve que no aprendieron nada con el Prestige.
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Kantinero #6 Kantinero
Estos limitados que aquí votan PP Vox , son el mismo perfil que en USA votan TrumPP
Los muy gilipollas se creen que son distintos
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#8 bizcobollo
Las auténticas ratas estaban fuera del barco, deseando que algo saliera mal.
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menéame