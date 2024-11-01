Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció México y no trasladó "inquietud" en ningún momento

El equipo de Ayuso "rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada" mexicana en Madrid. Además, "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad, ni quiso facilitar su agenda"
| etiquetas: exteriores , ayuso , rechazó , seguridad
Pero so bastarda, la única que ha ido a insultar a otro país eres tú, asquerosa.
Quiere estar en los medios sea como sea.
Que será lo próximo?
No dudéis de que ya esta junto con su ventrílocuo, ideando una nueva maldad, tampoco dudéis que el objetivo es Sanchez y su entorno.
Además les crecen los enanos, sale Feijoo diciendo " Sánchez nos deja en la irrelevancia internacional " y a los 20 minutos publican en algún medio tocho extranjero " Sánchez, quien dijo no a Trump en Europa!" y cosas asi ( es solo 1 ejemplo, no me crucifiquéis)..
P.D Las cosas que hacen aquí son igual de ridículas pero tienes a todos los medios blanqueando 24/7.