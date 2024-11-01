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Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció México y no trasladó "inquietud" en ningún momento

Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció México y no trasladó "inquietud" en ningún momento

El equipo de Ayuso "rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada" mexicana en Madrid. Además, "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad, ni quiso facilitar su agenda"

| etiquetas: exteriores , ayuso , rechazó , seguridad
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#6 Eukherio
Recordemos que la señora que fue a México a hacer su show habitual, salió escaldada y acabó insultando al país es la favorita de muchos para ser futura presidenta de España. Tremenda experta en relaciones internacionales la tía.
10 K 124
joffer #17 joffer
#6 No puede salir de Madrid ni estar a más de 2m de MAR. Todo el mundo sabe esto y por eso dudo que salga como presidenta. Pero vaya de todo puede pasar.
1 K 21
#10 Leon_Bocanegra *
He estado escuchando sus lamentos y hay una parte genial. Va y dice la hija de la gran fruta: "tengo que ir en una flotilla a insultar a otro país para que el gobierno me defienda?"

Pero so bastarda, la única que ha ido a insultar a otro país eres tú, asquerosa.
6 K 90
#14 Eukherio *
#10 Esta ha sido la prueba definitiva de que el show de Ayuso no tiene mucho recorrido fuera de España. La tía seguro que pensó que con lo de Cortés se iban a picar los de izquierdas de aquí y poco más, y al final fueron los propios mexicanos los que dijeron: ¿qué hace esta payasa? Después hasta se desentendieron los que la invitaron y tuvo que volver con el rabo entre las piernas a que la defendiesen aquí los de siempre. Es un one-trick pony, como dicen los americanos. Si le falla su jugada ensayada ya no tiene opciones.
2 K 24
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Ni puto caso.
Quiere estar en los medios sea como sea.
6 K 69
josde #9 josde
La mata abuelos ha tenido después de todo suerte de que vuelve a España a seguir soltando sus bulos y mentiras.
3 K 60
Furiano.46 #4 Furiano.46
El caso es echar mierda, y si no puede crea oportunidad de echar mierda.
5 K 44
#1 concentrado
Resumen: a llorar a la llorería
2 K 40
josde #8 josde
#1 El caso es organizar alguna contra el gobierno.
6 K 77
#5 Suleiman
Miente más que habla...
3 K 34
Kantinero #16 Kantinero
La Matayayos en su huída hacia adelante bate todos los récords de ridículo, además le pillan mintiendo por enésima vez.
Que será lo próximo?
No dudéis de que ya esta junto con su ventrílocuo, ideando una nueva maldad, tampoco dudéis que el objetivo es Sanchez y su entorno.
1 K 26
Deviance #15 Deviance
#13 Es original de Oscar Puente, pero hay que reconocer que le viene al pelo la expresión.
1 K 25
makinavaja #3 makinavaja
ANtes muerta que pedir ayuda al Perro... xD xD
1 K 20
patadevaca #7 patadevaca *
Quien envía pedos... espera mierda.
1 K 18
Doctorow #19 Doctorow
Una pena que no haya quedado como una martir. Pero esta vez de las de verdad y con razón por haber rechazado la protección brindada por México. Todo se andará. A la próxima sobrada que se meta contra un país que esté visitando lo mismo no sale tan bien librada.
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SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
La loca está montando el circo, no hay más.
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Deviance #12 Deviance
#11 De ahí que suelte estas "PAYUSADAS"...... :troll:
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IrMaNDiÑo #18 IrMaNDiÑo
Una gran experta en Geografía e Historia, que la primera vez que viajo a Sudamérica quedó sorprendida de ver que allí se hablaba castellano.
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SMaSeR #20 SMaSeR *
Imagina la mierda de programa que deben de tener y el asco que da su afinidad a VOX, que aun siendo mayorías de derechas no son capaces de echar a Sánchez. Resultado?, solo pueden hacer mierdas así, que además solo funcionan aquí, en cuanto salen se les ríen en la cara.
Además les crecen los enanos, sale Feijoo diciendo " Sánchez nos deja en la irrelevancia internacional " y a los 20 minutos publican en algún medio tocho extranjero " Sánchez, quien dijo no a Trump en Europa!" y cosas asi xD ( es solo 1 ejemplo, no me crucifiquéis)..

P.D Las cosas que hacen aquí son igual de ridículas pero tienes a todos los medios blanqueando 24/7.
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menéame