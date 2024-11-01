Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció México y no trasladó "inquietud" en ningún momento

El equipo de Ayuso "rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada" mexicana en Madrid. Además, "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad, ni quiso facilitar su agenda"