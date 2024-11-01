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No me gusta el fútbol, ¡todo era fingido!
La salida del armario de un falso futbolero. Video de un minuto y cuarenta segundos.
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#3
Albarkas
Qué grandes. Los guionistas son geniales.
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#1
esbrutafio
Bajo la línea testimonios de los que que sigan el futbol sin gustarles.
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#2
eltxoa
A mí no me gusta el futbol y lo he sabido desde que era un niño.
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