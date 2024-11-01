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No me gusta el fútbol, ¡todo era fingido!

No me gusta el fútbol, ¡todo era fingido!  

La salida del armario de un falso futbolero. Video de un minuto y cuarenta segundos.

| etiquetas: vs , vaya semanita , humor , futbol
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3 comentarios
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#3 Albarkas
Qué grandes. Los guionistas son geniales.
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#1 esbrutafio
Bajo la línea testimonios de los que que sigan el futbol sin gustarles.
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eltxoa #2 eltxoa
A mí no me gusta el futbol y lo he sabido desde que era un niño. :troll:
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