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Mónica Oltra anuncia este sábado su regreso a la política para optar a la alcaldía de Valencia
La dirigente hará pública su decisión en el congreso de Iniciativa que se celebra este sábado en la capital
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:
compromis
,
valencia
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politica
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politica
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#8
Moderdonia
Oltra tuvo que dimitir por una mentira sobre su expareja, con la que no convivía.
Ayuso se jacta de no dimitir tras saber una verdad sobre su pareja, con la que convive.
19
K
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#29
ochoceros
#8
¿Cuál de sus parejas?
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57
#30
makinavaja
#29
La famiglia.....
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#3
Sergio_ftv
En la cárcel deberían estar los políticos, magistrados, periodistas, funcionarios y miembros de las FCSE que cometieron el grave delito de golpe de estado y traición a la Constitución que hiciero que Oltra tuviera que abandonar en contra de su voluntad la política.
Recuerdos los meneantes cloaqueros que no se cansaron de difamar a Oltra y de apoyar un golpe de estado.
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#7
NPCMeneaMePersigue
#3
El procedimiento del escandalo sexual es el estandar que se ha utilizado contra Michael Jackson cuando sacaba la cancion por palestina, contra el fiscal que acusó a Netanyahu en la corte penal internacional y con Monica es el mismo estandar, que esa es la táctica de ellos siempre mientras la clase epstein viola, asesina, corrompe, monta guerras, pederastia, canibalismo...
Y en Valencia nos tira del barrio, nos masacran para que los turistas consuman... y la elite va con ellos y el genocidio contra los valencianos y españoles
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52
#2
millanin
A ver que mentira se inventan esta vez las cloacas policiales, judiciales y periodísticas.
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#10
kreator
#2
va a quitar las fallas
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#17
Yonny
#10
Eso ya se dijo en su día.
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#22
kreator
#17
pero está vez es EN SERIO. Y va a prohibir aparcar en doble fila.
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#12
tropezon
#2
¿cuanto falta para las elecciones valencianas?
Lo que tenga que explotar lo hará entonces
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20
#1
NPCMeneaMePersigue
*
Monica y Bernabé es el mejor tandem que puede tener la izquierda en Valencia, pero debería ser para la Comunidad Valenciana.
Me pregunto por qué renuncian a la comunidad y se la dejan mas facil a la derecha que la ciudad, donde el PP está más fuerte
Y eso que la alcaldesa no activó la alarma con la inundacion y mató a 17 personas, pero cuando gobernaba compromis el trafico era el mal de la ciudad, trafico mal, matar para hacer dinero no pasa nada, que gobierna la elite de epstein, ya sabeis el dinero por encima de la vida como toda la historia se ha dicho de esa clase.
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49
#15
Sergio_ftv
Oltra es licenciada de derecho y siempre que no ha estado vinculada a la política ha ejercido como abogada, tal y como ha ocurrido desde que sufriera el lawfare ilegal que la obligó a retirarse de la política.
Mientes más que escribes y además apoyas el golpismo y la traición a la libertad y a los valores constitucionales. En este país sobran los que persiguen por motivos políticos a los que no piensan como ellos.
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38
#16
cybermouse
"esta gente no tiene otro empleo, otra cosa a la que dedicarse" Poco sabes tu de Monica Oltra, camarada . Es abogada y...
" Oltra compagina su labor política con la abogacía, trabajando, entre otros, para el colectivo por la defensa de los derechos LGTB Lambda.[1] En 2011, Lambda le otorgó el Premio Margarida Borràs en reconocimiento a su defensa del colectivo homosexual.[
Oltra también apoya la acogida de refugiados africanos en España"
2
K
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#27
Ludovicio
#23
El "todos son iguales" es la frase que dicen los que defienden a políticos que sin son
iguales
.
¿Que te ha hecho esta persona? ¿Que ha votado, que ha propuesto o que ha dicho?
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31
#13
Supercinexin
No ganará porque está quemadísima y sólo la apoyarán los militantes de Compromís, un partido cuyo máximo estuvo al pactar con el PSPV hace nueve o diez años y de ahí sólo ha ido para abajo.
Pero si ganase, espero que dedique su alcaldía a hacer algo con la vivienda y el turismo. O sea todo lo que no hizo Joan Ribó.
1
K
27
#20
Sergio_ftv
*
#_9
no es el más valiente de la clase. Copio mi mensaje dirigido hacia él y me cuelgo de
#18
para no perder el hilo:
"Oltra es licenciada de derecho y siempre que no ha estado vinculada a la política ha ejercido como abogada, tal y como ha ocurrido desde que sufriera el lawfare ilegal que la obligó a retirarse de la política.
Mientes más que escribes y además apoyas el golpismo y la traición a la libertad y a los valores constitucionales. En este país sobran los que persiguen por motivos políticos a los que no piensan como ellos".
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27
#14
mmlv
*
Ya estarán buleros y jueces de la
Famiglia
trabajando a pleno rendimiento
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21
#9
Macnulti_reencarnado
A intentar vivir del cuento hasta la jubilación.
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18
#18
Ludovicio
#9
¿No tienes una crítica personalizada y usas una genérica?
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#23
Macnulti_reencarnado
#18
son TODOS iguales, galán. Ya deberías saberlo. La loca esta en lo que si destaca es en el baile.
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#19
Yonny
#9
Oltra hizo e impulsó infinidad de cambios a todos los niveles. Hizo cosas, te guste o no te guste.
Por otro lado, quien decide si debe "vivir del cuento" son los electores y los ciudadanos de Valencia.
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#25
Macnulti_reencarnado
#19
esta loca no ha hecho NADA más que vivir del cuento.
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#28
penanegra
#25
y anguita? Tienes algo qué decor de anguita.
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7
#4
NPCMeneaMePersigue
A ver que proponen los partidos para frenar que los israelíes tiren a los trabajadores de sus casas
Para evitar que los sionistas tiren a los cristianos de sus casas en Valencia
Para evitar que nos asesinen y masacren a cientos de personas para que los turistas hagan dinero como en la riada, como toda la vida nos quejamos de que esa clase de gente pone el dinero por encima de la vida
www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
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17
#21
angelitoMagno
Nunca entenderé la crítica a que un político viva de la política. Si, pues claro, es su profesión y mientras más tiempo le dedique más experiencia tendrá y mejor lo hará.
Puedo entender que se diga que los cargos públicos deberían abandonarse tras 2 o 3, incluso 4, periodos. Pero, ¿abandonar la política?
Gobernar es complicado, penalizar la experiencia de gobierno es absurdo.
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#31
Supercinexin
#21
Pero es que Oltra no vive de la política, vive de ser abogada. Además, por haber nacido y pasado si infancia en Alemania, habla cuatro idiomas: español, valenciano, alemán e inglés. Teniendo en cuenta el tipo de oficio que es la abogacía, es muy probable que incluso sea o haya sido trabajadora autónoma.
Ahora, todos los mamarrachos de arriba que dicen que "sólo sabe vivir de la política" estaría bien que nos comentasen sus logros profesionales y sus aportaciones a la sociedad. Para reírnos un rato, más que nada.
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#24
ixo
Buena noticia para Valencia.
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#26
Macnulti_reencarnado
#24
en Valencia ya conocemos a los espabilaos de Compromis. Un mojón se van a comer.
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#32
ixo
#26
El mojón ya se lo han comido con Mazón y anteriormente con los gurtelianos. De todas formas, no te preocupes que igual tenemos un revival con Camps "el de los trajes", si se vuelve a presentar a President. No todo está perdido, todavia hay esperanza de que el latrocinio y el mamoneo renazca en la Comunidad Valenciana.
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#6
Jaime131
¿Vuelve oltra vez?
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#5
Cometeunzullo
Ha vuelto, en forma de chapa.
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#11
YSiguesLeyendo
va a hacer un "remake" de otra famosa alcaldesa cuando dijo aquello de "¡qué hostia, qué hostia!"... esta gente no tiene otro empleo, otra cosa a la que dedicarse u otro sitio donde la aguanten que no sea chupando de lo público, verdad? hay que ser inútil!! pues eso. la hostia que se va a dar va a ser histórica
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K
-6
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comentarios)
menéame
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Ayuso se jacta de no dimitir tras saber una verdad sobre su pareja, con la que convive.
Recuerdos los meneantes cloaqueros que no se cansaron de difamar a Oltra y de apoyar un golpe de estado.
Y en Valencia nos tira del barrio, nos masacran para que los turistas consuman... y la elite va con ellos y el genocidio contra los valencianos y españoles
Lo que tenga que explotar lo hará entonces
Me pregunto por qué renuncian a la comunidad y se la dejan mas facil a la derecha que la ciudad, donde el PP está más fuerte
Y eso que la alcaldesa no activó la alarma con la inundacion y mató a 17 personas, pero cuando gobernaba compromis el trafico era el mal de la ciudad, trafico mal, matar para hacer dinero no pasa nada, que gobierna la elite de epstein, ya sabeis el dinero por encima de la vida como toda la historia se ha dicho de esa clase.
Mientes más que escribes y además apoyas el golpismo y la traición a la libertad y a los valores constitucionales. En este país sobran los que persiguen por motivos políticos a los que no piensan como ellos.
" Oltra compagina su labor política con la abogacía, trabajando, entre otros, para el colectivo por la defensa de los derechos LGTB Lambda.[1] En 2011, Lambda le otorgó el Premio Margarida Borràs en reconocimiento a su defensa del colectivo homosexual.[
Oltra también apoya la acogida de refugiados africanos en España"
¿Que te ha hecho esta persona? ¿Que ha votado, que ha propuesto o que ha dicho?
Pero si ganase, espero que dedique su alcaldía a hacer algo con la vivienda y el turismo. O sea todo lo que no hizo Joan Ribó.
"Oltra es licenciada de derecho y siempre que no ha estado vinculada a la política ha ejercido como abogada, tal y como ha ocurrido desde que sufriera el lawfare ilegal que la obligó a retirarse de la política.
Mientes más que escribes y además apoyas el golpismo y la traición a la libertad y a los valores constitucionales. En este país sobran los que persiguen por motivos políticos a los que no piensan como ellos".
Por otro lado, quien decide si debe "vivir del cuento" son los electores y los ciudadanos de Valencia.
Para evitar que los sionistas tiren a los cristianos de sus casas en Valencia
Para evitar que nos asesinen y masacren a cientos de personas para que los turistas hagan dinero como en la riada, como toda la vida nos quejamos de que esa clase de gente pone el dinero por encima de la vida
www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
Puedo entender que se diga que los cargos públicos deberían abandonarse tras 2 o 3, incluso 4, periodos. Pero, ¿abandonar la política?
Gobernar es complicado, penalizar la experiencia de gobierno es absurdo.
Ahora, todos los mamarrachos de arriba que dicen que "sólo sabe vivir de la política" estaría bien que nos comentasen sus logros profesionales y sus aportaciones a la sociedad. Para reírnos un rato, más que nada.