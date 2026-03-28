Cientos de miles de ciudadanos se suman al movimiento ‘No Kings’ para protestar contra los excesos de Trump

Cientos de miles de personas se han echado este sábado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar contra los excesos autoritarios del presidente Donald Trump. Impulsadas por el movimiento No Kings (Sin Reyes), que alude a que el país no es una monarquía y no tiene reyes desde que se independizó del Reino Unido hace 250 años, alrededor de 3.300 marchas han visibilizado el creciente movimiento de descontento con las políticas de la Administración Trump.