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Cientos de miles de ciudadanos se suman al movimiento ‘No Kings’ para protestar contra los excesos de Trump

Cientos de miles de ciudadanos se suman al movimiento ‘No Kings’ para protestar contra los excesos de Trump

Cientos de miles de personas se han echado este sábado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar contra los excesos autoritarios del presidente Donald Trump. Impulsadas por el movimiento No Kings (Sin Reyes), que alude a que el país no es una monarquía y no tiene reyes desde que se independizó del Reino Unido hace 250 años, alrededor de 3.300 marchas han visibilizado el creciente movimiento de descontento con las políticas de la Administración Trump.

| etiquetas: trump , eeuu , no kings , autoritarismo , guerra , irán
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2 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
#1 Nasser *
Se va a enfadar e fundador de la dinastia Trumpeta. :troll:
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YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Cómo sigue oliendo cada vez más los EEUU de Trump 2.0, a los EEUU de la guerra de Vietnam
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menéame