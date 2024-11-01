El juez Antonio Viejo, que aparece en los audios de Villarejo, frena la investigación por presunta corrupción del novio de Ayuso

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ahora a cargo del magistrado Antonio Viejo, mantiene atascada desde hace meses la causa que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude fiscal, uno de falsificación documental y una rama abierta por corrupción en los negocios y administración desleal. Así lo ha revelado en Público la periodista Ana María Pascual.