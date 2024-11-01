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El juez Antonio Viejo, que aparece en los audios de Villarejo, frena la investigación por presunta corrupción del novio de Ayuso

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ahora a cargo del magistrado Antonio Viejo, mantiene atascada desde hace meses la causa que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude fiscal, uno de falsificación documental y una rama abierta por corrupción en los negocios y administración desleal. Así lo ha revelado en Público la periodista Ana María Pascual.

| etiquetas: juez , antonio , viejo , audios , villarejo , frenó , investigación , novio , ayuso
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3 comentarios
26 5 1 K 382 actualidad
#1 Alcalino
Y luego, ¿como queréis que no pensemos que hay lawfare?

La justicia está podrida, y la ha podrido el PP
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angelitoMagno #2 angelitoMagno *
Está atrasando el juicio hasta que coincida con las próximas elecciones en Madrid :tinfoil:
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Kantinero #3 Kantinero
Ahora mismo se pone abogados cristianos con eso
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menéame