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Pintan un mural de Lamine Yamal con una bandera palestina en un campo de refugiados de Gaza

Pintan un mural de Lamine Yamal con una bandera palestina en un campo de refugiados de Gaza

Lo han creado un par de artistas sobre los escombros de de edificios destruidos durante la guerra

| etiquetas: lamine yamal , palestina , gaza
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3 comentarios
13 3 0 K 281 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Correcto.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Esto va a tener doble valor cuando levante la copa del mundial frente a Zanahorio.
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Mediorco #2 Mediorco *
No veo ni me gusta el fútbol, pero si este chico le está tocando las pelotas a alguien con respecto al genocidio, bienvenido sea. Cuenta con mí meneo!
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menéame