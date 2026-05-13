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El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo
En el caso de Quiles, se refieren a la grabación de Zapatero y Sánchez en zonas no autorizadas; mientras que en el caso de Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa en la cámara
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etiquetas
:
vito quiles
,
ndongo
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#5
Harkon
tanto bombo para adelantarle las vacaciones al fascista este que volverá en septiembre a exactamente lo mismo, y todo porque al PSOE le viene bien alimentar y blanquear este monstruo para decir "vótenme a mi que si no vienen estos" y sólo para hacer que crezcan más, eso sí el PSOE se quedará tan rícamente en la oposición chupando sillón mientras deja a la izquierda destrozada por puro egoismo para seguir luego con un "vótenme a mi que soy la solución a estos" y así una y otra vez como borregos manteniendo esta rueda.
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#1
Imag0
Ya podría ser indefinidamente... hay razones más que de sobra.
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#24
Nividhia
En este tema creo que tengo una opinion autorizada ya que comparto espacio de trabajo con estos personajes y he sufrido en primera persona las consecuencias de enfrentarse con ellos. Aunque ambos son agitadores, Ndongo es mucho más bestia en sus formas y exabruptos, Vito Quiles es mas sibilino, pero ambos comparten la estrategia de no actuar directamente, sino de señalar para que otros hagan el trabajo sucio. Mas allá de otras circunstancias, la mejor prueba de que son agitadores es que nunca…
» ver todo el comentario
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#32
Leon_Bocanegra
#24
espera, eso es Ndongo criticandote por desarrollar tu trabajo en el tema del porno?
Y acusandote de mandarle fotos a Óscar Puente?
La virgen!!!
Lleva cuidado colega, que esa gente te puede dar más de un disgusto.
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#8
luckyy
Falange actuaba del mismo modo en el treinta y seis
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#17
Ratoncolorao
#9
Primero el chaval deberías ser peridista acreditado, no te parece?
Y segundo acosar, arrinconar y faltar al respeto no es libertad de expresión.
Y en todo caso, se te ECHARÁ la jauría. Lleva cuidado porque con esa ortografía parece que estudiaste en la misma facultad que Vito.
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#15
CerdoJusticiero
#9
¡Echa esa hache!
Lo de Vito y Ndongo no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. Hay decenas de periodistas dándole hostias día sí y día también al gobierno sin que jamás se haya hablado de retirarles la acreditación.
No cuela.
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#14
Pixmac
Deben tener amigos en Prensa del Congreso. No es normal que esos energúmenos tengan acreditación y periodistas, como Andrea Ropero, no.
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#12
Leon_Bocanegra
#10
no, la palabra que buscabas no es literal, es "sarcástico".
Pero por si acaso vuelvo a dejar por aquí el vídeo de Vito Quiles haciendo preguntas incómodas a los poderosos.
m.youtube.com/watch?v=3kJI2GOA0z0&pp=iggUQAFKEE1BRXdlVFctcF9KeUtqW
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#23
Cincocuatrotres
#12
eh! no nos vamos a pegar que pensamos igual respecto a las preguntas incomodas, a mi me han linchado tantas veces que me he acostumbrado y no sufro demasiado, el mecanismo de negativizar es totalmente fascista y manipulable como el Nodo.
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#25
Leon_Bocanegra
#23
no, no pensamos igual sobre las preguntas incómodas. Tú piensas que Vito hace preguntas incómodas y yo pienso que Vito se dedica a enmiendar. Preguntas incómodas son las que hace Carlos Alsina.
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#27
Cincocuatrotres
#25
coño era el comienzo de una gran amistad, habra que sacer el hacha de guerra, es coña.
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#22
Ratoncolorao
*
#19
Ponme un solo vídeo donde periodistas de elDiario (solo has encontrado uno de izquierdas, qué cosas) reviente una rueda de prensa en el Congreso, acose a un diputado, llame imbécil a alguien o impida a una diputada entrar a su coche.
Venga, tú puedes! Tic tac, tic tac, tic tac...
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#30
Leon_Bocanegra
#22
pero y el CQC que eh?
El CQC es el Paracuellos de la prensa.
Por cada masacre fascista, ellos tiran de Paracuellos.
Por cada payaso de derechas acosando a gente de izquierdas, ellos tiran de CQC.
A algo tienen que agarrarse para tratar de demostrar que los de izquierdas hacen las mismas mierdas que hace la derechusma
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#16
TikisMikiss
#9
Libertad de expresión es ir persiguiendo al domicilio privado del personal? Incluso periodistas?
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#3
Cincocuatrotres
Se puede hablar a favor de Vito?, o no se puede, ya sabemos como funciona meneame, es muy favorable a los linchamientos, por si acaso me callo
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#4
KaBeKa
Prepararos para el berrinche de libertad que van a tener. Yo sólo por no tener la matraca de esta gente casi los dejaba entrar.
P.D: A ver si alguien les hace un croquis entre la diferencia entre coartar la libertad y no ser un profesional para ejercer un trabajo sin respetar el código deontológico que lleva intrínseco.
#3
Tu habla de quien te de la gana... otra cosa es que como a todos, te retraten tus palabras.
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#6
CerdoJusticiero
#3
En teoría, sí. En la práctica a ver qué argumentos encuentras a favor de este excremento humanoide.
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#9
Cincocuatrotres
*
#6
libertad de expresion? Puede valer?lo digo con todo el miedo del mundo porque en estos temas siempre está el hijo del amo o similar, el que tiene poder para banear, el que te baja el karma oye, porque si yo digo que escolar es un excremento humanoide se me hecha la jauría
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9
#29
Nividhia
#9
El PP casi pide mi cabeza por una foto de los papeles de Feijóo y luego votó en contra del reglamento que prohíbe que los fotoperiodistas podamos hacer esas fotos.
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#7
Leon_Bocanegra
#3
Ya lo hago yo.
Le tienen manía porque es un periodista combativo.
Y es el único que hace preguntas incómodas a los poderosos.
Y además lo he escrito sin cagarme encima.
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#10
Cincocuatrotres
#7
hombre no seas tan literal
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9
#11
ostiayajoder
#7
Es la polla pq les echan por, literalmente, pasarse las normas por el forro de los huevos....
Pero es q las normas están para los de izquierdas, q son los q necesitan guía. Los de derechas pueden hacer lo q quieran pq es su estado y se lo follan cuando quieren
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#26
alfema
#7
Ni uno ni otro son periodistas de carrera, han estudiado periodismo pero no han terminado los estudios, Ndongo consiguió la acreditación a través del medio Periodista Digital, Vito desconozco por qué se la dieron.
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#31
Nividhia
#26
Para ejercer de periodista no hace falta la carrera.
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#21
A.more
#3
y a favor de Hitler también. Y del mismo modo te pueden mandar a cagar
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#33
Mltfrtk
Muy buena noticia, ya era hora de sacar la basura.
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#13
vGeeSiz
pues nada que entren todos los periodistas afines al régimen y ya está
Para que tener disidentes? si es más cómodo gobernar sin que te pregunten cosas que te incomodan, me imagino las ruedas de prensa en unos meses: ""Señor
Burns
Sánchez, su campaña parece tener el impulso de un tren desbocado. ¿Por qué es tan popular?"
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#18
Ratoncolorao
#13
Por eso todos los días le hace preguntas incómodas a Ayuso y a Feijóo, verdad?
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#19
vGeeSiz
#18
no, para eso están los del diario.es, otrora, CQC y similares. Que somos ahora, nuevos?
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#20
Leon_Bocanegra
*
#13
menos rollos, que en el Congreso
entre otros están acreditados :
ABC, El Mundo, La Vanguardia, Cadena COPE, Onda Cero, The Objective y Ok Diario.
Esos son periodistas afines al régimen?
Hay que joderse.
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#28
Nividhia
#13
En el congreso han estado y están periodistas muy críticos con el Gobierno desde siempre, y solo hemos tenido problemas con dos.
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#2
ifor
*
@Eirene
Cuenta spam.
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33
comentarios)
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Y acusandote de mandarle fotos a Óscar Puente?
La virgen!!!
Lleva cuidado colega, que esa gente te puede dar más de un disgusto.
Y segundo acosar, arrinconar y faltar al respeto no es libertad de expresión.
Y en todo caso, se te ECHARÁ la jauría. Lleva cuidado porque con esa ortografía parece que estudiaste en la misma facultad que Vito.
Lo de Vito y Ndongo no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. Hay decenas de periodistas dándole hostias día sí y día también al gobierno sin que jamás se haya hablado de retirarles la acreditación.
No cuela.
Pero por si acaso vuelvo a dejar por aquí el vídeo de Vito Quiles haciendo preguntas incómodas a los poderosos.
m.youtube.com/watch?v=3kJI2GOA0z0&pp=iggUQAFKEE1BRXdlVFctcF9KeUtqW
Venga, tú puedes! Tic tac, tic tac, tic tac...
El CQC es el Paracuellos de la prensa.
Por cada masacre fascista, ellos tiran de Paracuellos.
Por cada payaso de derechas acosando a gente de izquierdas, ellos tiran de CQC.
A algo tienen que agarrarse para tratar de demostrar que los de izquierdas hacen las mismas mierdas que hace la derechusma
P.D: A ver si alguien les hace un croquis entre la diferencia entre coartar la libertad y no ser un profesional para ejercer un trabajo sin respetar el código deontológico que lleva intrínseco.
#3 Tu habla de quien te de la gana... otra cosa es que como a todos, te retraten tus palabras.
Le tienen manía porque es un periodista combativo.
Y es el único que hace preguntas incómodas a los poderosos.
Y además lo he escrito sin cagarme encima.
Pero es q las normas están para los de izquierdas, q son los q necesitan guía. Los de derechas pueden hacer lo q quieran pq es su estado y se lo follan cuando quieren
Para que tener disidentes? si es más cómodo gobernar sin que te pregunten cosas que te incomodan, me imagino las ruedas de prensa en unos meses: ""Señor
BurnsSánchez, su campaña parece tener el impulso de un tren desbocado. ¿Por qué es tan popular?"
entre otros están acreditados :
ABC, El Mundo, La Vanguardia, Cadena COPE, Onda Cero, The Objective y Ok Diario.
Esos son periodistas afines al régimen?
Hay que joderse.