Israel asesina a al menos tres periodistas en Líbano en un ataque contra el coche en el que viajaban

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano ha avanzado que este sábado se produjo un ataque israelí contra un vehículo que transportaba a un equipo de prensa de la cadena Al-Manar TV, en la carretera de Jezzine. El ataque causó la muerte del periodista Ali Shuaib y la periodista de Al-Mayadeen, Fatima Fatouni, junto con su hermano, el fotoperiodista Mohammad Fatouni y otro civil. La cadena de televisión libanesa Al-Manar y el medio Al-Mayadeen han confirmado los fallecimientos.