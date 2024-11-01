edición general
36 meneos
43 clics
Israel asesina a al menos tres periodistas en Líbano en un ataque contra el coche en el que viajaban

Israel asesina a al menos tres periodistas en Líbano en un ataque contra el coche en el que viajaban

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano ha avanzado que este sábado se produjo un ataque israelí contra un vehículo que transportaba a un equipo de prensa de la cadena Al-Manar TV, en la carretera de Jezzine. El ataque causó la muerte del periodista Ali Shuaib y la periodista de Al-Mayadeen, Fatima Fatouni, junto con su hermano, el fotoperiodista Mohammad Fatouni y otro civil. La cadena de televisión libanesa Al-Manar y el medio Al-Mayadeen han confirmado los fallecimientos.

| etiquetas: periodistas , asesinatos
30 6 1 K 263 actualidad
12 comentarios
30 6 1 K 263 actualidad
Comentarios destacados:      
#4 Assoka
Joder cómo está la libertad de prensa en Rusia

¿Se sabe algo de cuándo va a expulsar la UEFA a Israel?
7 K 107
#7 diablos_maiq
#4 cuando rechacen el premio fifa de la paz
1 K 19
RoterHahn #11 RoterHahn
#6
Tarde para cancelarlo.
He estado cenando.
0 K 13
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Nota por si viene un "mimimi, es lo que tiene ser periodista de guerra" ... estaban a unos 30km del frente, ojo, no de la frontera del Líbano, del frente donde están las tropas Israelíes dentro del Líbano

Pequeño apunte

Un crimen más del ejército que dicen tiene más moral del mundo, sí, no es coña :shit:
www.swissinfo.ch/spa/netanyahu,-tras-acusación-de-la-izquierda:-"el-e
2 K 46
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
#2 No sé por que no va el enlace, pero si buscáis "El Ejército israelí es el más moral del mundo" ya os sale  media
2 K 44
Supercinexin #3 Supercinexin
Es por los túneles de Hamás.
2 K 43
woody_alien #10 woody_alien
#3 Detectaron un puesto de mando de Hizbulá en la tapa del delco.

No quieren testigos.
1 K 32
emmett_brown #1 emmett_brown
Líbano y periodismo es riesgo asegurado cuando entra Israel de por medio, esa gran democracia moral.

Hdlgp.
2 K 41
#9 soberao *
#1 Para Israel un periodista es el peor terrorista, después de un bebé o un niño porque documenta el genocidio que Israel está realizando, mientras el sionismo cuenta al mundo que solo "se defienden" y por eso van a cantar en Eurovisión.
2 K 37
moco36 #12 moco36
Vaya libertad eh judios?
0 K 9
Io76 #8 Io76
Era eso o matar niños, lo que mejor se les da a los anglosionazis.
0 K 7

menéame