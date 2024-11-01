Cuatro periodistas muertos en un bombardeo israelí en el sur de Líbano

Cuatro periodistas han fallecido en un bombardeo perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas israelíes sobre un vehículo en el sur de Líbano, objetivo de una ofensiva militar israelí que tiene como objetivo alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.
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Lo que pasa el Libano os importa una mierda, pero si a un ayatolah se le rompe una uña lo tenemos 3 veces en portada a los 10 minutos.
Todas ellas personas muy peligrosas para esos asesinos.