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Cuatro periodistas muertos en un bombardeo israelí en el sur de Líbano

Cuatro periodistas muertos en un bombardeo israelí en el sur de Líbano

Cuatro periodistas han fallecido en un bombardeo perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas israelíes sobre un vehículo en el sur de Líbano, objetivo de una ofensiva militar israelí que tiene como objetivo alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.

| etiquetas: líbano , periodismo , periodistas , genocidio , sionismo , israel
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5 comentarios
6 1 0 K 99 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
ASESINADOS. Nuestros mass mierda tienen muchas dificultades para llamar las cosas por su nombre ¬¬
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Ahora viene @cosmonauta a solidarizarse con el Líbano.
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Tkachenko #3 Tkachenko
#2 que malo eres
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cosmonauta #4 cosmonauta *
#2 Pues mira, tienes razón. Libano es el tapado de esta película. El que lo va a pasar mal de cojones. Un país soberano al que vuestros coleguitas han metido en el centro de toda la movida, y que no tiene el aparato de propaganda detrás de Irán, Rusia, los huties o palestina.

Lo que pasa el Libano os importa una mierda, pero si a un ayatolah se le rompe una uña lo tenemos 3 veces en portada a los 10 minutos.
1 K -5
#5 laruladelnorte
Los ataques israelíes de las últimas horas se han cobrado la vida de otras diez personas, entre ellas cinco agricultores sirios y cinco sanitarios.

Todas ellas personas muy peligrosas para esos asesinos.
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menéame