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Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]

Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]

Lo he estado mirando durante una hora y no puedo cuadrar que las dos imágenes sean el mismo lugar, y lo son. Entonces me di cuenta, sentado en mi cocina, en una tarde normal, en uno de los años menos normales de mi vida: Esta es la mierda más enfermiza que he visto. Los que hicieron esto lo filmaron. Filmaron la tortura. Filmaron la violación. Se filmaron hurgando en los cajones de la ropa interior de mujeres, sus víctimas bajo los escombros. Y lo más enfermizo no son los hombres que lo hacen, sino la inacción de los que lo están viendo.

| etiquetas: gaza , destrucción , israel
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41 comentarios
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Comentarios destacados:          
#2 NoseriusLose
A mi no me parece lo más enfermizo que he visto. Es lo que hacen las guerras en las ciudades. Podemos ver fotos de Varsovia, Dresde o Hiroshima en la IIGM, o Ucrania hoy y veremos lo mismo.

Lo que es enfermizo y repugnante es haber permitido esa operación planificada de exterminio sin apenas haber levantado la voz.
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Meneanauta #3 Meneanauta
#2 Incomprensible y decepcionante. Europa no tiene nada que ver con la imagen que tenía de ella.
3 K 42
BiRDo #23 BiRDo
#3 Todavía confío en que hay más europeos en contra de qué esto pase que a favor. El problema que tenemos es cómo terminamos teniendo a estos dirigentes.
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#39 chavi
#23 Votándoles.

No tiene más misterio
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Iruñakis #6 Iruñakis
#2 solo que en esos lugares había una guerra, en la que su ejército y aliados pusieron en jaque a medio mundo. Esto es un genocidio sin ejército solo aniquilar a la población.
14 K 120
unaqueviene #10 unaqueviene
#2 estoy segura de que muchos hemos levantado la voz, hemos ido a manifestaciones, hemos hecho boicot... y seguimos haciéndolo.
Pero mucha gente suda de esto y los gobiernos están muy cómodos en su inactividad.
1 K 13
#24 carraxe
#10 Los gobiernos de casi toda Europa están comprados. Escucha a vanderleyen, macrón napoleón y al miserable de starmer. Su discurso es el sionismo
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unaqueviene #32 unaqueviene
#24 el problema es que votamos, y luego hacen lo que les da la gana. Sí, democracia, pero si luego hacen lo que quieren, qué podemos hacer? Nada
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salteado3 #14 salteado3
#2 No hables en pasado, sigue en marcha.
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karaskos #18 karaskos
#2 No es lo que hacen las guerras, eso era un abuso sin cuartel y sin equilibrio de fuerzas.

Es un exterminio, como ahí bien dices.
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chemari #22 chemari *
#2 El final del artículo:

This is the sickest shit I have ever seen.
And the sickest part is not the men who are doing it.
The sickest part is the paralysis of everyone who is watching.
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Bonzaitrax #28 Bonzaitrax
#2 Y venderles armamento para hacerlo. Que algunos europeos han ganado euros a espuertas.
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Cuñado #1 Cuñado
El ejército más moral del mundo.

 media
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salteado3 #13 salteado3
#1 Israel tuelf points.

Con dos OO.
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#16 Perrota
#1 Y los gobiernos de Europa mirando hacia otro lado amenazando con comunicados.

Pero los israelies pueden entrar libremente en Europa, y España. Pueden acceder a fondos europeos.

Pueden hacer lo que les de la gana por culpa de nuestros lameculos sionistas. Incluyendo a los españoles, tanto er Sanchez como la oposición.
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Huaso #20 Huaso
#16 no. No son lo mismo. Aunque sigáis vendiendo esa idea.
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#27 Perrota
#20 Que no es lo mismo?
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Huaso #40 Huaso
#27 un tubérculo que ver tu culo. No es lo mismo.
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Catapulta #31 Catapulta
#20 A efectos prácticos lo es. Si bien el gobierno puede salir diciendo que muy mal todo, España uno lateralmente puede realizar sanciones fuera de la UE. No lo está haciendo, ni contra productos ni contra personas.
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borre #17 borre
#1 ¿Queda algo allí? Es un milagro que todavía quede gente... Qué impotencia...
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vilgeits #35 vilgeits
#17 Si queda alguien ahi no durará mucho con todo ese polvo y residuos envenenados. Supongo que tambien es parte de la Solucion Final 2.
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yopasabaporaqui #30 yopasabaporaqui
#1 Un monte de mierda, eso es lo que son.
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Agetro #38 Agetro
#1 cuidado con lo que dices hombre que se van a ofender
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#9 DenisseJoel
Esto es lo que apoyan PP y Vox. No lo olvidemos. Mientras esto sucedía, sus líderes visitaban a los terroristas y les daban premios.
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daviz494 #12 daviz494
#9 y también lo apoyan los que les votan, que son nuestros vecinos y compañeros de trabajo.
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pitercio #21 pitercio *
#11 en el tiktok que envía #4 salen algunas tomas de vídeo de esa foto.  media
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#8 Leclercia_adecarboxylata
Por favor, mandad esta foto o el artículo a [email protected]
www.pp.es/contacto/
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#5 txepel
We told ourselves a story, for a long time, about who we would have been. If we had lived in Germany in 1938, we would have hidden someone in the attic. If we had lived in Mississippi in 1955, we would have marched. If we had lived in Rwanda in 1994, we would have — what? Spoken up? Done something?
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#7 Onaj *
Yo de lo más enfermizo que he visto ha sido en redes sociales, meneame en cabeza, justificar y blanquear las atrocidades de un ejército invasor asesinando y destruyendo las vidas de los residentes de otro país.

Con la protección de los administradores, por cierto, que sacrificaron el bien del sitio y de la información por tener más gente discutiendo y generando más tráfico.
4 K 44
HASMAD #26 HASMAD
#7 El ex dueño de este sitio se atrevió a amenazar con expulsar de Menéame a todo aquel que dijera que Israel es un estado terrorista. Te quieren negar lo que ven tus propios ojos.
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tricionide #29 tricionide
pues para los que crean que esto es pasado, ahi continuan en el sur de Libano
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Nylo #11 Nylo
La primera foto no parece una foto y sí algo generado con IA. Probablemente era algo parecido pero no era eso. Que lo haga pasar por una foto sin reconocer la evidencia de lo que es hace que no pueda menear la publicación, y mira que me gustaría, porque lo que Israel ha hecho es execrable. Pero cuando haces que una verdad se apoye en una mentira, la verdad pierde su valor.
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#15 soberao
#11 Es la foto original en blanco y negro reconstruida por AI, porque es muy raro que las dos fotos estén tomadas desde el mismo ángulo y con la misma cámara.
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#37 lekes *
#15 La foto primera es muy fácil de encontrar si buscas por imagen... hay sitios con esa imagen y otras de hace varios años, aquí hay una del mismo sitio muy parecida de un post de 2023: ternate.hallo.id/nasional/1868305749/ridwan-kamil-punya-cara-elegan-be y en un tiktok del mismo año: www.tiktok.com/@ridwankamil.official/video/7217650137881955611
Edit: la segunda foto ni idea, pero de esa zona hay muchas fotos en muchos medios que muestran lo que hay.
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Top_Banana #41 Top_Banana
#11 La primera "foto" es un fotograma de un vídeo grabado con dron.

#15 Al haberse tomado con un dron, no es nada raro tener el mismo ángulo si es lo que buscas
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chemari #19 chemari *
"Y miramos. Ocho mil millones de nosotros. La mayor congregación de seres humanos conscientes, alfabetizados y moralmente equipados que jamás haya compartido un planeta al mismo tiempo, dotados del mayor aparato de comunicación jamás ideado, y no podemos detener a unos pocos miles de hombres con rifles y a unas pocas docenas de hombres en despachos de reducir una civilización a polvo."
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#36 KaBeKa
Me acuerdo al principio que en mi cabeza salía el argumento de cómo iban a combatir terroristas israel a base de masacrar todo. En mi cabeza surgía la idea de que sería como si España con ETA nos hubiéramos puesto a bombardear al País Vasco porque tenía terroristas.
Vista la imagen no me queda la menor duda de que no son humanos y nunca buscaron algo parecido a justicia, solo destrucción, genocidio y saqueo.

No sé porque pero sigo siendo una persona que no llega a aceptar que un conjunto…   » ver todo el comentario
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kavra #33 kavra
joputas han cambiado hasta el color del cielo... :troll:

a tope contra los sionazis, pero creo que comparar las fotos con el mismo color es igual de impactante y no me levanta la bandera roja de intento de manipulacion...dado que no es necesario.
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taSanás #34 taSanás
Es horrible
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kAlvaro #25 kAlvaro
¿Cómo puede haber gente diciendo que las guerras son así? ¿Cómo se puede decir que esto es una guerra? ¿Qué guerra? ¿Qué ejércitos están luchando? ¿Se pueden rendir los palestinos para ponerle fin?
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menéame