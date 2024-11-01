Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]

Lo he estado mirando durante una hora y no puedo cuadrar que las dos imágenes sean el mismo lugar, y lo son. Entonces me di cuenta, sentado en mi cocina, en una tarde normal, en uno de los años menos normales de mi vida: Esta es la mierda más enfermiza que he visto. Los que hicieron esto lo filmaron. Filmaron la tortura. Filmaron la violación. Se filmaron hurgando en los cajones de la ropa interior de mujeres, sus víctimas bajo los escombros. Y lo más enfermizo no son los hombres que lo hacen, sino la inacción de los que lo están viendo.
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Lo que es enfermizo y repugnante es haber permitido esa operación planificada de exterminio sin apenas haber levantado la voz.
No tiene más misterio
Pero mucha gente suda de esto y los gobiernos están muy cómodos en su inactividad.
Es un exterminio, como ahí bien dices.
This is the sickest shit I have ever seen.
And the sickest part is not the men who are doing it.
The sickest part is the paralysis of everyone who is watching.
Con dos OO.
Pero los israelies pueden entrar libremente en Europa, y España. Pueden acceder a fondos europeos.
Pueden hacer lo que les de la gana por culpa de nuestros lameculos sionistas. Incluyendo a los españoles, tanto er Sanchez como la oposición.
www.pp.es/contacto/
Con la protección de los administradores, por cierto, que sacrificaron el bien del sitio y de la información por tener más gente discutiendo y generando más tráfico.
Edit: la segunda foto ni idea, pero de esa zona hay muchas fotos en muchos medios que muestran lo que hay.
#15 Al haberse tomado con un dron, no es nada raro tener el mismo ángulo si es lo que buscas
Vista la imagen no me queda la menor duda de que no son humanos y nunca buscaron algo parecido a justicia, solo destrucción, genocidio y saqueo.
No sé porque pero sigo siendo una persona que no llega a aceptar que un conjunto… » ver todo el comentario
a tope contra los sionazis, pero creo que comparar las fotos con el mismo color es igual de impactante y no me levanta la bandera roja de intento de manipulacion...dado que no es necesario.