Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]

Lo he estado mirando durante una hora y no puedo cuadrar que las dos imágenes sean el mismo lugar, y lo son. Entonces me di cuenta, sentado en mi cocina, en una tarde normal, en uno de los años menos normales de mi vida: Esta es la mierda más enfermiza que he visto. Los que hicieron esto lo filmaron. Filmaron la tortura. Filmaron la violación. Se filmaron hurgando en los cajones de la ropa interior de mujeres, sus víctimas bajo los escombros. Y lo más enfermizo no son los hombres que lo hacen, sino la inacción de los que lo están viendo.