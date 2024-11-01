Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio

El agitador de ultraderecha, Vito Quiles, está imputado en un juzgado de Alicante como presunto autor de un delito de estafa por ‘colarse’ en los trenes de Renfe de la línea Madrid-Alicante. Según ha podido saber ElPlural.com, Quiles, que compraba billetes hasta Cuenca o Albacete pero bajaba en Madrid, lo habría hecho hasta en 17 ocasiones en año y medio, tal y como ha denunciado la compañía ferroviaria.