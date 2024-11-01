edición general
317 meneos
550 clics
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio

Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio

El agitador de ultraderecha, Vito Quiles, está imputado en un juzgado de Alicante como presunto autor de un delito de estafa por ‘colarse’ en los trenes de Renfe de la línea Madrid-Alicante. Según ha podido saber ElPlural.com, Quiles, que compraba billetes hasta Cuenca o Albacete pero bajaba en Madrid, lo habría hecho hasta en 17 ocasiones en año y medio, tal y como ha denunciado la compañía ferroviaria.

| etiquetas: renfe , vito quiles
127 190 0 K 517 actualidad
70 comentarios
127 190 0 K 517 actualidad
Comentarios destacados:                
#3 Una típica característica de los tontopollas de este tipo es creerse más listos que los demás. Y porque tiene facha-pass que una persona pilla talego por una de estas.
Ramen #2 Ramen
Vaya, un derechuzo que roba y abusa de los servicios públicos, para sorpresa de <check notes> nadie
57 K 489
#17 meta *
#2 inmigrante reincidente, yo diría que sus argumentos tienen peso
18 K 183
rendri #18 rendri
#17 que lo devuelvan a su país
10 K 124
lolo_l #20 lolo_l
#18 Es necesario? No podemos exportarlo?
0 K 6
BiRDo #70 BiRDo
#17 Nah, es español. El que inmigró fue su padre.
0 K 10
Delamarsalada #30 Delamarsalada
#2 No lo entiendes, es su manera de decir que paga demasiados impuestos... O al menos es lo que dirán sus seguidores, que por cierto le defenderan! :wall:
4 K 37
Ramen #33 Ramen
#30 mañana, en sus medios de prensa de referencia: "Renfe, la empresa comunistarra que colaboró para perpetrar el 11M". Al tiempo
2 K 29
Delamarsalada #40 Delamarsalada
#33 te olvidas de sabotear las vias de Adamuz... "Los trenes de Renfe, culpables del deterioro de las vías de Adamuz debido a su mala gestión y mantenimiento". Si tuviera que hacer una apuesta, creo que ganaría al decir que algo así saldrá...
0 K 6
MarkoAurelio #61 MarkoAurelio
#2 teniendo en cuenta que su familia franquista robo tierras en Elche a familias expropiándolas para montar sus negocios no me extraña que lleve el saqueo en la sangre
1 K 20
#3 Celsar
Una típica característica de los tontopollas de este tipo es creerse más listos que los demás. Y porque tiene facha-pass que una persona pilla talego por una de estas.
51 K 464
oceanon3d #6 oceanon3d
#3 ¿Quien es mas tontopollas? ¿el tontopollas o tontopollas que sigue al tontopollas?
14 K 136
#9 CuiProdestHocBellum
#6 Tiene tantos seguidores e imitadores, que me hace pensar que estamos rodeados de una caterva de mermados y estúpidos superior a lo que jamás hemos imaginado.
11 K 111
Fernando_x #22 Fernando_x
#9 La mitad de la población tiene una inteligencia inferior a la media. Suponiendo una distribución gaussiana uniforme, claro.
4 K 45
Kurtido #65 Kurtido
#22 Está bastante concentrada en la juventud actual. Recordemos que ya hay activistas violentos de menos de 14 años de cacería, y las redes están llenas de niños rata ultras.
0 K 9
#34 didodido
#9 Es que es así. Los que le siguen son otros mermados que no tiene sus privilegios y lo ansían.
0 K 6
#53 Raskin
#9 siempre han estado ahí, sólo que ahora no les da vergüenza exponerlo
2 K 30
oceanon3d #62 oceanon3d
#53 Cuanta razón ...
0 K 8
a69 #60 a69
#9 Siempre ha habido la figura del tonto del pueblo y como ya le conocían en el pueblo no le hacían caso. Ahora el tonto del pueblo tiene de followers a los tontos de los demás pueblos y se piensan que son alguien.

* Con permiso de los tontos del pueblo que algunos son bellísimas personas.
0 K 16
#11 Seat127
#6 uno es tontopollas y el otro tontopollas²
1 K 15
Dene #12 Dene
#6 maestro ObiWan!!!
1 K 25
Mark_ #37 Mark_
#6 si a todo.
1 K 2
Suspicious #25 Suspicious *
#3 #5 Cuanta gente diríais que han ido a la cárcel por colarse repetídamente en el tren en la última década por ejemplo?
3 K 34
Andreham #27 Andreham
#25 No sé, pero si es un peligroso inmigrante reincidente que está subiendo el ratio de delitos en España, ¡fuera ya!

¿O no era así?
6 K 57
Suspicious #29 Suspicious *
#27 Sí, así es como te dicen que los delitos están bajando. Metiendo en el mismo saco colarse en el metro, violaciones o puñaladas. Y como hay 20 personas menos que se cuelan en el tren pero 8 violaciones y 5 puñaladas más, podemos decir tranquilamente que hubo 7 delitos menos este año y que, por lo tanto, nuestras calles son cada vez más seguras.

Pero ese es otro tema.
9 K -53
#49 decker
#29 Y esos datos son así y nos los tenemos que creer porque tu lo dices, no?
2 K 23
#57 Leon_Bocanegra
#29 fuente: tus cojones morenos.
Reportado por bulerías.
2 K 36
CerdoJusticiero #51 CerdoJusticiero *
#_29 Hay un poco de comentario en tu bulo, ¿no?

CC #27
1 K 21
josde #59 josde
#3 Un tontopollas que vive de puta madre gracias a esa payasadas y otras, cobrando una pasta por ellas.
0 K 20
Kyoko #68 Kyoko *
#3 Tonto de manual, nivel del que se coge una baja por enfermedad y despues sube en abierto las fotos de las vacaciones que se ha tomado...

Pero ya es curioso que por fraude con billetes de tren tenemos nombre y apellidos, pero tipos que agreden, atracan o violan son todos "jovenes" o "hombres" de jovenlandia o hombrelandia porque resulta que no se dignan a decir ni la nacionalidad, ya no digamos el nombre y foto... Despues dicen que sólo son percepciones de inseguridad.…   » ver todo el comentario
0 K 11
JackNorte #4 JackNorte *
90*17 = 1530, Reincidencia. Impunidad y falta de necesidad. Luego son otros los que roban
18 K 143
Ramen #8 Ramen
#4 mira, al final es verdad que hay inmigrantes multirreincidentes.
18 K 173
JackNorte #14 JackNorte *
#8 E impunes y subvencionados con dinero publico lo cumple todo. xD
4 K 53
lolo_l #21 lolo_l *
#4 "Nació en Elche en el año 2000, hijo de padre italiano y madre española."
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Vito_Quiles


Perdón, era para #8
1 K 15
Ramen #24 Ramen
#21 bueno, no es un español verdadero a ojos de los trasnochados de sus compañeros de trinchera
6 K 60
#44 soberao
#21 Inmigrante de segunda generación, como la casa real española (según la terminología sueca cuando un sueco no es rubito).
1 K -3
josde #54 josde
#44 A lo mejor tu lo eres, por eso te da repelús.
0 K 20
Glidingdemon #63 Glidingdemon
#21 Eso lo sabe todo dios, lo que pasa es que desde la derecha ahora se pide la limpieza de sangre y ocho apellidos españoles y mucho españoles, ergo este tiparraco no es español, como no lo es lamin yamal para los madridistas de rancio abolengo, ya que sus "inmigrantes" marroquís no lo son, Ibrahim Díaz. xD xD xD
0 K 8
ochoceros #16 ochoceros
#4 17 veces que le hayan pillado. Probablemente con esa mierda de multa lo haya hecho el 110% de las veces; trae cuenta.

Porque a cualquier persona normal le pillarían una vez y no volvería a hacerlo, además de que se le caería la cara de vergüenza.
3 K 44
#56 neotobarra2 *
#16 Seguramente las 17 veces que lo han pillado ha sido porque alguien había comprado un billete en Albacete o Cuenca con destino Madrid y se ha encontrado su asiento ocupado por el payaso este. Si no pasa eso, se baja tan tranquilamente en Madrid y no pasa nada. No hay ningún control de eso.

Hay otras formas de colarse, por ejemplo en Albacete los Ouigo no tienen control de billete en la estación sino en el tren, pero Renfe lo hace al revés y además su control en la estación está a la entrada…   » ver todo el comentario
0 K 9
Honzo #64 Honzo
#56 No sería la primera vez que pasa un revisor y que te pide el billete o no según donde te hayas sentado.
0 K 9
Spirito #36 Spirito
#4 Efectivamente, falta de necesidad lo que nos lleva a que el tipejo es un jeta, además de un presunto delincuente.
0 K 9
ostiayajoder #7 ostiayajoder *
Hijo de extranjero, así q no es un español de verdad, y delincuente reincidente....

A ver si lo deportan de una vez.
9 K 94
Andreham #5 Andreham
Osea, un reincidente de 17 veces, ¿y lo seguimos teniendo por la calle? ¡Y encima nos ocultan su apellido extranjero para que no veamos que es un sucio inmigrante!

A ver si lo deportan.
8 K 77
Pilfer #45 Pilfer
#5 17 veces que sepa renfe...
0 K 10
#19 DenisseJoel
Este es el tipo de persona que siguen y admiran los derechistas: un delincuente.
2 K 33
obmultimedia #13 obmultimedia
Pues si lo ha acreditado que le envíen las pertinentes multas por ir sin billete.
2 K 31
chemari #23 chemari *
Oscar Puente va a por mi xD
2 K 23
Ludovicio #28 Ludovicio *
La extrema derecha tiene cero interés en el correcto funcionamiento de la sociedad. Son individualistas.

La falta de civismo y el aprovecharse de los demás sin miramientos van implícitos.
1 K 20
pitercio #41 pitercio
#35 no, por favor que, además de violencia innecesaria, cualquiera aguanta después años de lloros.
0 K 14
pitercio #10 pitercio
Espero que le metan una buena multa con recargos y delito continuado de estafa.
0 K 14
#35 didodido
#10 Había leído "una buena paliza" el subconsciente :troll:
0 K 6
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Qué lo deporten por delincuente.
0 K 13
#39 Suleiman
En su línea, estafando como lo hace siempre ...
0 K 12
Kamillerix #66 Kamillerix
Ante todo, conste que no estoy defendiendo de ningún modo a ese excremento semoviente; pero no obsta para señalar que que en este país existe una cierta porción de ciudadanos "mestizos" con doble nacionalidad (si los padres han cumplido los necesarios trámites) y por tanto con todos los derechos y deberes de cualquier conciudadano. Hablar de "deportaciones por ser inmigrante" es cagar fuera del tiesto... causas penales?, pues al trullo como cualquiera. :roll:
0 K 11
borre #52 borre
Alguien que se cuela en un tren directamente es perderle todo el respeto al instante... pero ya veo que lo del sentido común en este país...
0 K 10
#31 bibubibu
Al ser un reincidente de un delito y encima no ser un español auténtico, se le debería aplicar la ley y expulsarlo del país.
No queremos extranjeros que nos vengan a robar, fuera con él.
1 K 10
#67 slender_1
Bueno... cuando estuvo el bono gratuito el control era MUY laxo, sobre todo los domingos. Eso sí, muy de vez en cuando aparecía el revisor.

Otra cosa es que al fantoche este le dejaran tranquilo rollo Pequeño Nicolás.
0 K 9
erfollonero #58 erfollonero
Este mismo odio, aversión y asco es el que deberiamos tenerle a politicos que hacen cosas mucho peores que colarse en el tren, cosa que no veo por estos lares.
La impresión que me da es que se usa a un tipo que será todo lo impresentable que quieras pero no tiene ningún cargo publico como muñeco de trapo al que darle hostias, pero sin embargo no tenemos el mismo criterio para cargos publicos que deberian estar siempre en el punto de mira del ciudadano critico que quiere que como servidor publico su labor deberia ser impecable.
(Perdón por las faltas, mis dedos de morcilla y el movil no se llevan bien)
0 K 9
#46 PerritaPiloto
Una orden de alejamiento del ferrocarril es lonque merece.

Es que es imbécil. El PP le paga por actuar como agitador y se quiere ahorrar los viajes. Es de ser un miserable.
0 K 8
Lutin #69 Lutin
Menudo subnormal, es peor que un inmigrante mil veces.
0 K 8
#26 perica_we
es que todos los que llegan "ahí arriba" tienen que ser caraduras?
menuda nos está quedando a merced de tantos de ellos.
0 K 7
Chepacoletariado #50 Chepacoletariado
Paren las rotativas!!!
0 K 7
#38 El_Pobrecito_Hablador
¿Tan mal paga el PP?
0 K 7
#47 wonsterboy
A este reincidente no lo deportamos?
0 K 7
#32 Scutarius
Delincuente acreditado.
Joder, con todo el apoyo de los medios a favor, pero encima es agarrao y ladrón.
0 K 6
#55 Cilantro
Antes vi a rafael hernando defendiendo a este putísimo pedazo de basura inmunda.

Ni más ni menos que lo que se espera de ellos.
0 K 6
GerardoSinMana #42 GerardoSinMana
Pregunta seria, si ese tren en el que se monta y paga hasta Cuenca, en el tramo entre Cuenca y Madrid tiene un accidente y Dios no lo quiera fallece Vito Quiles, estaría cubierto por el seguro?
0 K 6
charles_ton #43 charles_ton
Jajjaja, la caída en desgracia de este personaje ha empezado
0 K 6
#48 wonsterboy
#43 Uiii, las tragaderas del populacho de derechas son legendarias.
0 K 7

menéame