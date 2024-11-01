Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio

El agitador de ultraderecha, Vito Quiles, está imputado en un juzgado de Alicante como presunto autor de un delito de estafa por ‘colarse’ en los trenes de Renfe de la línea Madrid-Alicante. Según ha podido saber ElPlural.com, Quiles, que compraba billetes hasta Cuenca o Albacete pero bajaba en Madrid, lo habría hecho hasta en 17 ocasiones en año y medio, tal y como ha denunciado la compañía ferroviaria.
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* Con permiso de los tontos del pueblo que algunos son bellísimas personas.
¿O no era así?
Pero ese es otro tema.
Reportado por bulerías.
CC #27
Pero ya es curioso que por fraude con billetes de tren tenemos nombre y apellidos, pero tipos que agreden, atracan o violan son todos "jovenes" o "hombres" de jovenlandia o hombrelandia porque resulta que no se dignan a decir ni la nacionalidad, ya no digamos el nombre y foto... Despues dicen que sólo son percepciones de inseguridad.… » ver todo el comentario
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Vito_Quiles
Perdón, era para #8
Porque a cualquier persona normal le pillarían una vez y no volvería a hacerlo, además de que se le caería la cara de vergüenza.
Hay otras formas de colarse, por ejemplo en Albacete los Ouigo no tienen control de billete en la estación sino en el tren, pero Renfe lo hace al revés y además su control en la estación está a la entrada… » ver todo el comentario
A ver si lo deportan de una vez.
Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid
Esta es la incidencia de Renfe que acredita que Vito Quiles viajó sin billete
A ver si lo deportan.
La falta de civismo y el aprovecharse de los demás sin miramientos van implícitos.
No queremos extranjeros que nos vengan a robar, fuera con él.
Otra cosa es que al fantoche este le dejaran tranquilo rollo Pequeño Nicolás.
La impresión que me da es que se usa a un tipo que será todo lo impresentable que quieras pero no tiene ningún cargo publico como muñeco de trapo al que darle hostias, pero sin embargo no tenemos el mismo criterio para cargos publicos que deberian estar siempre en el punto de mira del ciudadano critico que quiere que como servidor publico su labor deberia ser impecable.
(Perdón por las faltas, mis dedos de morcilla y el movil no se llevan bien)
Es que es imbécil. El PP le paga por actuar como agitador y se quiere ahorrar los viajes. Es de ser un miserable.
menuda nos está quedando a merced de tantos de ellos.
Joder, con todo el apoyo de los medios a favor, pero encima es agarrao y ladrón.
Ni más ni menos que lo que se espera de ellos.