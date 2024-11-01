edición general
37 meneos
41 clics
De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda

De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda

La Cámara de Cuentas ha hecho saltar por los aires el discurso con el que el PP defendió durante años el proyecto de La Nueva Romareda. Lo que comenzó como una operación que, según Jorge Azcón y Natalia Chueca, “no iba a costar ni un euro de dinero público”, se ha convertido ya en un agujero de cerca de 180 millones financiado mayoritariamente con recursos públicos y rodeado de dudas sobre su viabilidad, transparencia y gestión.

| etiquetas: nueva romareda , coste , pp , zaragoza
30 7 0 K 124 actualidad
12 comentarios
30 7 0 K 124 actualidad
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Cuando los derechoides dicen que algo no va a costar ni un euro de dinero público, eso quiere decir que van a trincar como que no hay mañana.

Me acuerdo cuando ellos mismos se autodenominaban "Buenos Gestores"...
5 K 75
#2 casicasi
#1 Lo que quieren decir es que "(no va a quedar) ni un euro de dinero público". No están engañando a nadie.
1 K 22
Andreham #5 Andreham
¿No disfrutamos de lo votado? ¿No que el dinero público no es de nadie? ¿No que hospitales y carreteras? ¿No que hemos sido PPed?

Ah no, que estos son los buenos.
2 K 40
#4 Leon_Bocanegra
100.000 votos más para Azcón.
1 K 26
Cehona #10 Cehona
El rescate bancario que "no costaría un euro" la Formula 1 que "no costaría un euro"
Todo lo que toca el Partido Popular, se multiplica como los panes y los peces
www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pspv-cifra-mas-60-mill
1 K 22
Supercinexin #3 Supercinexin
Lo mismo dijeron con la Fórmula 1 de Valencia. Al final no sé cuántos millones eran también.
0 K 20
#7 Seat127
#3 y el.rescate a la banca. Siempre lo mismo para tapar el saqueo siguiente.
0 K 9
#6 tyrrelco
Todo el dinero público que tocan va para manos de sus amiguetes.
1 K 18
Glidingdemon #8 Glidingdemon
#6 Amiguetes, familias, novios, ex novios, el caso es que el dinero se quede en su círculo, no vaya a ser que algún zurdo monte un chiringuito con ello.
0 K 8
#12 pirat
Si hay algo irrebatible,
es que tras el paso del pp por el poder,
dejan los servicios empeorados, arruinados si no destruidos,
a la vez que paradójicamente,
la deuda desbocada...
Mientras que los anteriores ayuntamientos y gobiernos del "cambio"
mantuvieron servicios reduciendo la deuda.
0 K 9
manc0ntr0 #9 manc0ntr0
Peperos: mafia y corrupción.
Y sus palmeros encantados de la vida mientras no gobiernen los rojos etarras bolivarianos (esto último igual ya no lo dicen viendo que Venezuela va a ser el estado 51 de Disparos Unidos de América).
0 K 8
SMaSeR #11 SMaSeR *
Mucha gente lo lleva diciendo desde el primer día, que esto se iba a por lo menos 250 millones para un equipo de 3ª xD.

Y espérate que aun no ha acabado. Los primeros papeles que presentaron los peperos hablaban de 138 millones (sin IVA).

Sabéis cuanto costaba la reforma del campo para adecuarla a las ligas máximas y los partidos de mas alto nivel??, de 60 a 80 millones.
El ayuntamiento dijo " Por un poco mas, la tenemos nueva", jodo un poco mas xD, y aun no han terminado que ya veremos el agujero real cuando acabe todo.

Los buenos gestores que siempre acaban pagando mas del doble de lo que proyectan, cualquier empresa que llevasen ya estaría en la ruina xD.
0 K 8

menéame