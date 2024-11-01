De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda

La Cámara de Cuentas ha hecho saltar por los aires el discurso con el que el PP defendió durante años el proyecto de La Nueva Romareda. Lo que comenzó como una operación que, según Jorge Azcón y Natalia Chueca, “no iba a costar ni un euro de dinero público”, se ha convertido ya en un agujero de cerca de 180 millones financiado mayoritariamente con recursos públicos y rodeado de dudas sobre su viabilidad, transparencia y gestión.
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Me acuerdo cuando ellos mismos se autodenominaban "Buenos Gestores"...
Ah no, que estos son los buenos.
Todo lo que toca el Partido Popular, se multiplica como los panes y los peces
www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pspv-cifra-mas-60-mill
es que tras el paso del pp por el poder,
dejan los servicios empeorados, arruinados si no destruidos,
a la vez que paradójicamente,
la deuda desbocada...
Mientras que los anteriores ayuntamientos y gobiernos del "cambio"
mantuvieron servicios reduciendo la deuda.
Y sus palmeros encantados de la vida mientras no gobiernen los rojos etarras bolivarianos (esto último igual ya no lo dicen viendo que Venezuela va a ser el estado 51 de Disparos Unidos de América).
Y espérate que aun no ha acabado. Los primeros papeles que presentaron los peperos hablaban de 138 millones (sin IVA).
Sabéis cuanto costaba la reforma del campo para adecuarla a las ligas máximas y los partidos de mas alto nivel??, de 60 a 80 millones.
El ayuntamiento dijo " Por un poco mas, la tenemos nueva", jodo un poco mas , y aun no han terminado que ya veremos el agujero real cuando acabe todo.
Los buenos gestores que siempre acaban pagando mas del doble de lo que proyectan, cualquier empresa que llevasen ya estaría en la ruina .