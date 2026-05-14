Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese

Un tribunal federal de Washington ha suspendido cautelarmente las sanciones impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.
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pero aquí somos demasiado estúpidos para usar el concepto de reciprocidad
como con los asaltos a barcos en aguas internacionales o el secuestro de nacionales europeos que hace israHell
Ya sé que no va a pasar, pero bueno.que quede claro que algo se podía haber hecho.
Pero la dignidad hace tiempo que la perdimos.