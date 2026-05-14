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Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese

Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese

Un tribunal federal de Washington ha suspendido cautelarmente las sanciones impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.

| etiquetas: albanese , eeuu , sanciones , trump
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7 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Menos mal que un tribunal estadounidense lo ha decretado, porque si tenemos que esperar a que los tribunales europeos hagan algo, se muere de vieja ésta señora europea, residente en Europa, de ciudadanía europea, que no vive en EEUU.
16 K 196
themarquesito #3 themarquesito
#1 Las sanciones las ha impuesto la administración estadounidense, así que quien tiene jurisdicción al respecto son los tribunales federales estadounidenses. ¿Cómo se supone que un tribunal europeo puede tener algo que hacer respecto a una decisión tomada en EE.UU por el gobierno de EE.UU?
0 K 20
Dene #4 Dene *
#3 Bueno, podrían hacer algo equivalente ... pòner las mismas sanciones a todo el puto gobierno de King Donald..
pero aquí somos demasiado estúpidos para usar el concepto de reciprocidad
como con los asaltos a barcos en aguas internacionales o el secuestro de nacionales europeos que hace israHell
0 K 13
#5 exeware *
#3 bloqueando en Europa.todos los servicios americanos que dañan la.soberania europea hasta que operen en Europa según sanciones de Europa.
1 K 28
ehizabai #6 ehizabai
#3 Ordenando a sus bancos que no apliquen las sanciones yankis, como ha hecho China.

Ya sé que no va a pasar, pero bueno.que quede claro que algo se podía haber hecho.
Pero la dignidad hace tiempo que la perdimos.
2 K 42
#7 sorecer
#3 Porque no han impedido las consecuencias. La sancion la pone USA y los bancos europeos las aceptan. bloqueo de cuentas, perdida de tarjetas... todo eso lo acepta Europa sin cuestionar que es un ciudadano europeo residiendo en Europa.
2 K 42
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo *
Los dirigentes de Europa son topos de USA y de los sionazis, también hay algún imbécil convencido de que hace lo correcto
5 K 69

menéame