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¿Por qué debemos echar (urgentemente) a Israel del programa Horizon Europe? (parte II)

¿Por qué debemos echar (urgentemente) a Israel del programa Horizon Europe? (parte II)

No solamente observamos un flujo de capitales desde la UE hacia Israel, sino también un flujo de conocimiento muy técnico y específico; flujos de los que, como venimos denunciando incansablemente, siguen participando nuestras universidades. En este texto vamos a abordar el tipo de investigación gracias a la que se desarrolla la tecnología que permite implementar materialmente el régimen de terror instaurado contra la población palestina. Parte I: www.meneame.net/m/cultura/debemos-echar-urgentemente-israel-programa-h

| etiquetas: horizon europe , israel
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3 comentarios
15 2 0 K 149 politica
#1 pirat
Financiando el genocidio
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#2 pirat
úlcera y sus pusilánimes populares
se están cubriendo de gloria.
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#3 Cincocuatrotres
El cancer del mundo, estos hijosdeputa mataniños sin escrupulos cuanto mas lejos mejor.
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menéame