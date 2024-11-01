¿Por qué debemos echar (urgentemente) a Israel del programa Horizon Europe? (parte II)

No solamente observamos un flujo de capitales desde la UE hacia Israel, sino también un flujo de conocimiento muy técnico y específico; flujos de los que, como venimos denunciando incansablemente, siguen participando nuestras universidades. En este texto vamos a abordar el tipo de investigación gracias a la que se desarrolla la tecnología que permite implementar materialmente el régimen de terror instaurado contra la población palestina. Parte I: www.meneame.net/m/cultura/debemos-echar-urgentemente-israel-programa-h
se están cubriendo de gloria.