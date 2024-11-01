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Chongqing, la ciudad futurista que muestra cómo China se ha transformado desde que Trump visitó el país por última vez

Chongqing, la ciudad futurista que muestra cómo China se ha transformado desde que Trump visitó el país por última vez

Cuando el líder de China, Xi Jinping, reciba a su homólogo estadounidense en Pekín este miércoles, Donald Trump recordará su última visita en 2017, cuando fue cortejado con ahínco y con una cena en la Ciudad Prohibida, un honor que ningún presidente de Estados Unidos había recibido antes. La recepción de esta semana promete ser igual de grandiosa e incluirá una parada en Zhongnanhai, el exclusivo complejo donde viven y trabajan los principales líderes de China. La agenda también será igual de espinosa, ya que Irán será una nueva fuente.

| etiquetas: chongqing , china
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7 comentarios
10 3 0 K 264 actualidad
#4 Onaj
Ejemplo de hipocresía:

Si cualquier presidente invitan a Trump con sus mejores galas les llamarían súbdito.

Si lo hace el dictador Chino entonces "le está enseñando la transformación".

Cosas del relato.
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#7 ldoes
#4 Ejemplo de hombre de paja:
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TipejoGuti #1 TipejoGuti
Nota sobre las dinámicas del desarrollo:
Sin restar valor a la increíble transformación de China, en desarrollo territorial es infinitamente más fácil pasar de 0 a 100 que de 70 a 100. Si tienes un terreno vacío, limpio de desarrollo, sin carreteras, energía, sanemiento, industria, estructuras civiles, comunicaciones,... puedes empezar a construir lo último y más moderno desde el principio. Si tienes un sistema de comunicaciones de los años 60, sobre otro de los 80, parcheado con…   » ver todo el comentario
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#5 eipoc *
#1 cada uno es libre de decir las bobadas que quiere. Haces bien.

El deterioro de las lineas de tren y de la falta de servicio y mantenimiento de los hospitales poco tienen que ver con que sea nuevo o no. España ha crecido en población pero no han creado es infraestructuras necesidad que había que crear de cero.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Típica ciudad china bautizada con el ruido que se hace tirando una lata :troll:
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chewy #2 chewy
yo he estado en china en 2015 2017 2019 y 2025 y cada vez que iba era flipante los avances y lo diferente que estaba todo...
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masde120 #6 masde120 *
#2 Yo parecido, esta ultima vez visité Chongqing, que es cyberpunk total. Y conseguir lo que han hecho en esa ciudad es alucinante. Es una ciudad de muchimillones de habitantes que está montada en un risco de pendiente descomunal. Para ello los edificios de 50 plantas están apoyados en las mismas montañas (que no se ven en absoluto, es todo ciudad) pero lo que ocurre es que por un lado del edificio la calle está en la planta 0 y por el otro lado del edificio sales a la calle por la planta 22.…   » ver todo el comentario
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menéame