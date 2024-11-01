Chongqing, la ciudad futurista que muestra cómo China se ha transformado desde que Trump visitó el país por última vez

Cuando el líder de China, Xi Jinping, reciba a su homólogo estadounidense en Pekín este miércoles, Donald Trump recordará su última visita en 2017, cuando fue cortejado con ahínco y con una cena en la Ciudad Prohibida, un honor que ningún presidente de Estados Unidos había recibido antes. La recepción de esta semana promete ser igual de grandiosa e incluirá una parada en Zhongnanhai, el exclusivo complejo donde viven y trabajan los principales líderes de China. La agenda también será igual de espinosa, ya que Irán será una nueva fuente.
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Si cualquier presidente invitan a Trump con sus mejores galas les llamarían súbdito.
Si lo hace el dictador Chino entonces "le está enseñando la transformación".
Cosas del relato.
Sin restar valor a la
increíble transformación de China, en desarrollo territorial es infinitamente más fácil pasar de 0 a 100 que de 70 a 100. Si tienes un terreno vacío, limpio de desarrollo, sin carreteras, energía, sanemiento, industria, estructuras civiles, comunicaciones,... puedes empezar a construir lo último y más moderno desde el principio. Si tienes un sistema de comunicaciones de los años 60, sobre otro de los 80, parcheado con… » ver todo el comentario
El deterioro de las lineas de tren y de la falta de servicio y mantenimiento de los hospitales poco tienen que ver con que sea nuevo o no. España ha crecido en población pero no han creado es infraestructuras necesidad que había que crear de cero.