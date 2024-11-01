Sheinbaum, sobre Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá"

"Suspendió su gira y dicen, no me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste. No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá", ha afirmado en declaraciones a la prensa, asegurando que "cómo no va a opinar" de una persona que viaja al país a un evento en el que se homenajea a Hernán Cortés. En este sentido, ha afirmado que "formalmente un extranjero no debe venir a hacer política" a México
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Pobriña,que peniña me da.
Me recuerda a cierta presidenta de comunidad autónoma sin mar .... , Ahora no caigo.
Madrid debería servir a España y no al revés.
Pero si tienes otra información, somos todo oídos.
Por tanto, es reprobable? Sí
Es una novedad con tanto cacique mediocre gobernando? No.
La noticia sería que no se fundieran nuestros impuestos en vano