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Sheinbaum, sobre Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá"

Sheinbaum, sobre Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá"

"Suspendió su gira y dicen, no me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste. No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá", ha afirmado en declaraciones a la prensa, asegurando que "cómo no va a opinar" de una persona que viaja al país a un evento en el que se homenajea a Hernán Cortés. En este sentido, ha afirmado que "formalmente un extranjero no debe venir a hacer política" a México

| etiquetas: sheinbaum , ayuso , méxico , vacaciones
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17 comentarios
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#4 laruladelnorte
"Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio", valoró Díaz Ayuso, quien aseguró que la presidenta mexicana desde que llegó a México dedicó "el día entero a insultar y a echar fuego" contra ella buscando "polémicas".

Pobriña,que peniña me da. ¬¬
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#11 concentrado
#4 Es que Ayuso no se libraba en ningún sitio :troll:
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#12 laruladelnorte
#11 Se las pedía el cuerpo y las encontró. :-D
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Apotropeo #13 Apotropeo
#4 la presidenta mexicana ... dedicó el día entero a insultar y a echar fuego contra ella buscando "polémicas".

Me recuerda a cierta presidenta de comunidad autónoma sin mar .... , Ahora no caigo.

:troll:
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#1 fremen11
La está dando hostias hasta en el cielo de la boca
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
#1 El madrileño medio-alto cercano a la completitidud no va a entender nada. Aspiraban a ser capital del imperio mandando a una tipa tan mermada que no puede decir nada sin pinganillo. Y totalmente inconsciente de que fuera de Madrid, en el mundo real, tiene cara de loca .Asusta. No sé porqué Madrid no es normal.
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#8 fremen11
#3 imagínate la vergüenza ajena que siento siendo madrileño....
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mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#8 Lo sé. Hace quince días estuve en Madrid. Me alojé en un booking genial en Tetuán que ya tengo controlado. Me alegro mucho de no ser una persona que ha capitalizado el abuso que supone Madrid.
Madrid debería servir a España y no al revés.
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Cehona #16 Cehona
#8 Me sumo
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Butters #7 Butters
Madrid Madrid Madrid. En México se piensa mucho en ti
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Pertinax #17 Pertinax
#7 Eres viejo de cojones. xD
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MellamoMulo #2 MellamoMulo
El mejor Méjico, el de Madrid
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#5 PerritaPiloto
Y rechazó la seguridad.
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#6 endy
Notición. Hecho histórico
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haprendiz #9 haprendiz *
#6 No me suena que ningún otro presidente de la CAM fingiera un "viaje oficial" a México para irse de vacaciones pagadas por todo el morro.

Pero si tienes otra información, somos todo oídos.
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MellamoMulo #14 MellamoMulo
#9 Perro Santxe  media
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#15 endy *
#9 todos los representantes políticos que están gobernando viajan a costa del contribuyente donde aprovechan para sangrar al erario público usando esos viajes para temas personales. Hasta el presidente del Gobierno y ministros lo hacen.
Por tanto, es reprobable? Sí
Es una novedad con tanto cacique mediocre gobernando? No.
La noticia sería que no se fundieran nuestros impuestos en vano
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menéame