Sheinbaum, sobre Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá"

"Suspendió su gira y dicen, no me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste. No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá", ha afirmado en declaraciones a la prensa, asegurando que "cómo no va a opinar" de una persona que viaja al país a un evento en el que se homenajea a Hernán Cortés. En este sentido, ha afirmado que "formalmente un extranjero no debe venir a hacer política" a México