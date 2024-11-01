'The New York Times' pone a Sánchez como alternativa a Trump en el mundo

"El líder español está demostrando cómo plantar cara a Trump, y mucho más". Con este titular ha descrito The New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, el papel de Pedro Sánchez como antagonista de Donald Trump. En un artículo de opinión, el medio norteamericano dice que el presidente del Gobierno español tiene una política totalmente opuesta a la del magnate que preside Estados Unidos. Dicen de Sánchez que "este líder de centroizquierda" es "el que más tiempo ha permanecido en el cargo en Occidente".