Manifestación histórica en València para salvar la Educación pública

“Ya no podemos más, estamos dando clase en aulas con muchísimas necesidades, se nos exige una inclusión que no podemos llevar a cabo sin profesionales en unos centros que se caen a pedazos, con radiadores por los suelos, ventanas rotas y esperando sustituciones desde septiembre... Y todavía piensan que esto es solo por el dinero”. La comunidad educativa valenciana “reclama dignidad en la mejora de las condiciones laborales, pero también las condiciones salariales; no entendemos que hayan caído del borrador los sueldos”.