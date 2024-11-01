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Manifestación histórica en València para salvar la Educación pública

Manifestación histórica en València para salvar la Educación pública

“Ya no podemos más, estamos dando clase en aulas con muchísimas necesidades, se nos exige una inclusión que no podemos llevar a cabo sin profesionales en unos centros que se caen a pedazos, con radiadores por los suelos, ventanas rotas y esperando sustituciones desde septiembre... Y todavía piensan que esto es solo por el dinero”. La comunidad educativa valenciana “reclama dignidad en la mejora de las condiciones laborales, pero también las condiciones salariales; no entendemos que hayan caído del borrador los sueldos”.

| etiquetas: manifestación , histórica , valencia , salvar , educación pública
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
wildseven23 #4 wildseven23
La educación pública, y todo el resto de servicios, se defienden dejando de votar a la derecha.
6 K 69
#5 doyou
#4, la derecha no va a arreglar nada, pero también es necesaria para que la izquierda espabile, que en la comunidad valenciana ha gobernado la izquierda no hace mucho y seguimos en los centros sin aire acondicionado, con infraestructuras antiquísimas...
1 K 24
Lutin #6 Lutin
Ojalá la sociedad despierte y entienda el daño que los ricachos y sus perros de presa, los políticos del espectro derechuzo y liberal, han causado y siguen tratando de causar a nuestra sociedad.


Nadie que tenga la cantidad de dinero que tienen los ricachos de este y cualquier otro pais debería escapar sin pagar sus impuestos y contribuir a la sociedad.

Es indecente que la gente tenga que luchar por tener a sus hijos estudiando en un sitio decente con las mínimas condiciones de salud e higiene y nadie se plantee como las megacorporaciones y ricos de mierda evaden impuestos y evitan pagar como cualquier hijo de vecino lo que les toca constantemente.
4 K 61
#1 doyou
Y aire acondicionado hasta en la garita de los bedeles, pero en las aulas a 30 grados en junio y septiembre y sin ventiladores.
4 K 31
#3 VFR *
#1 30 grados, que agustito
1 K 22
Dene #8 Dene
La manifestacion, el día de las elecciones.. que mucho quejarse y luego to dios votando al PP o a los inutiles de vox
2 K 26
Cehona #10 Cehona
100.000 votos mas en las próximas elecciones.
Es igual en Andalucia y Madrid.
La gente cambia a los politicos que lo hacen mal, menos cuando son peperos y voxeros.
1 K 24
WcPC #2 WcPC *
Que fotos más bonitas...
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No había vistos fotos más bonitas de Valencia en mi vida.
1 K 22
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#2 Bueno, las que pedían la dimisión de Mazón también eran buenas, pero estas son mejores.
1 K 29
WcPC #9 WcPC
#7 Estás son para defender la educación, las otras eran por odio...
Estando a favor de las anteriores, estas son incluso más bonitas.
2 K 39
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#9 Bueno, llámalo odio o simplemente indignación porque el hijoputa responsable de poner en marcha las medidas de emergencia andaba perdido no sé sabe dónde con una señora.
1 K 29
#12 DenisseJoel
Divide y vencerás. Cada ciudad defendiendo una causa por su cuenta.
0 K 13
#13 Feliberto
Muy bonita la foto, mientras los dirigentes peperos se rien en su cara.
0 K 10

menéame