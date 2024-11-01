Manifestación histórica en València para salvar la Educación pública

“Ya no podemos más, estamos dando clase en aulas con muchísimas necesidades, se nos exige una inclusión que no podemos llevar a cabo sin profesionales en unos centros que se caen a pedazos, con radiadores por los suelos, ventanas rotas y esperando sustituciones desde septiembre... Y todavía piensan que esto es solo por el dinero”. La comunidad educativa valenciana “reclama dignidad en la mejora de las condiciones laborales, pero también las condiciones salariales; no entendemos que hayan caído del borrador los sueldos”.
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Nadie que tenga la cantidad de dinero que tienen los ricachos de este y cualquier otro pais debería escapar sin pagar sus impuestos y contribuir a la sociedad.
Es indecente que la gente tenga que luchar por tener a sus hijos estudiando en un sitio decente con las mínimas condiciones de salud e higiene y nadie se plantee como las megacorporaciones y ricos de mierda evaden impuestos y evitan pagar como cualquier hijo de vecino lo que les toca constantemente.
Es igual en Andalucia y Madrid.
La gente cambia a los politicos que lo hacen mal, menos cuando son peperos y voxeros.
No había vistos fotos más bonitas de Valencia en mi vida.
Estando a favor de las anteriores, estas son incluso más bonitas.