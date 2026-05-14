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No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona

No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona  

Después de años fantaseando con que la IA y los robots nos iban a quitar el trabajo, llega el momento de la verdad. La reconocida marca de robótica Figure ha puesto a sus humanoides seleccionando y ordenando paquetería que podría estar haciendo perfectamente un humano. La marca ha colocado una cámara delante de Gary (así se llama el robot, del modelo Helix 2) para que todo el mundo pueda verlo, por ahora ha procesado más de 24.000 paquetes en 19 horas, unos datos escalofriantes que difícilmente podría lograr una persona en un único turno.

| etiquetas: robot , robótica , humanoide , figure , helix , paquetería
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36 comentarios
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Comentarios destacados:    
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Espero que le paguen bien al robot para que pueda comprar lo que sea que haya en esos paquetes, porque la gente, sin trabajo, no los comprará
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Ludovicio #4 Ludovicio
#1 Has definido en muy pocas palabras porqué el capitalismo es un sistema de autodestrucción.
2 K 44
taSanás #8 taSanás
#1 esto es simplemente una carrera de “tonto el último”
Cuando llegue la automatización total como bien dices no habrá trabajo, y puede ocurrir que no haya quien compre.

pero mientas el “progreso” continua, los que da an soluciones parciales se forran…
2 K 25
#12 SpeakerBR
#1 En un libro de Isaac Asimov, Fundación y Tierra, en un mundo solo viven mil personas. Todo el trabajo lo hacen las maquinas.

Sin ir tan lejos, en la Roma Imperial, 500 familias ricas se repartían todo el pastel y otras 500.000 personas vivían de las migajas.
1 K 9
#33 veratus_62d669b4227f8 *
#12 Creo que los tiros van mas bien por ahí, en primera instancia ahorrar mano de obra y como objetivo último volver a Roma, ellos los emperadores, el planeta su palacio y las maquinas su mano de obra, fin del capitalismo si, pero ya para que lo necesitaran?
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#13 mariopg
#1 de hecho, de ahí vendrá el salario "universal" del que tanto se habla, para que sigamos consumiendo, sino, nos dejarían morir a todos en la más insana inmundicia
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Spirito #16 Spirito *
#13 Ya ¿y crees que a los muy poderosos les dará mucha penita dejarnos poco a poco en la más sana inmundicia?

La historia y la actualidad en muchos sitios del mundo dice que no.
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Destrozo #19 Destrozo
#16 si morimos los obreros, nadie le compra nada a los ricos y poderosos, por lo que ellos dejarian de vivir como putos dioses.
Para que ellos mantengan sus lujos, hay mantener al populacho vivo con dinero suficiente para que pueda comprar.
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Spirito #25 Spirito *
#19 No necesitarán una legión de obreros dado que muchos trabajos podrán hacerlos los robots sin necesidad de populacho.

Y menos necesitarán a medida que mejoren y avancen los robots de todo tipo, no solo bípedos.
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Pacman #28 Pacman
#25 antes de morir, los obreros nos molestariamos en pegarle fuego a las casas de los ricos y las fábricas de los robots y ante esa posibilidad quizás se piensen lo de tener un sistema distinto al actual
1 K 20
Spirito #30 Spirito *
#28 Sí, esa robotización masiva y avanzada llevará inevitablemente a una confrontación.

Seguramente habrá ensayos y pruebas según qué zonas, capacidades de resiliencia y nivel de riesgo, cantidad de muertos, vulnerabilidades para ver hasta donde pueden tensar la cuerda...

Escenarios que también estudiarán los más ricos con la IA y sus mil servicios de inteligencia y control de masas.
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elgranpilaf #17 elgranpilaf
#13 Al campo a ordeñar cabras y a sembrar papas
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#34 noopino
#1 espero que tambien le pagues un sueldo a tu lavadora.

No dudes que habrá dos alternativas.
1. Cobramos una renumeración sin hacer nada que vengan de impuestos.
2. Una dictadura distópica donde unos viven y otros nos morimos de hambre.
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Robus #5 Robus
En cuanto lleguen las robopilinguis ya tendrán todo el mercado.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Por fin los obreretes podrán irse a las cosas que de verdad importan en la vida: ilustrarse, dar largos paseos por la playa y por el campo, pasar largas tardes platicando en el chalet de la sierra, hacer uno mismo esa reformita en dicho chalet que por falta de tiempo nunca te atreves a hacer...

Qué bien que los muchimillonarios hayan inventado éstos robots para por fin mover a la sociedad hacia el futuro.
1 K 39
Lekuar #7 Lekuar
Los robots llevan décadas quitando trabajos, que este sea humanoide es una gilipollez.
2 K 38
rogerius #10 rogerius
#7 Has querido decir «peccata minuta». :troll:
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Lekuar #32 Lekuar
#10 Joder, no lo pillo... <:(
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Spirito #15 Spirito
#7 Bueno, un robot humanoide puede meterse, ir, y hacer cosas que otros robots estáticos o con ruedas no pueden.

Es un avance bastante significativo.
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Lekuar #18 Lekuar
#15 No, no lo es, el cuerpo humano no es especialmente bueno biomecamente en nada, un robot bípedo ya gasta demasiados recursos solo en mantenerse de pie en equilibrio, los robots se diseñan pensando en sus funciones, no en que tengan una forma concreta.

Para clasificar paquetes ya hay sistemas robotizados, esto es marketing de la empresa que fabrica el robot.
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#20 capitan.meneito
#18 le puedes poner una careta y tu ropa, y mandarlo a tu trabajo. De echo, yo estoy pensando en comprarme uno :troll:
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Lekuar #21 Lekuar
#20 Vale, ya me empieza a interesar más el concepto.
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Spirito #22 Spirito
#18 Ok.

Pero parece indudable el potencial enorme de ir mejorando esa robótica humanoide para mil aplicaciones actuales y futuras y todo ello además complementado con IA y la IA con ordenadores cuánticos y convencionales, nuevos materiales, etc...
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Lekuar #26 Lekuar
#22 Solo le veo sentido para que trabajen en entornos ya adaptados a humanos, pero a la larga es más eficiente adaptar el entorno a los robots, como en los almacenes de Amazon o las cadenas de montaje.

Los humanos tenemos demasiada obsesión con la antropomorfización.
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Spirito #27 Spirito *
#26 Sí, totalmente de acuerdo.

Depende del objetivo, del lugar, climatología, del proceso... la cosa está en que todo está avanzando a pasos agigantados en muchísimas disciplinas, no solo la robótica.
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Lekuar #31 Lekuar
#27 Exacto, lo ideal es adaptar el diseño del robot a la tarea a realizar, de la manera más sencilla.

La complejidad (como por ejemplo la mano humana) te da versatilidad, no eficiencia.
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#29 Onaj
¡Paren las rotativas! ¡Un robot en una cadena de montaje!
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
Espero que le paguen bien a los ordenadores para que pueda comprar lo que sea que haya en esos paquetes, porque la gente, sin trabajo, no los comprará
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
Se ve bastante mas lento que un humano, muchas veces se atasca con un paquete entrando como en bucle.

Tampoco entiendo que hace exactamente. ¿Mandar las cajas a un lado y las bolsas a otro? Si es eso, va lentísimo.

¿Y lo de que tenga forma humanoide? No veo que aporta.
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#14 Zerjillo
#9 Justo esas preguntas me hacía yo.
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eltxoa #3 eltxoa
Está claro que, con el avance de la robótica, ya no nos queda más que dedicarnos a profesiones intelectuales, como pueden ser:
1. La programación
2. La abogacía
3. La ingeniería
4. La medicina
5. tú ya sabes...

Los trabajos manuales se van a acabar.

:troll:
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#23 capitan.meneito
Viendo el video, Gary hace un gesto con el pulgar e índice, perfecto para paja.
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FunFrock #24 FunFrock
Los robots llevan años haciendo el trabajo de los humanos, lo q pasa es q ahora tiene forma humana, y son menos eficientes a los robots especializados para su tarea, pero seguramente algo más versátiles
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vilgeits #35 vilgeits
Lo próximo es que te dé una hostia con esas manazas.
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#36 Jalzhar *
Ahora abrá que poner pegatinas blancas con dibujo en todos los lados del paquete para volver loca a la puta máquina :troll:
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menéame