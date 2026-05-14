No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona  

Después de años fantaseando con que la IA y los robots nos iban a quitar el trabajo, llega el momento de la verdad. La reconocida marca de robótica Figure ha puesto a sus humanoides seleccionando y ordenando paquetería que podría estar haciendo perfectamente un humano. La marca ha colocado una cámara delante de Gary (así se llama el robot, del modelo Helix 2) para que todo el mundo pueda verlo, por ahora ha procesado más de 24.000 paquetes en 19 horas, unos datos escalofriantes que difícilmente podría lograr una persona en un único turno.