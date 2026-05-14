No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona  

Después de años fantaseando con que la IA y los robots nos iban a quitar el trabajo, llega el momento de la verdad. La reconocida marca de robótica Figure ha puesto a sus humanoides seleccionando y ordenando paquetería que podría estar haciendo perfectamente un humano. La marca ha colocado una cámara delante de Gary (así se llama el robot, del modelo Helix 2) para que todo el mundo pueda verlo, por ahora ha procesado más de 24.000 paquetes en 19 horas, unos datos escalofriantes que difícilmente podría lograr una persona en un único turno.
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Cuando llegue la automatización total como bien dices no habrá trabajo, y puede ocurrir que no haya quien compre.
pero mientas el “progreso” continua, los que da an soluciones parciales se forran…
Sin ir tan lejos, en la Roma Imperial, 500 familias ricas se repartían todo el pastel y otras 500.000 personas vivían de las migajas.
La historia y la actualidad en muchos sitios del mundo dice que no.
Para que ellos mantengan sus lujos, hay mantener al populacho vivo con dinero suficiente para que pueda comprar.
Y menos necesitarán a medida que mejoren y avancen los robots de todo tipo, no solo bípedos.
Seguramente habrá ensayos y pruebas según qué zonas, capacidades de resiliencia y nivel de riesgo, cantidad de muertos, vulnerabilidades para ver hasta donde pueden tensar la cuerda...
Escenarios que también estudiarán los más ricos con la IA y sus mil servicios de inteligencia y control de masas.
No dudes que habrá dos alternativas.
1. Cobramos una renumeración sin hacer nada que vengan de impuestos.
2. Una dictadura distópica donde unos viven y otros nos morimos de hambre.
Qué bien que los muchimillonarios hayan inventado éstos robots para por fin mover a la sociedad hacia el futuro.
Es un avance bastante significativo.
Para clasificar paquetes ya hay sistemas robotizados, esto es marketing de la empresa que fabrica el robot.
Pero parece indudable el potencial enorme de ir mejorando esa robótica humanoide para mil aplicaciones actuales y futuras y todo ello además complementado con IA y la IA con ordenadores cuánticos y convencionales, nuevos materiales, etc...
Los humanos tenemos demasiada obsesión con la antropomorfización.
Depende del objetivo, del lugar, climatología, del proceso... la cosa está en que todo está avanzando a pasos agigantados en muchísimas disciplinas, no solo la robótica.
La complejidad (como por ejemplo la mano humana) te da versatilidad, no eficiencia.
Tampoco entiendo que hace exactamente. ¿Mandar las cajas a un lado y las bolsas a otro? Si es eso, va lentísimo.
¿Y lo de que tenga forma humanoide? No veo que aporta.
1. La programación
2. La abogacía
3. La ingeniería
4. La medicina
5. tú ya sabes...
Los trabajos manuales se van a acabar.