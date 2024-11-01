Cuerpos nocturnos en los cómics underground españoles de los años 70  

Este artículo analiza la representación de los cuerpos y escenarios nocturnos en los cómics underground españoles de los años 70. Estudia las relaciones entre la noche y el movimiento underground español, la marginalidad, la transgresión y las imágenes de sociedad española. El análisis muestra que la representación de unos espacios nocturnos que se vuelven transgresivos les da a los autores y a las autoras la posibilidad de trastornar las escenas de la vida cotidiana para plantear nuevos comportamientos sociales.