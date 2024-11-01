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Cae el grupo juvenil de ultraderecha más violento de Asturias con 19 detenidos por 'cacerías' a colectivos vulnerables

Cae el grupo juvenil de ultraderecha más violento de Asturias con 19 detenidos por 'cacerías' a colectivos vulnerables

Policía Nacional atribuye a los arrestados, entre los que figuran cuatro menores de edad, al menos 14 agresiones físicas y actos de acoso. Están siendo investigados por delitos de odio y pertenencia a banda criminal. Los detenidos, de edades comprendidas entre 14 y 22 años, actuaban en Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón

| etiquetas: asturias , nazis , extrema derecha , ultraderecha , detenidos , agresion
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7 comentarios
18 4 0 K 143 actualidad
skaworld #6 skaworld
"grupo juvenil" .... Eran como "El club de los 5" pero con Adolf... No confundamos estas chiquilladas con el crimen organizado o el terrorismo, cometeriamos un gravisimo error, la diferencia salta a la vista.
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Pointman #7 Pointman
¿Podrían considerarse banda latina? :troll:
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jewel_throne #2 jewel_throne
No les llames imbéciles que se traumatizan..... mejor decir que son personas escoria con discapacidad intelectual.
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#3 Maikimaik
Vox, Falange ( al señor desorientado que debe quedar en Falange, el que dejó la familia en la sede y nadie se acordó de recogerlo), a SALF. No creo que se identifiquen con el club de ajedrez de su pueblo.
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Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
Deberían quedar con la banda juvenil de Mataró que salió en otra noticia.
No para agredirse hasta la muerte, no. Dios me libre. Para debatir sobre la deontología Kantiana y el Utilitarismo de J.S. Mill. Y si no llegan a un acuerdo, entonces si. Ostias a mansalva.
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loborojo #1 loborojo
¿Votaban a VOX? Se debería explicar en estas noticias si votan o simpatizan con VOX porque hay una vinculación estadística entre violencia política y simpatía por VOX
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crob #5 crob
#1 y policía?
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menéame