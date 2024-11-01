Cae el grupo juvenil de ultraderecha más violento de Asturias con 19 detenidos por 'cacerías' a colectivos vulnerables

Policía Nacional atribuye a los arrestados, entre los que figuran cuatro menores de edad, al menos 14 agresiones físicas y actos de acoso. Están siendo investigados por delitos de odio y pertenencia a banda criminal. Los detenidos, de edades comprendidas entre 14 y 22 años, actuaban en Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón
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que se traumatizan..... mejor decir que son personasescoria con discapacidad intelectual.
No para agredirse hasta la muerte, no. Dios me libre. Para debatir sobre la deontología Kantiana y el Utilitarismo de J.S. Mill. Y si no llegan a un acuerdo, entonces si. Ostias a mansalva.