Cae el grupo juvenil de ultraderecha más violento de Asturias con 19 detenidos por 'cacerías' a colectivos vulnerables

Policía Nacional atribuye a los arrestados, entre los que figuran cuatro menores de edad, al menos 14 agresiones físicas y actos de acoso. Están siendo investigados por delitos de odio y pertenencia a banda criminal. Los detenidos, de edades comprendidas entre 14 y 22 años, actuaban en Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón