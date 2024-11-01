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Dátiles israelíes supuestamente vendidos en el mercado europeo bajo diferentes etiquetas

Dátiles israelíes supuestamente vendidos en el mercado europeo bajo diferentes etiquetas

Las afirmaciones indican que las fechas producidas en Israel y los asentamientos de Cisjordania entran en Europa con origen oculto

| etiquetas: boicot , productos , israel , bds
10 6 0 K 225 Israel
6 comentarios
10 6 0 K 225 Israel
Apotropeo #2 Apotropeo
Comprarlos de Túnez, más baratos, y encima la mayoría de empresas son españolas.
Además no son un país vergonzante.
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#3 soberao
#2 Aquí la noticia pone que Israel falsea la procedencia de los dátiles para evitar boicots a sus exportaciones. Pueden poner que son de Tunez aunque proceden de zonas robadas por el genocido sionista.
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Apotropeo #6 Apotropeo
#3 Hace un tiempo, no tanto, en el super de mi barrio, los dátiles israelíes tenían la procedencia en letras grandes e incluso una banderita.
Ya no pone nada ni en la letra pequeña.
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Cuñado #4 Cuñado
#2 Yo preferiría compararlo a empresas tunecinas. No a multinacionales que promueven el extractivismo, por muy españolas que sean.
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Noeschachi #5 Noeschachi
#2 Curiosamente los que compro últimamente estan etiquetados como iraníes
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Free_palestine #1 Free_palestine
Si el dátil es de la variedad Medjool (o Mejhoul) aunque en la etiqueta del país de origen diga marruecos, casi que con total seguridad será israelí, ya que aunque marruecos produce dátiles, es tanta allí la demanda que lo convierten en un país importador, no exportador
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menéame