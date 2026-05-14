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Israel pide encarcelar a la relatora de ONU para Palestina tras anular juez sus sanciones
“Albanese debería estar entre rejas”, afirma el embajador de Tel Aviv ante Naciones Unidas, Dany Dannon
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#2
vicus.
*
Pues no ,el que está en busca y captura es Bobi el "Carnicero de Gaza". Las víctimas son encarceladas y mascaradas y sus verdugos dando lecciones de dignidad, el mundo al revés
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#3
Urasandi
Esta mujer se merece varios monumentos
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#4
karakol
Ya os llegará vuestro Núremberg, genocidas.
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#6
Andreham
Anda mira, como el 90% de vosotros, que estáis perseguidos por la CPI.
Tiene huevos que puedas hablar delante de la ONU siendo un genocida y en vez de irte preso puedas pedir que manden preso a otra gente.
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#7
kevers
*
Tanta maldad es ya insoportable. Están al quite de todo, cualquier persona mínimamente relevante, o no, cualquier noticia por nimia que sea y los retrate, recordemos el pueblo que quemó un muñeco, y pierden el culo por mostrar su desvergüenza. Tienen al mundo entero monitorizado. Están locos, totalmente idos, pero eso con ser malo no es lo peor, lo peor es que buena parte del mundo les ríe las "gracias".
Malditos hijos de puta, sociedad enferma como nunca se ha visto, los nazis ocultaron a su población y al mundo sus crímenes, estos se publicitan como el ejército mas moral del mundo mientras los cometen.
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#1
pitercio
Ya sabes lo que hacen los israelíes con los inocentes que encarcelan, les torturan hasta hacerles desear estar junto a sus hijos bajo los escombros.
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#8
Veelicus
Por poner en contexto, es el mismo tipo que destruyo la carta de las naciones unidas en el atrio de la asamblea general...
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#5
toshiro
Veremos a todos estos asesinos sionistas colgados por un tribunal de guerra.
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#10
capitan__nemo
*
Y el carnicero de tel avi, Netanyahu, ahorcado.
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#12
soberao
Ahora que aproveche para sacar todo el dinero que tenía en las cuentas bloqueadas que pronto buscarán otra excusa para asfixiarle económicamente o de otra forma.
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#9
Mauro_Nacho
Israel es un país genocida, es un país paria, el problema es que EE.UU. y muchos países europeos lo apoyan, pero esto es algo que no puede mantenerse ni en Europa ni en EE.UU., son las élites que lo apoyan, la opinión pública de dichos países no aceptan ese apoyo.
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#13
pirat
#9
democracia dicen...
a decidir y gobernar contra la ciudadanía.
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#14
ansiet
Y Netantyahu fusilao genocida de mierda.
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#11
pirat
Si por ellos fuera,
nos tendrían a todos los gentiles supervivientes
encadenados y esclavizados.
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comentarios)
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Tiene huevos que puedas hablar delante de la ONU siendo un genocida y en vez de irte preso puedas pedir que manden preso a otra gente.
Malditos hijos de puta, sociedad enferma como nunca se ha visto, los nazis ocultaron a su población y al mundo sus crímenes, estos se publicitan como el ejército mas moral del mundo mientras los cometen.
a decidir y gobernar contra la ciudadanía.
nos tendrían a todos los gentiles supervivientes
encadenados y esclavizados.