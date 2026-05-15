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Un chiste de Grison sobre Ayuso desata la furia del PP: "¿Sabes que las cucarachas pueden vivir sin cabeza una semana?"

Un chiste de Grison sobre Ayuso desata la furia del PP: "¿Sabes que las cucarachas pueden vivir sin cabeza una semana?"  

La portavoz popular Ester Muñoz explotó en X contra La Revuelta mientras la audiencia pregunta dónde estaba su indignación en otras ocasiones ...

| etiquetas: pp , ayuso , la revuelta , grison
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 konde1313
Se ve que el viaje a México a hacer la mamarracba se lo pagó ella de su bolsillo, claro
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Mangione #13 Mangione *
#9 #9 xD xD xD xD Estaba esperando a que mordieses el anzuelo, atún. De hecho, hasta he dejado pasar 5 minutos para que no puedas editar el comentario y poder decirte que lo digo por AMBOS (y vuestras marcas blancas), y que tu mierda de excusa partidista me la paso por el forro de mi democracia y patriotismo REAL.
Así que, cuando dejes de votar a los partidos que mantienen y se mantienen en la monarquí corrupta heredera del franquismo me vienes a contar más cuentos. Mientras tanto, chitón, votante de corruptos.

El PSOE dice... xD, ¿pero tú que te peinsas boomer?, ¿que todos somos igual de arrastraos que los que se lo pasáis todo a los ladrones y psicópatas que ponéis en los cargos de responsabilidad?
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FunFrock #19 FunFrock
#13 Vale, ¿entonces tu argumento cual es? No veo ninguno. ¿Cual es tu Democracia real? ¿Y tu patriotismo Real en que consiste?
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wata #2 wata
Desde luego...mira que comprar a Ayuso con una cucaracha? La pobre cucaracha!
1 K 34
#24 fremen11
#23 Pues la Teo no ha pisado talego......
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#22 fremen11
#21 Qué??? Venga no exageres
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FunFrock #23 FunFrock
#22 Me crié en Cadiz, exagerar es lo normal
0 K 8
#17 fremen11
#9 A cuantos dices que van a meter en la cárcel por la Kitchen???
2 K 23
FunFrock #21 FunFrock
#17 Cuantos más corruptos en la carcel, mejor. No se, hubo una epoca donde media dirección de Genova estaba en Soto del Real (es una carcel, por si no lo sabes)
No me veras a mi defender a un corrupto
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Nube_Gris #25 Nube_Gris *
#17 Solo entrará uno: el fiscal como se ponga farruko.
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pepel #4 pepel
¿Y pueden nadar sin cabeza?
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#8 Leclercia_adecarboxylata *
Pues a mí sí me hizo gracia lo de que Ana Prieto siempre sale la última en los relevos porque está An a Prieto. :-D
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wata #15 wata
#9 El el País Vasco manda el PSOE?
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FunFrock #16 FunFrock
#15 SI, el PSE está en Coalición con el PNV.
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XtrMnIO #18 XtrMnIO
Cómo se ponen los pepetarras, no lo han entendido, Grison ha dicho "me gusta la fruta".
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Kantinero #26 Kantinero
Y se queja la que llamo hijo de puta a su presidente en el congreso
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XtrMnIO #10 XtrMnIO
Ey cómo se ponen los tardofranquistas cuando reciben de su propia medicina, eso sí, en este caso Grison lo hace hilando fino y con gracia.
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#12 molybdate
Ojalá fueran solo esos días en México :shit:
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#20 Kuruñes3.0
Cucaracha descabezada es más descriptivo que otra cosa, si hablamos de Ayuso.
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FunFrock #3 FunFrock
Me imagino que son insultos aceptables por parte de la cadena pública pagada por todos.
Ahora vamos a lo importante, Rosa Belmonte hablando de la Medio Tonta Medio Pechos, eso si que es indignante
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Mangione #5 Mangione *
#3 ¿Sabéis lo que también pagamos todos?

El país que compartimos y que destruís con la corrupción que votáis. Pero eso no os indigna tanto, ¿eh?
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FunFrock #9 FunFrock
#5 Eso es cierto, la educación está bastante mal, de pronto nos ha dado por tener hijos y en menos de 4 años, hemos pasado de tener escuelas normales a escuelas masificadas, en el instituto hemos pasado de tener 2 clases a 7 clases así, todo por lo q nos hemos puesto a follar y a tener hijos a full
Por suerte, en la sanidad va supergenial, mira, una cita para septiembre en la muy progresta Pais Vasco, gobernada por el PSOE, se ve q allí las cosas van genial

Pero oye, que si, q mi voto ha hecho…  media   » ver todo el comentario
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#6 molybdate
#3 Pues tienes razón en señalar ese caso porque, efectivamente, aquí ni Muñoz ni su partido se quejó en absoluto de ese insulto que además aludía a una parte física de la insultada.
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CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
#3 Por favor, no demuestres lo ofendidito que estás. Tengo cosas que hacer y no me conviene un episodio de priapismo.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
#3 ¿ Y donde dices que está el insulto?
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#14 alamajar
#3 iioron y blandengue.
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menéame