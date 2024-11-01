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Banda indie [pantomima full]

Banda indie [pantomima full]  

Grupo nuevo para gustos viejos. Con la colaboración especial de Iggy Rubín, Kevin Gallego y Álex Loya Montaje: @wearelaperrera

| etiquetas: pantomima full , bar indie
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3 comentarios
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EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
#0 banda. Te pudieron las prisas por ser el primero.
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Free_palestine #3 Free_palestine *
#1 me has pillado :hug:
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#2 minoch4
Música de tardeo{foreveralone}
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menéame