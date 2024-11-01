Islandia presume de semana laboral de cuatro días desde 2019. Seis años después han cumplido todas las promesas de la Generación Z

Islandia fue uno de los primeros países que experimentó con esta reducción de jornada sin afectar al salario. Ahora está implantada en un 86% de la población, pero cuando se planteó por primera vez desató muchas dudas, como siempre que se prueba algo nuevo. Preocupaba el descenso de la productividad, los costes para adaptar esta bajada de horas sin dañar los objetivos y las pérdidas económicas. Sin embargo, los resultados en Islandia lo han dejado claro: el ritmo se ha mantenido e incluso mejorado, con un aumento de la productividad del 1,5%
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"reducción de jornada sin afectar al salario. Ahora está implantada en un 86% de la población"
"un aumento de la productividad del 1,5% anual"
"la economía islandesa ha conseguido una de las mayores tasas de crecimiento, con una mejora del 4,9% en 2025 frente a la media europea del 2%"
Cuando llega el domingo y veo que el lunes no tengo que trabajar...buf, creo que es mejor que cualquier subida de sueldo, rindo mucho más el resto de la semana y se ve la jornada muy diferente. La semana de 4 días es lo que necesita el mercado ahora mismo de la misma forma que necesitó la jornada de 8 horas en el siglo XX.
Por eso nos llevan mucha ventaja.
Islandia no es ejemplo de nada.