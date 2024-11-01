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Islandia presume de semana laboral de cuatro días desde 2019. Seis años después han cumplido todas las promesas de la Generación Z

Islandia presume de semana laboral de cuatro días desde 2019. Seis años después han cumplido todas las promesas de la Generación Z

Islandia fue uno de los primeros países que experimentó con esta reducción de jornada sin afectar al salario. Ahora está implantada en un 86% de la población, pero cuando se planteó por primera vez desató muchas dudas, como siempre que se prueba algo nuevo. Preocupaba el descenso de la productividad, los costes para adaptar esta bajada de horas sin dañar los objetivos y las pérdidas económicas. Sin embargo, los resultados en Islandia lo han dejado claro: el ritmo se ha mantenido e incluso mejorado, con un aumento de la productividad del 1,5%

| etiquetas: islandia , jornada laboral
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 esbrutafio
Entresacado de la noticia

"reducción de jornada sin afectar al salario. Ahora está implantada en un 86% de la población"
"un aumento de la productividad del 1,5% anual"
"la economía islandesa ha conseguido una de las mayores tasas de crecimiento, con una mejora del 4,9% en 2025 frente a la media europea del 2%"
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Mark_ #4 Mark_
Llevo cinco años en mi empresa (española) y hace 2 negocié trabajar un poco más a diario, unos quince minutos, pero sólo de martes a viernes, con el mismo sueldo. Digamos que me han reducido de 40 horas a 38.

Cuando llega el domingo y veo que el lunes no tengo que trabajar...buf, creo que es mejor que cualquier subida de sueldo, rindo mucho más el resto de la semana y se ve la jornada muy diferente. La semana de 4 días es lo que necesita el mercado ahora mismo de la misma forma que necesitó la jornada de 8 horas en el siglo XX.
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#8 Cuchifrito
#4 ¿Un cuarto de hora más cuatro días y trabajar un día menos es pasar de 40 a 38 horas? No me salen las cuentas.
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Mark_ #10 Mark_
#8 perdón, he dado mal el dato. En lugar de hacer 40 horas en 5 días, me tocaba hacerlo en 4 (diez horas diarias). Negocie reducirlo hasta hacer sólo 9 horas, en total 36. Me he explicado fatal, disculpa.
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Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Y en Alemania aumentando la semana laboral.
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javibaz #9 javibaz
En Noruega, en el círculo polar, los negocios abren unas 5 horas al día, con tres o cuatro trabajadores que cobran unos 5000€ al mes, y los números salen. Aquí nos engañan mucho.
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#3 Juantxi
Para empezar si primer éxito fue el de decidir no pagar la deuda de la banca. Justo lo contrario de lo que nos hicieron aquí.
Por eso nos llevan mucha ventaja.
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Supercinexin #6 Supercinexin
#3 Pagaron y el país se arruinó. Es un mito lo de Islandia. Además tenían una inflación de la hostia. Todo con una población de 400.000 personas.

Islandia no es ejemplo de nada.
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ezbirro #7 ezbirro
No puede ser verdad según los liberalistos estas cosas arruinan la economía y el trabajo.
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ElBeaver #5 ElBeaver
En Islandia hay muy poca gente.
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menéame