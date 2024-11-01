Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro

Ha ocurrido en la localidad de Loosdrecht. Hasta el albergue, para personas vulnerables y que esperan el estatus de refugiados tras huir de sus países de origen, se han concentrado hasta 400 personas. Su objetivo: quemar el centro de acogida. Según argumentan ellos, pretendían manifestarse contra la política migratoria del Gobierno de los Países Bajos.
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Mostrar repulsa por esta escoria es lo que llaman "polarización", otros no muy alejados de su ideología lo definen como "extrema izquierda".
Con esta gente no se puede aplicar la libertades básicas de los demócratas: su regla número, cuando tocan el poder, es acabar con las libertades y la democracia en sí misma.
Muerto el perro se acaba la rabia. No se negocia ni razona con los virus de las sociedades.
Quien los ha pastoreado hacia allí?
Tripulación (reducida) actual del barco holandés (y muy holandés) 'MV Hondius':
17 filipinos (68 %)
4 ucranianos (16 %)
1 ruso (4 %)
1 polaco (4 %)
2 holandeses (8 %)
400 hijos de puta naziolos.