edición general
33 meneos
34 clics
Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro

Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro

Ha ocurrido en la localidad de Loosdrecht. Hasta el albergue, para personas vulnerables y que esperan el estatus de refugiados tras huir de sus países de origen, se han concentrado hasta 400 personas. Su objetivo: quemar el centro de acogida. Según argumentan ellos, pretendían manifestarse contra la política migratoria del Gobierno de los Países Bajos.

| etiquetas: 400 , nazis , incendio , albergue
27 6 0 K 198 Racismo
10 comentarios
27 6 0 K 198 Racismo
Comentarios destacados:      
  1. CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
    Pero no les revientes los dientes cuando vengan dos a tocarte la polla y estén tus cuatro colegas mazaos a la vuelta de la esquina, que entonces te pones a su nivel y beee beee beeeeee.
    12 K 150
  2. MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
    Una quincena de refugiados han quedado atrapados en el interior junto al personal administrativo. Y, por si lo hecho hasta el momento no fuera de energúmenos, ha dado un paso más allá. Han intentado impedir que los bomberos llegasen hasta el edificio. No querían que apagaran el fuego.

    Mostrar repulsa por esta escoria es lo que llaman "polarización", otros no muy alejados de su ideología lo definen como "extrema izquierda".
    3 K 57
  3. oceanon3d #3 oceanon3d *
    Prohibición de todos lados partidos y organizaciones de extrema derecha en la UE. Que se las catalogue como organizaciones terroristas. Que es lo que son.

    Con esta gente no se puede aplicar la libertades básicas de los demócratas: su regla número, cuando tocan el poder, es acabar con las libertades y la democracia en sí misma.

    Muerto el perro se acaba la rabia. No se negocia ni razona con los virus de las sociedades.
    5 K 39
  4. oceanon3d #4 oceanon3d *
    #2 De dejo esa realidad en una imagen  media
    3 K 40
  5. #5 Usuario22
    400 “personas”? Eso es banda organizada?

    Quien los ha pastoreado hacia allí?
    0 K 6
  6. Destrozo #6 Destrozo
    #1 hay que ser nazi con los nazis
    0 K 11
  7. DarthMatter #7 DarthMatter *
    Si no fuera por los migrantes, Holanda sería 'nada'.

    Tripulación (reducida) actual del barco holandés (y muy holandés) 'MV Hondius':

    17 filipinos (68 %) {0x1f631}
    4 ucranianos (16 %)
    1 ruso (4 %)
    1 polaco (4 %)
    2 holandeses (8 %) :palm:
    1 K 10
  8. Dakaira #8 Dakaira
    #5 de personas nada...
    400 hijos de puta naziolos.
    0 K 20
  9. #9 JanSolo
    Esto es terrorismo y como tal ha de tratarse y juzgarse.
    0 K 11
  10. #10 fpove
    Es que ya no hay libertad para poder expresar en publico tus opiniones del lado bueno de la historia o que?
    0 K 7

menéame