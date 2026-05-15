Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal tras las críticas de Israel por la bandera palestina

"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia", afirmó Sánchez en un mensaje publicado en la red social X. "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", añadió.
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Como decía Ojete calor: Extremismo mal, abajo la homofobia y la homosexualidad.
Pero aplaudo a los que se mojan. Solo con algo tan sencillo como agitar una bandera ha salido en todo el mundo. Y sabe perfectamente que va a crearse muchos enemigos y algunos muy poderosos. Me parece muy valiente.
Claro, es cosa unilateral del malvado perrosanxe que se mete con ellos sin razón. Lo demás son imaginaciones suyas, señor lector.