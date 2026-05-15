Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal tras las críticas de Israel por la bandera palestina

"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia", afirmó Sánchez en un mensaje publicado en la red social X. "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", añadió.