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Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal tras las críticas de Israel por la bandera palestina

Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal tras las críticas de Israel por la bandera palestina

"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia", afirmó Sánchez en un mensaje publicado en la red social X. "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", añadió.

| etiquetas: pedro sánchez , lamine yamal , fútbol , declaraciones , palestina
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8 comentarios
28 5 0 K 234 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya sé que había oido yo esta mañana ... el chirrido de dientes de Ayuso y de Florentino. xD
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Pedro Sánchez, el presidente con la ética más elevada y los cojonazos más grandes de toda la historia democrática española.
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
Cojones, Pedro, que así no ganas las elecciones del Real Madrid :ffu:
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yende #3 yende
El problema es del que esta de acuerdo con el estado genocida Israelí.

Como decía Ojete calor: Extremismo mal, abajo la homofobia y la homosexualidad.
4 K 54
Moderdonia #6 Moderdonia *
Entiendo perfectamente a los futbolistas que no se meten en política. Que no quieren dar la nota. Es comprensible y humano.

Pero aplaudo a los que se mojan. Solo con algo tan sencillo como agitar una bandera ha salido en todo el mundo. Y sabe perfectamente que va a crearse muchos enemigos y algunos muy poderosos. Me parece muy valiente.
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rojo_separatista #7 rojo_separatista
Siempre les quedará Carvajal.
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#8 unomas23
Tiene cojones que haya que explicar esto a 15 de mayo de 2026.
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#5 DotorMaster
se inserta en el deterioro de las relaciones entre España e Israel, marcado por el reconocimiento de Palestina y el endurecimiento del discurso del Gobierno de Sánchez.

Claro, es cosa unilateral del malvado perrosanxe que se mete con ellos sin razón. Lo demás son imaginaciones suyas, señor lector.
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menéame