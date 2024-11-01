Almeida deja a más de 8.000 niños sin plaza en las escuelas públicas infantiles: “Desvío de fondos a la privada”

Esta semana han salido los datos de alumnado admitido en las escuelas infantiles públicas de Madrid, una lista que ha provocado la reacción de la oposición en un momento de especial tensión en este ciclo educativo como consecuencia de la huelga que mantienen las educadoras de 0 a 3 años desde hace algo más de un mes. Tanto Más Madrid como PSOE afean el procedimiento del Consistorio de Cibeles que, una vez más, se basa
dicen en la privatización en detrimento de la enseñanza pública.
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Los peperos no son de cuentas y números, son la clásica victimas del cuento de la estampita.
El siglo de los obreros gilipollas por excelencia.
Se la suda, son, ante todo, peperos.
Ayer dijo Wyoming en la entrevista q le hicieron, y es verdad pq me acuerdo, q a la alcaldesa de Marbella la imputarán por NARCOTRAFICO, a su marido y a su hijo les pillaron con las manos en la masa en la misma operación y la volvieron a votar....
A esa gente le suda la polla todo, quieren q ganen los suyos y ya....
O el de Lugo, o Vigo, el tarado ese, el Jacome, q salió una conversación telefónica suya pidiendo mordidas a empresas en… » ver todo el comentario
Cada puto día un poquito más de lo público convertido en beneficios privados.
Pero sus votantes son impermeables a la realidad.
La misma historia de siempre: lo mismo que no se puede permitir que una persona como Trump lleve las riendas de un país, tampoco se puede permitir que gente como él condene al resto de los ciudadanos con la premisa de un hombre un voto.
Narices: un hombre inteligente y responsable un voto. Un tonto… » ver todo el comentario