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Almeida deja a más de 8.000 niños sin plaza en las escuelas públicas infantiles: “Desvío de fondos a la privada”

Almeida deja a más de 8.000 niños sin plaza en las escuelas públicas infantiles: “Desvío de fondos a la privada”

Esta semana han salido los datos de alumnado admitido en las escuelas infantiles públicas de Madrid, una lista que ha provocado la reacción de la oposición en un momento de especial tensión en este ciclo educativo como consecuencia de la huelga que mantienen las educadoras de 0 a 3 años desde hace algo más de un mes. Tanto Más Madrid como PSOE afean el procedimiento del Consistorio de Cibeles que, una vez más, se basa dicen en la privatización en detrimento de la enseñanza pública.

| etiquetas: almeida , desvio , fondos , escuela privada
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14 comentarios
35 8 1 K 200 MADRID
Comentarios destacados:    
Mediorco #1 Mediorco *
Pero la izquierda es mala, e Iglesias tenían un casoplón. Me preguntó cuántos retrasados de esos 8000 padres habrán votado al PP o a TOX.
11 K 105
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#1 Seguramente unos 2000 o 3000. Otros 2000 o 3000 no habrán votado pq todos son iguales y hoy no tienen, igual q ayer, plaza.
1 K 17
oceanon3d #13 oceanon3d *
#11 Están contentos porque les bajaron 200€ en algún impuesto de mierda y en Madrid no se habla catalán ... ahora pagaran esos 200 multiplicados por 20 para meter a sus hijos en guarderías privadas. Y así con la concertada, matriculas universidades privadas, los seguros de sanidad privada y mil cosas mas.

Los peperos no son de cuentas y números, son la clásica victimas del cuento de la estampita.

El siglo de los obreros gilipollas por excelencia.
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ostiayajoder #14 ostiayajoder *
#13 q va...

Se la suda, son, ante todo, peperos.

Ayer dijo Wyoming en la entrevista q le hicieron, y es verdad pq me acuerdo, q a la alcaldesa de Marbella la imputarán por NARCOTRAFICO, a su marido y a su hijo les pillaron con las manos en la masa en la misma operación y la volvieron a votar....

A esa gente le suda la polla todo, quieren q ganen los suyos y ya....

O el de Lugo, o Vigo, el tarado ese, el Jacome, q salió una conversación telefónica suya pidiendo mordidas a empresas en…   » ver todo el comentario
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#4 Sacapuntas
Colaboración público privada: mantenemos lo público con lo justito y recortando. El resto del presupuesto, para los afines al régimen. Como se ha hecho siempre.
2 K 26
Andreham #5 Andreham
Esto pasa porque la izquierda no hace autocrítica y se ha olvidado de las prioridades de los trabajadores, por lo que no queda más remedio que votar a la derecha que... espera.
2 K 25
#3 Celsar
Seremos carapollas pero sabemos hacer que nuestros amigos se forren a vuestra costa.
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Rogue #7 Rogue
Desvíos a su amigo Florentino Pérez. El que se queja de corrupción sistemática.
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nanustarra #6 nanustarra
La gente no vota mal, sino en conciencia y con libertad. Así que...a joderse.
1 K 14
Kleshk #2 Kleshk
Pa´lante
0 K 12
Ludovicio #8 Ludovicio
El PP hace esto por sistema.
Cada puto día un poquito más de lo público convertido en beneficios privados.

Pero sus votantes son impermeables a la realidad.

:wall:
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#9 grisgoblin
#1Creo que cuando se decidió en los presupuestos de Jose Lusi Martínez pasó algo parecido a esto www.youtube.com/watch?v=58DsLm7nfug
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Nube_Gris #10 Nube_Gris *
Me alegro tanto por los curritos que votaron al PP y que ahora van a tener que apretarse el cinturón como me apeno por los ciudadanos responsables que ejercieron su derecho al voto de forma cabal.

La misma historia de siempre: lo mismo que no se puede permitir que una persona como Trump lleve las riendas de un país, tampoco se puede permitir que gente como él condene al resto de los ciudadanos con la premisa de un hombre un voto.

Narices: un hombre inteligente y responsable un voto. Un tonto…   » ver todo el comentario
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Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
No veo en la noticia del panfleto de cabecera el coste por alumno en la publica VS la concertada. Pero da igual. Los rojelios se tragan lo que les echen.
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menéame