Almeida deja a más de 8.000 niños sin plaza en las escuelas públicas infantiles: “Desvío de fondos a la privada”

Esta semana han salido los datos de alumnado admitido en las escuelas infantiles públicas de Madrid, una lista que ha provocado la reacción de la oposición en un momento de especial tensión en este ciclo educativo como consecuencia de la huelga que mantienen las educadoras de 0 a 3 años desde hace algo más de un mes. Tanto Más Madrid como PSOE afean el procedimiento del Consistorio de Cibeles que, una vez más, se basa dicen en la privatización en detrimento de la enseñanza pública.