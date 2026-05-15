Alemania retira la nacionalidad a un vecino de Berlín por sus publicaciones en redes sociales

Aplica la reforma de la ley de ciudadanía de 2024 para revocar el pasaporte a un hombre que lleva 34 años viviendo en el país, a petición de medios sionistas de extrema derecha.
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falta meter a ayuso y ya es el combo karmafarmer total
Racismo rampante.
Vamos a tener que poner #NoEs1939 para distinguir noticias.
A ver, que igual el señor no quería cumplir, no conocía o le daban igual las leyes de Alemania y ha habido un malentendido.
permite doble ciudadanía,
reduce años de residencia (8 años a 5),
facilita casos familiares,
flexibiliza ciertos requisitos para generaciones mayores,
acelera naturalizaciones por integración.
En ella no encontrarás nada comparada con la antigua que haga más difícil obtener un pasaporte alemán.
Es normal que Alemania esté tarada y se limite a hacer lo que diga usa o Israel para que no les tachen de antisemitas, lo que no tengo nada claro es cómo va a acabar la historia, Alemania es una incógnita absoluta para mi.
Han pasado de víctimas, a señaladores, es hora de que espabilemos, de una vez...
Israel, recogiendo sus frutos ricos y sabrosos.
Pues bien expulsado está. No es como si en Alemania no se detuviese a miembros de Hamas por terrorismo este mismo año. www.dw.com/es/detienen-en-alemania-a-presunto-miembro-de-hamás-bajo-s
Es un poco de coña que lo hayan expulsado por una ley sobre israel, y no por puro sentido común.
¿La hernia cerebral es la de los medios esos de Berlín o la del Diariosocialista este?