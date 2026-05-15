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Alemania retira la nacionalidad a un vecino de Berlín por sus publicaciones en redes sociales

Alemania retira la nacionalidad a un vecino de Berlín por sus publicaciones en redes sociales

Aplica la reforma de la ley de ciudadanía de 2024 para revocar el pasaporte a un hombre que lleva 34 años viviendo en el país, a petición de medios sionistas de extrema derecha.

| etiquetas: pasaporte , rrss , israel , comentarios , genocidio , palestino
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45 comentarios
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Comentarios destacados:            
efectogamonal #1 efectogamonal
PALESTINA LIBRE! {0x1f525}
35 K 316
#2 concentrado
New Gestapo
22 K 220
Varlak #8 Varlak
Lo realmente grave es que haya una ley hecha a medida del sionismo para echar del país a quienes lo critican.
15 K 126
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#8 Hay que silenciar las voces que denuncian el genocidio que está llevado acabo Israel.
2 K 43
taSanás #3 taSanás *
"a petición de medios sionistas de extrema derecha"

falta meter a ayuso y ya es el combo karmafarmer total xD
13 K 119
Varlak #6 Varlak
#3 Pero si es verdad
7 K 87
#13 osids
#3 yo es que la parte de extrema derecha la veo como repetitiva, porque diciendo sionistas ya sabes que son de extrema derecha
2 K 27
Aiden_85 #23 Aiden_85
#3 Si Hitler levantará la cabeza... :troll:
0 K 10
#24 JanSolo
#3 Ahora va a resultar que los sionistas son socialistas y de izquierdas no te jode. No mira, son NAZIS de extrema derecha y en España les apoya la derecha y sobre todo la extrema derecha.
0 K 12
#5 casicasi *
Ley de la "protección de la vida judía", que parece que vale más que otras vidas.

Racismo rampante.
15 K 110
Capitan_Centollo #36 Capitan_Centollo
#5 No sólo eso. Han creado una nueva entrada en Biología. Ahora existe la Vida Judía de manera independiente al resto de seres vivos.
0 K 7
Cehona #9 Cehona
Cayó el muro de Berlín y ahora ponen el muro de la vergüenza.
7 K 85
jacm #7 jacm
Nos vamos a liar entre Hemeroteca y actualidad.
Vamos a tener que poner #NoEs1939 para distinguir noticias.
7 K 81
cosmonauta #14 cosmonauta *
Hay más detrás que simplemente defender la causa palestina. Eso no sería problema según las leyes alemanas
3 K 40
Capitan_Centollo #40 Capitan_Centollo
#14 Obviamente. Está la voluntad del Estado Alemán de defender los intereses de Israel y ceder ante el chantaje de Israel. ¿O te crees que es casualidad que esta ley apareciera en 2024? a fin de cuentas, entre nazis no se van a pisar la manguera.
0 K 7
#12 dsj
Que haces  media
3 K 36
Mauro_Nacho #18 Mauro_Nacho
Este es el modelo a seguir en la UE, si llega al poder el PP y VOX, podemos acabar viendo cosas parecidas en España.
2 K 34
taranganas #21 taranganas
#18 parecidas no! Iguales!!
1 K 19
Homertron3 #4 Homertron3
Que se vaya a su país... oh wait!! :palm:
3 K 30
Varlak #10 Varlak
#4 Se puede volver a Apatria, de donde nunca debió haber salido
0 K 10
chemari #22 chemari *
Tienen libertad de expresión pero solo si han nacido en el país o como funciona? Que puto asco da Alemania, están secuestrados por Israel.
2 K 29
Capitan_Centollo #45 Capitan_Centollo
#22 Tienen libertad de expresión sólo si dicen lo que le gusta al censor. De lo contrario se busca una ley arbitraria que sirva para silenciarlos.
1 K 15
#25 ParaLoQueHayQueVer
"La base jurídica de esta medida se encuentra en la reforma de la ley de ciudadanía de 2024, que endureció los requisitos de naturalización".

A ver, que igual el señor no quería cumplir, no conocía o le daban igual las leyes de Alemania y ha habido un malentendido.
2 K 28
Batallitas #35 Batallitas
#25 Esa afirmación del artículo no tiene sentido, la nueva ley de ciudadanía que entró en vigor en junio de 2024 hizo exactamente lo contrario, facilitar a los extranjeros hacerse con la nacionalidad alemana, por ejemplo redujeron el plazo estándar de 8 años residiendo a 6, flexibilizaron la doble nacionalidad y otras muchas medidas destinadas a hacer el acceso más fácil.
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Varlak #38 Varlak
#35 Sabes que una ley puede hacer varias cosas ¿No?
0 K 10
Batallitas #42 Batallitas
#38 Conozco la ley muy bien ya que me afecta. Todo en ella viene a facilitar y flexibilizar la adquisición de la ciudadanía alemana, porque:

permite doble ciudadanía,
reduce años de residencia (8 años a 5),
facilita casos familiares,
flexibiliza ciertos requisitos para generaciones mayores,
acelera naturalizaciones por integración.

En ella no encontrarás nada comparada con la antigua que haga más difícil obtener un pasaporte alemán.
0 K 10
#11 angar300
Yo, ante un país así, renunciaría a mi nacionalidad, no esperaría a que me la quitaran.
2 K 25
#16 Lusco2
#11 Es lo que piden los catalanes
0 K 7
Expat_Guinea_Ecuatorial #30 Expat_Guinea_Ecuatorial
#16 Si "los catalanes no quieren ser alemanes" que lo pidan
1 K 22
SantiH #44 SantiH
#16 los catalafachas del "cara al lazo con la sonrisa nueva", no los catalanes.
0 K 11
Varlak #37 Varlak
#11 Estupendo ¿Y a donde va ese chaval?
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #31 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Mucho quejarse pero la mitad de estos mismos que se quejan estarian muy felices de meter en la carcel a españoles por delitos de opinion
2 K 23
#28 nacho_lobez
Israel es un subproducto del holocausto. A mi no me parece tan raro que el Alemania tenga un comportamiento tan extraño con el tema. Va más allá del complejo. La propia existencia de Israel forma parte de buena parte de la cicatriz de aquello.
1 K 20
Varlak #41 Varlak
#28 La sociedad alemana está traumatizada y sin identidad, tras la primera guerra mundial tenían problemas de autoestima y de identidad, eso llevó al nacismo para recuperar su orgullo nacional (entre otras cosas), y tras la segunda guerra mundial y ser los malos oficiales del mundo desde entonces han caído en un batiburrillo de propaganda por ambos lados de la guerra fría, siendo uno de los escenarios principales de lucha ideologica, etc.

Es normal que Alemania esté tarada y se limite a hacer lo que diga usa o Israel para que no les tachen de antisemitas, lo que no tengo nada claro es cómo va a acabar la historia, Alemania es una incógnita absoluta para mi.
0 K 10
Find #33 Find
Alguna otra referencia al caso? Noticias, tweets...
1 K 16
#26 Gurripander
Tienen cogidos, por los cataplines a USA, y Europa, para seguir perpetrando sus tropelías, acusando de antisemitas, a quienes no siguen su cuerda expansionista. El mayor engaño que se ha visto...

Han pasado de víctimas, a señaladores, es hora de que espabilemos, de una vez...
1 K 15
#27 nosurrender
Alemania, echando estiércol a su complejo de culpa para que crezca sano y saludable.

Israel, recogiendo sus frutos ricos y sabrosos.
1 K 15
Maki_Hirasawa #29 Maki_Hirasawa *
"donde compartió una imagen con el texto "héroes de Palestina" y una foto del cofundador de Hamas, Ahmad Yasin"

Pues bien expulsado está. No es como si en Alemania no se detuviese a miembros de Hamas por terrorismo este mismo año. www.dw.com/es/detienen-en-alemania-a-presunto-miembro-de-hamás-bajo-s

Es un poco de coña que lo hayan expulsado por una ley sobre israel, y no por puro sentido común.
1 K 12
Maelstrom #17 Maelstrom
Medios sionistas en Berlín de extrema derecha.

¿La hernia cerebral es la de los medios esos de Berlín o la del Diariosocialista este?
2 K 12
Capitan_Centollo #43 Capitan_Centollo
#17 Supongo que del diario, si fuera de Berlín, se trataría de una única palabra, algo así como deextremaderechasionistasmediosenberlin. :troll:
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Tumbadito #34 Tumbadito
Lamentablemente estos casos quedan en el olvido, pero sería interesante saber qué opinan los tribunales europeos sobre estas medidas.
0 K 10
#39 jorgeesc
A ver a qué pueblo van a tener que genocidiar los alemanes para compensar en un futuro a los palestinos...
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#19 code2011
Qué costaba poner los tweets!
0 K 6
#20 capitan.meneito
#19 pero... pero... tu quieres que redacte la noticia un periodista, ¿o qué?
2 K 34

menéame